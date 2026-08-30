De Zerbi büyük bir bomba patlattı ve Richarlison, Kevin Danso ile Pape Matar Sarr'ın transfer talebinde bulunduğunu doğruladı. Bu açıklama, Matthias Jaissle'nin Newcastle United'ının Kuzey Londra'da Tottenham'ı 2-0 mağlup etmesinden kısa süre sonra geldi. Anthony Elanga ve Yoane Wissa ikinci yarıda attıkları gollerle Newcastle United'a galibiyeti getirdi ve Tottenham Hotspur Stadyumu'ndaki sezonun ilk bölümündeki kasveti daha da artırdı.

Üç oyuncu da cumartesi günü maç kadrosuna alınmadı. Sarr şu anda hafif bir arka adale sorunu yaşasa da, yokluklarının temel nedeni salı günkü transfer dönemi kapanışından önce yeni meydan okumalar arama isteklerinden kaynaklanıyor. ESPNise Juventus'un Sarr için olası bir anlaşmayı şimdiden değerlendirdiğini aktardı.

Bu 2-0'lık yenilgi, Tottenham için sezona yapılan çok kötü başlangıcı uzattı. Açılış haftasında Brentford'a 3-0 gibi ağır bir yenilgi alan Tottenham, böylece 1974-75 sezonundan bu yana ilk kez ilk iki lig maçını gol atamadan kaybederek geçmiş oldu.



