Frank, bu sıkıntılar nedeniyle suçlanamaz ve suçlanmamalı da. Zira Pep Guardiola gibileri bile zaman zaman Tottenham'dan verim almakta zorlanırdı. Bu görüş Morrison'a yöneltildiğinde, Freebets.com ile iş birliği kapsamında konuşan eski Brentford forveti, bahis siteleri incelemelerinin kaynağı olan platform adına GOAL'e şunları söyledi: “Bence Thomas Frank, doğru iş fırsatı ortaya çıktığında yeniden teknik direktörlüğe dönecek.

“Brentford'da yaptığı işin olağanüstü olduğunu düşünüyorum. Tottenham'a gitti. Zordu. Bütün durum zordu. O oyuncu grubundan verim alamadı. Bu yüzden evet, onun için çok zordu. Ama bence Thomas Frank, hazır olduğunda ve doğru teklif geldiğinde futbola geri dönecek.

“Aslında Palace, Pierre Sage'i getirmeden önce Thomas Frank için o yola gidebileceklerini düşünmüştüm. Çünkü iki kulüp bir bakıma benzer; Crystal Palace ve Brentford.

“Yine de Brentford'un oyuncu alımını son derece iyi yaptığını düşünüyorum. Ve transfer politikaları olağanüstü. Ama bence Thomas Frank iyi bir teknik direktör. Bu yüzden yeniden teknik direktörlüğe dönebilir. Sezona kötü başlayan, hata yapan ve işini kaybedenlerin kim olacağını bekleyecek. Sonra da futbola geri dönecek.”