Tottenham, Tudor ve teknik ekibi görevden alındı: resmi açıklama

Bu haber birkaç gündür ortalıkta dolaşıyordu, ancak artık resmiyet kazandı. Igor Tudor’un Tottenham’ın teknik direktörlüğünde Premier Lig’deki macerası erken sona erdi. Juventus’tan sonra bu sezon ikinci kez görevden alınan Hırvat teknik direktör, sadece 7 maç ve bir aydan biraz fazla süren görevinin ardından Spurs’un başına geçmekten vazgeçmek üzere anlaşmaya vardı.





Tudor, Thomas Frank'tan devraldığı kötü sıralama durumunun bedelini ödüyor. Tottenham, West Ham'ın bulunduğu üçüncü sıradan sadece bir puan farkla, küme düşmeme mücadelesinin tam ortasında bulunuyor.





