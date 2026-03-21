Tottenham ve Crystal Palace'ın ilgisi üzerine La Liga'da teknik direktörlük görevinin en güçlü adayı haline gelen Bournemouth teknik direktörü Andoni Iraola, sessizliğini bozdu
Iraola'nın sporcu liderliği yarışı
Iraola, San Mamés’teki aday listesinin en başına yükseldi; Bask ekibi onu Ernesto Valverde’nin ideal halefi olarak görüyor. Valverde’nin mevcut sezonun sonunda görevinden ayrılması beklenirken, La Liga ekibi yerine geçecek ismi belirlemek için hızlı hareket ediyor.
Bu bağlantı, Iraola'nın futbolculuk günlerinde kulüpte 500'den fazla maça çıkmış olması nedeniyle derin bir tarihsel bağa dayanıyor. Bu duygusal bağ, Bask kulübünü, Haziran ayında sözleşmesi sona erdiğinde onu Vitality Stadyumu'ndan ayırmak için en avantajlı konuma getirmiştir.
Iraola ayrılma söylentilerine yanıt verdi
Bournemouth’un Manchester United ile 2-2 berabere kaldığı son maçın ardından İspanyol teknik adam, geleceği ve eski kulübüyle ilgili artan spekülasyonlara hemen yanıt verdi.
Iraola gazetecilere, "Hayır, bunun benimle hiçbir ilgisi yok" dedi. "Muhtemelen bir taraftar olarak, çünkü bu benim kulübüm, ama hayır, bu durumun bir etkisi yok. Burada çok mutlu olduğumu defalarca söyledim. Kulüple harika bir ilişkim var ve buna göre bir karar vermemiz gerekeceği doğru, ancak bu, teknik direktörlük kariyerimin büyük bir bölümünde yaşadığım bir durum. Benim için yeni bir şey değil."
Premier Lig'den gelen ilgi artıyor
İspanya'ya dönme isteğine rağmen Iraola, İngiltere'nin en üst liginde hâlâ çok rağbet gören bir teknik direktör. Daily Mail'e göre, hem Tottenham hem de Palace, yaz transfer döneminde teknik kadrolarını yenilemek için bu İspanyol teknik adamı potansiyel bir aday olarak gündemlerine aldı.
Güney sahilindeki çalışmaları sayesinde Bournemouth, Avrupa kupalarına katılma şansını yakalayabilecek bir takıma dönüştü. Bu taktiksel evrim, Premier Lig kulüpleri arasında itibarını önemli ölçüde artırdı ve Bournemouth'un sözleşmesini kolayca yenileme umutlarını zorlaştırdı.
Bournemouth acil bir açıklama bekliyor
Bournemouth, teknik direktörünü elinde tutmak için her şeyi yapıyor ancak şu anda zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya. Yaz aylarında sözleşmesi sona erecek olan Iraola, Bournemouth ile yeni bir anlaşma imzalamaya meyilli olsa da, eski kulübünün cazibesi ve Premier Lig’in daha büyük takımlarından gelen ilgi, görüşmeleri karmaşık hale getirdi.
Cherries yönetimi, gelecek sezon için planlamalarına başlayabilmek amacıyla kesin bir cevap almayı istiyor. Kulüp, proje liderinin uzun vadeli geleceğini güvence altına almak amacıyla önümüzdeki günlerde kararını öğrenmeyi umuyor.
