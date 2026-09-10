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Tottenham, Thomas Frank'in itibarını zedeledi mi? Eski Brentford teknik direktörünün Spurs'taki 38 maçlık hüsranın ardından neden hâlâ işsiz kaldığı açıklandı
Frank, Tottenham'da Postecoglou'nun yerine geçti
Frank, Ekim 2018'de İngiltere'ye geldi. Brentford'da yaklaşık yedi yıl geçirdi; bu süreçte takımın başında 317 maça çıktı ve Arılar, onun yönetiminde üst ligin yerleşik ekiplerinden biri haline geldi.
Başarılı transfer hamleleri ve oyuncu yönetimi becerileri sayesinde değeri hızla arttı; Tottenham, 2025 yazında bir imdat çağrısında bulundu. Frank, Londra içinde takım değiştirip Avrupa Ligi şampiyonu Ange Postecoglou'nun yerine geçmeyi kabul etti.
Ancak Spurs ciddi bir çıkmazın içindeydi ve Frank'ın sekiz aylık görevi Şubat 2026'da sona erdi. Dizginlerin Igor Tudor'dan Roberto De Zerbi'ye geçtiği süreçte takım, ciddi bir küme düşme korkusunu atlattıktan sonra sonunda sendeleyerek bir kez daha 17. sırada yer aldı.
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Tottenham, Frank'in itibarını zedeledi mi?
Frank, bu sıkıntılar nedeniyle suçlanamaz ve suçlanmamalı da. Zira Pep Guardiola gibileri bile zaman zaman Tottenham'dan verim almakta zorlanırdı. Bu görüş Morrison'a yöneltildiğinde, Freebets.com ile iş birliği kapsamında konuşan eski Brentford forveti, bahis siteleri incelemelerinin kaynağı olan platform adına GOAL'e şunları söyledi: “Bence Thomas Frank, doğru iş fırsatı ortaya çıktığında yeniden teknik direktörlüğe dönecek.
“Brentford'da yaptığı işin olağanüstü olduğunu düşünüyorum. Tottenham'a gitti. Zordu. Bütün durum zordu. O oyuncu grubundan verim alamadı. Bu yüzden evet, onun için çok zordu. Ama bence Thomas Frank, hazır olduğunda ve doğru teklif geldiğinde futbola geri dönecek.
“Aslında Palace, Pierre Sage'i getirmeden önce Thomas Frank için o yola gidebileceklerini düşünmüştüm. Çünkü iki kulüp bir bakıma benzer; Crystal Palace ve Brentford.
“Yine de Brentford'un oyuncu alımını son derece iyi yaptığını düşünüyorum. Ve transfer politikaları olağanüstü. Ama bence Thomas Frank iyi bir teknik direktör. Bu yüzden yeniden teknik direktörlüğe dönebilir. Sezona kötü başlayan, hata yapan ve işini kaybedenlerin kim olacağını bekleyecek. Sonra da futbola geri dönecek.”
Fulham yakında yeni bir teknik direktör arayışına mı girecek?
Eski Liverpool ve Real Madrid savunmacısı Alvaro Arbeloa, 2026-27 Premier League sezonuna puansız bir başlangıç yapmasının ardından Fulham'da şimdiden bazı rahatsız edici sorularla karşı karşıyayken, bu fırsat batı Londra'da yeniden doğabilir mi?
Morrison şöyle ekledi: “Kesinlikle. Aslında Fulham için işlerin zor geçeceğini düşünüyorum. Fulham'ın iyi oyuncuları var. Arbeloa konusunda, teknik direktörlere fırsat verilmesini görmek istersiniz ama bu işin her zaman zor olacağı belliydi. Çünkü Marco Silva'nın orada yaptığı iş harikaydı. Gerçekten olağanüstü bir iş çıkardı. Bu yüzden onun yerini doldurmak her zaman çok zor olacaktı.
“Ama yine de Fulham'ın bu sıkıntıdan çıkacak kadar kaliteye sahip olduğunu düşünüyorum. Çünkü daha sadece üç maç oynandı. Ancak artık maç kazanmaya başlamaları gerekiyor. Hücumda iyiler. Mesele sadece Arbeloa'ya alışmak; takım geniş alanda oynuyor, onun istediği gibi açık futbol oynamaya çalışıyor. Ve çok fazla gol yiyorlar.”
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Eski Brentford teknik direktörü Frank, teklifleri bekliyor
Fulham için işler kolaylaşmak üzere değil; bu hafta sonu Liverpool ile karşılaşmak için Anfield deplasmanına çıkacaklar. Brentford ise bu arada Bournemouth karşısında yenilmezlik serisini riske atacak.
Frank ise, 2026 Dünya Kupası sırasında yorumculuk yapmanın keyfini çıkaran isim olarak, bunları uzaktan takip edenler arasında olacak. 52 yaşındaki Frank'in, Tottenham'daki sorunlu döneminin ardından yeniden teknik direktörlük isteği duymaya başladığı tahmin ediliyor ve cazip teklifleri sabırla bekleyecek.
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