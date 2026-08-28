AFP
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Tottenham Teknik Direktörü Roberto De Zerbi, Sávio ve Omar Marmoush transferlerinin ardından bir transfer daha gelebileceğinin sinyalini verdi
Tottenham için dev yaz harcaması
De Zerbi, ESPN'in haberine göre Tottenham'ın bu hafta Manchester City'den Sávio ve Omar Marmoush'u çifte transferle kadrosuna katmasının ardından büyük heyecan yaşıyor. Tottenham, Sávio'yu 85 milyon £'luk bir paketle kadrosuna katarken, Marmoush ise satın alma zorunluluğu bulunan bir sezonluk kiralık olarak geldi ve bu rakam 60 milyon £'a kadar çıkabilir. Böylece kulübün yaz dönemindeki toplam harcaması 350 milyon £'un üzerine çıktı.
De Zerbi, cumartesi günü Newcastle'a karşı oynanacak Premier League maçı öncesinde yeni hücumcularını övdü. "Bence Sávio ve Marmoush bomba. Onlara ne denir ya da nasıl adlandırılır bilmiyorum ama kesinlikle üst düzey oyuncular" dedi De Zerbi.
- AFP
Son bir transfer için bastırıyor
Son derece yoğun geçen transfer dönemine rağmen De Zerbi, Tottenham'ın salı gecesinden önce kadrosunu güçlendirmek için hâlâ aktif şekilde çalıştığını kabul etti. Teknik direktör, kalan hedefleri görüşmek için dün akşam kulüp yönetimiyle verimli görüşmeler yaptığını doğruladı. De Zerbi, "Yaptığımız gibi bir transfer piyasası ve bir transfer dönemi beklemiyordum" dedi.
"Bence bir oyuncu daha alabiliriz ve bu belirli bir mevkide olur, ancak dün akşam sahiplerle, Vinai [Venkatesham], Johan [Lange] ve Enrico [Venturelli] ile yemeğe gittik. Bunu konuştuk ama hepimiz aynı fikirdeyiz ve aramızda çok iyi bir uyum var."
Marmoush hücumda çözümler sunuyor
Marmoush, Eintracht Frankfurt'ta 37 ve Manchester City'de 16 gol attığı verimli bir dönemin ardından takıma katıldı ve özellikle James Maddison'ın tam olarak hazır olmaması ile Mohammed Kudus'un sakatlıktan dönmesi nedeniyle hücum hattında kritik bir rekabet sağlıyor.
Mısırlı milli oyuncunun etkisine dikkat çeken De Zerbi, şunları ekledi: "Bizim için harika bir transfer. Harika bir oyuncu, bir başka harika oyuncu ve hepimiz onu oyuncu olarak seviyoruz. Umarız yapabileceklerini sahaya yansıtabilir. Bence hücumda daha fazla çözüm sunabilir. Hücumda gol atabilen, aynı zamanda topla da iyi oynayabilen oyunculara ihtiyacımız var, çok hızlı bir oyuncu, harika özelliklere sahip ve hepimiz mutluyuz."
- Getty Images Sport
Tottenham'ı şimdi ne bekliyor?
Tottenham, cumartesi akşamı Newcastle'ı ağırlıyor. Micky van de Ven ile Pedro Porro, çarşamba günü Carabao Cup'ta alınan 5-1'lik galibiyette forma giydikten sonra bu maçta ilk 11'de başlayabilir. Sávio, ilk kez ilk 11'de sahaya çıkmaya hazırlanırken, Pape Sarr'ın geleceği salı günkü son tarih öncesinde belirsizliğini koruyor. De Zerbi, Sarr'ı uygun bir transfer teklifi bulmanın sorumluluğunun oyuncunun kendisinde olduğu konusunda uyardı.
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