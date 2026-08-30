Getty Images Sport
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Tottenham transfer bombası: Roberto De Zerbi, Newcastle yenilgisinin ardından üç oyuncunun ayrılık talebinde bulunduğunu doğruladı
Tottenham'da üç oyuncu, galibiyetsiz başlangıcın ortasında transfer talebinde bulundu
De Zerbi büyük bir bomba patlattı ve Richarlison, Kevin Danso ile Pape Matar Sarr'ın transfer talebinde bulunduğunu doğruladı. Bu açıklama, Matthias Jaissle'nin Newcastle United'ının Kuzey Londra'da Tottenham'ı 2-0 mağlup etmesinden kısa süre sonra geldi. Anthony Elanga ve Yoane Wissa ikinci yarıda attıkları gollerle Newcastle United'a galibiyeti getirdi ve Tottenham Hotspur Stadyumu'ndaki sezonun ilk bölümündeki kasveti daha da artırdı.
Üç oyuncu da cumartesi günü maç kadrosuna alınmadı. Sarr şu anda hafif bir arka adale sorunu yaşasa da, yokluklarının temel nedeni salı günkü transfer dönemi kapanışından önce yeni meydan okumalar arama isteklerinden kaynaklanıyor. ESPNise Juventus'un Sarr için olası bir anlaşmayı şimdiden değerlendirdiğini aktardı.
Bu 2-0'lık yenilgi, Tottenham için sezona yapılan çok kötü başlangıcı uzattı. Açılış haftasında Brentford'a 3-0 gibi ağır bir yenilgi alan Tottenham, böylece 1974-75 sezonundan bu yana ilk kez ilk iki lig maçını gol atamadan kaybederek geçmiş oldu.
- AFP
De Zerbi, ayrılan yıldızlar için "ekonomik çözüm" talep ediyor
De Zerbi, kıdemli oyuncularının yokluğunu açıklarken sözünü sakınmadı. İtalyan teknik adam, ayrılmak isteyen herkesin, ilgili kulüplerin Tottenham'ın biçtiği bonservis bedelini karşılamasını sağlaması gerektiğini belirtti.
"Richarlison, bilmiyorum. Çok kez ayrılmak istediğini söyledi" diye açıkladı De Zerbi muhabirlere. "Danso iki gün önce yanıma geldi ve ayrılmak istediğini söyledi. Pape Sarr da aynı durumda ama küçük bir sakatlık yaşadı, yine de antrenmana başlamaya neredeyse hazır."
Aksaklıklara rağmen De Zerbi, kendisiyle ayrılmaya hazırlanan üçlü arasında herhangi bir kötü kan olmadığını söyledi. "Bu oyuncuları seviyorum ve onlar harika çocuklar. İlişkilerim çok iyi" diye ekledi. "Ama ayrılmak istiyorlarsa, kulübe ekonomik çözümü getirmeleri gerekiyor; o zaman gidebilirler ve biz de başka oyuncular buluruz."
Kuzey Londra'da dev harcamalar henüz sonuç vermedi
Tottenham, geçen sezon küme düşmekten kıl payı kurtulan kadroyu köklü şekilde yenileme amacıyla bu yaz sekiz yeni transfer için £350 milyonun üzerinde harcama yaptı. Yüksek profilli transferler arasında, eski kulübü Newcastle'a karşı kötü geçen ve yuhalamalar eşliğinde tamamlanan dönüş yaşayan £100 milyonluk orta saha oyuncusu Sandro Tonali ile ilk maçında çok net bir fırsatı kaçıran Omar Marmoush da yer alıyor.
Büyük mali harcamaya ve üst üste alınan iki yenilgiye rağmen De Zerbi, taraftarlardan sürece güvenmelerini istiyor. Ağır şekilde rotasyona uğramış bir kadronun birbirine alışmasının zaman aldığını vurgulayan De Zerbi, projesinin hâlâ başlangıç aşamasında olduğunu kabul etti.
"Panik yok. Nereye gittiğimizi ve planın ne olduğunu biliyorum" diyen De Zerbi, sözlerini şöyle sürdürdü: "Oyuncularımın kalitesine çok ama çok büyük bir güvenim var. Sonunda, takım olduğumuzda, oyuncular arasındaki bağı geliştirdiğimizde.
"Taraftarlar adına, ortam için üzgünüm çünkü iki yenilgiden sonra belki birileri bunun aynı hikâye olduğunu, son iki sezonla aynı olduğunu düşünebilir. Bunun böyle olmadığına dair en ufak bir şüphem yok."
Şöyle devam etti: "Hiçbir şey değişmiyor çünkü onlar çok iyi oyuncular. Kulüp adına üzgünüm çünkü harika bir kadro kuruyorlar. Ama belki de şu anda henüz hazır değiliz, pek çok ama pek çok nedenle henüz hazır değiliz."
- Getty Images Sport
Transfer son tarihi yaklaşırken zamana karşı yarışılıyor
Tottenham'ı salı günü transfer penceresi kapanmadan önce kaotik birkaç gün bekliyor. Kulüp yönetimi, Richarlison, Danso ve Sarr'ın geleceğini hızla netleştirmek zorunda. Aynı zamanda kadro dengesini sağlamak için son dakika takviyeleri adına yeniden transfer pazarına dönmesi de gerekebilir.
Sahada ise De Zerbi'yi, pahalı yeni transferleri arasında taktik uyumu hızla oturtmak gibi göz korkutucu bir görev bekliyor. Takım zaten özgüven eksikliği yaşarken ve gol yollarında da etkisiz kalırken, Spurs'ün mevcut endişenin tam anlamıyla bir krize dönüşmesini önlemek için bir sonraki maçında umutsuzca olumlu bir sonuca ihtiyacı var.
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