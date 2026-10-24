Tonali, Tottenham'ın Coventry karşısında evinde sezonun ilk galibiyetini aldığı geçen pazartesi gününe de değindi: "Pazartesi, sezonun bu ilk bölümünün bir bakıma kapanışı oldu. Gelişimimiz sürüyor, başlangıcımıza takılmak yerine olumlu şeylere odaklanmalıyız. Performanslarımız çok iyiydi. Tottenham'da herkesten çok sıkıntı çeken hocamızı herkes seviyor. Henüz hiçbir şey başarmadığımız için ona çok şey vermemiz gerektiğini biliyoruz. Geçen haftadan beri çok daha fazla takım olduk, durmamalıyız. Şimdi deplasmanda zorlu bir maça çıkacağız. Pozitif olup kendi futbolumuzu sahaya yansıtmalıyız."