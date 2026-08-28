De Zerbi, ESPN'in haberine göre Tottenham'ın bu hafta Manchester City'den Sávio ve Omar Marmoush'u çifte transferle kadrosuna katmasının ardından büyük heyecan yaşıyor. Tottenham, Sávio'yu 85 milyon £'luk bir paketle kadrosuna katarken, Marmoush ise satın alma zorunluluğu bulunan bir sezonluk kiralık olarak geldi ve bu rakam 60 milyon £'a kadar çıkabilir. Böylece kulübün yaz dönemindeki toplam harcaması 350 milyon £'un üzerine çıktı.

De Zerbi, cumartesi günü Newcastle'a karşı oynanacak Premier League maçı öncesinde yeni hücumcularını övdü. "Bence Sávio ve Marmoush bomba. Onlara ne denir ya da nasıl adlandırılır bilmiyorum ama kesinlikle üst düzey oyuncular" dedi De Zerbi.