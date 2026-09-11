Mudryk, yasaklı madde meldoniumla ilgili olumsuz bir bulgu nedeniyle aldığı cezanın ardından cumartesi günü Nottingham Forest ile 0-0 berabere kalınan maçta 22 ay sonra ilk resmi maçına çıktı. Ancak kanat oyuncusu, yakın zamanda yapılan bir antrenman sırasında ayak bileğinden sakatlandı ve en erken ekim ayına kadar sahalardan uzak kalacak.

De Zerbi, bu ağır aksilik nedeniyle büyük hayal kırıklığı yaşadı. Cuma günkü basın toplantısında açıklamalarda bulunan De Zerbi, "[With] Mudryk konusunda bu aptalca bir sakatlıktı ve umuyoruz ki mümkün olan en kısa sürede geri dönebilir. Onun için de bizim için de" dedi. "Onun için, çünkü çok fazla acı çekti ve bizim için, çünkü önemli bir oyuncuyu kaybettik."