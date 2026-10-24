Tonali'nin Milan'a duyduğu sevgi, aradan yıllar geçse ve kilometreler girse de gücünü koruyor. Sky'a konuşan Brescialı orta saha oyuncusu, Tottenham macerasının bu ilk dönemini değerlendirirken her zaman bağlı olduğu Milan'ı da unutmuyor: "Milan her zaman gönlümün takımı olarak kalacak, aradan ne kadar zaman geçerse geçsin. Yirmi yıl sonra bile Milan'ı takip etmeyi sürdüreceğim; yükümlülüklerim ne zaman izin verirse, çünkü bu duygu asla değişmeyecek."
AFP
Çeviri:
Tottenham, Tonali unutmuyor: "Yirmi yıl sonra bile programım elverdiğinde Milan'ı takip etmeye devam edeceğim, çünkü bu duygu asla değişmeyecek."
Tottenham'daki dönemi
Tonali, Tottenham'ın Coventry karşısında evinde sezonun ilk galibiyetini aldığı geçen pazartesi gününe de değindi: "Pazartesi, sezonun bu ilk bölümünün bir bakıma kapanışı oldu. Gelişimimiz sürüyor, başlangıcımıza takılmak yerine olumlu şeylere odaklanmalıyız. Performanslarımız çok iyiydi. Tottenham'da herkesten çok sıkıntı çeken hocamızı herkes seviyor. Henüz hiçbir şey başarmadığımız için ona çok şey vermemiz gerektiğini biliyoruz. Geçen haftadan beri çok daha fazla takım olduk, durmamalıyız. Şimdi deplasmanda zorlu bir maça çıkacağız. Pozitif olup kendi futbolumuzu sahaya yansıtmalıyız."
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