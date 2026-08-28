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FBL-ENG-LCUP-TOTTENHAM-CHARLTONAFP
Moataz Elgammal

Çeviri:

Tottenham Teknik Direktörü Roberto De Zerbi, Sávio ve Omar Marmoush transferlerinin ardından bir transfer daha gelebileceğinin sinyalini verdi

R. De Zerbi
Tottenham Hotspur
Premier Lig
O. Marmoush
Savinho

Tottenham Teknik Direktörü Roberto De Zerbi, Sávio ve Omar Marmoush gibi etkileyici transferleri tamamlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve yetenekli hücum ikilisini "bomba" olarak nitelendirdi. Yaz döneminde büyük bir harcamayı yönetmesine rağmen İtalyan teknik adam, yaklaşan transfer döneminin son tarihi öncesinde kulübün bir önemli anlaşmayı daha sonuçlandırabileceği konusunda son derece umutlu olmaya devam ediyor.

  • Tottenham için dev yaz harcaması

    De Zerbi, ESPN'in haberine göre Tottenham'ın bu hafta Manchester City'den Sávio ve Omar Marmoush'u çifte transferle kadrosuna katmasının ardından büyük heyecan yaşıyor. Tottenham, Sávio'yu 85 milyon £'luk bir paketle kadrosuna katarken, Marmoush ise satın alma zorunluluğu bulunan bir sezonluk kiralık olarak geldi ve bu rakam 60 milyon £'a kadar çıkabilir. Böylece kulübün yaz dönemindeki toplam harcaması 350 milyon £'un üzerine çıktı.

    De Zerbi, cumartesi günü Newcastle'a karşı oynanacak Premier League maçı öncesinde yeni hücumcularını övdü. "Bence Sávio ve Marmoush bomba. Onlara ne denir ya da nasıl adlandırılır bilmiyorum ama kesinlikle üst düzey oyuncular" dedi De Zerbi.

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  • FBL-ENG-LCUP-TOTTENHAM-CHARLTONAFP

    Son bir transfer için bastırıyor

    Son derece yoğun geçen transfer dönemine rağmen De Zerbi, Tottenham'ın salı gecesinden önce kadrosunu güçlendirmek için hâlâ aktif şekilde çalıştığını kabul etti. Teknik direktör, kalan hedefleri görüşmek için dün akşam kulüp yönetimiyle verimli görüşmeler yaptığını doğruladı. De Zerbi, "Yaptığımız gibi bir transfer piyasası ve bir transfer dönemi beklemiyordum" dedi.

    "Bence bir oyuncu daha alabiliriz ve bu belirli bir mevkide olur, ancak dün akşam sahiplerle, Vinai [Venkatesham], Johan [Lange] ve Enrico [Venturelli] ile yemeğe gittik. Bunu konuştuk ama hepimiz aynı fikirdeyiz ve aramızda çok iyi bir uyum var."

  • Marmoush hücumda çözümler sunuyor

    Marmoush, Eintracht Frankfurt'ta 37 ve Manchester City'de 16 gol attığı verimli bir dönemin ardından takıma katıldı ve özellikle James Maddison'ın tam olarak hazır olmaması ile Mohammed Kudus'un sakatlıktan dönmesi nedeniyle hücum hattında kritik bir rekabet sağlıyor.

    Mısırlı milli oyuncunun etkisine dikkat çeken De Zerbi, şunları ekledi: "Bizim için harika bir transfer. Harika bir oyuncu, bir başka harika oyuncu ve hepimiz onu oyuncu olarak seviyoruz. Umarız yapabileceklerini sahaya yansıtabilir. Bence hücumda daha fazla çözüm sunabilir. Hücumda gol atabilen, aynı zamanda topla da iyi oynayabilen oyunculara ihtiyacımız var, çok hızlı bir oyuncu, harika özelliklere sahip ve hepimiz mutluyuz."

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  • Tottenham Hotspur v Charlton Athletic - Carabao Cup Second RoundGetty Images Sport

    Tottenham'ı şimdi ne bekliyor?

    Tottenham, cumartesi akşamı Newcastle'ı ağırlıyor. Micky van de Ven ile Pedro Porro, çarşamba günü Carabao Cup'ta alınan 5-1'lik galibiyette forma giydikten sonra bu maçta ilk 11'de başlayabilir. Sávio, ilk kez ilk 11'de sahaya çıkmaya hazırlanırken, Pape Sarr'ın geleceği salı günkü son tarih öncesinde belirsizliğini koruyor. De Zerbi, Sarr'ı uygun bir transfer teklifi bulmanın sorumluluğunun oyuncunun kendisinde olduğu konusunda uyardı.

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