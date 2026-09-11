AFP
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Tottenham Teknik Direktörü Roberto De Zerbi, Mykhailo Mudryk'in antrenmanda yaşadığı aptalca sakatlık darbesi nedeniyle hayal kırıklığı yaşıyor
De Zerbi, Mudryk'ün sakatlığı nedeniyle hayal kırıklığı yaşıyor
Mudryk, yasaklı madde meldoniumla ilgili olumsuz bir bulgu nedeniyle aldığı cezanın ardından cumartesi günü Nottingham Forest ile 0-0 berabere kalınan maçta 22 ay sonra ilk resmi maçına çıktı. Ancak kanat oyuncusu, yakın zamanda yapılan bir antrenman sırasında ayak bileğinden sakatlandı ve en erken ekim ayına kadar sahalardan uzak kalacak.
De Zerbi, bu ağır aksilik nedeniyle büyük hayal kırıklığı yaşadı. Cuma günkü basın toplantısında açıklamalarda bulunan De Zerbi, "[With] Mudryk konusunda bu aptalca bir sakatlıktı ve umuyoruz ki mümkün olan en kısa sürede geri dönebilir. Onun için de bizim için de" dedi. "Onun için, çünkü çok fazla acı çekti ve bizim için, çünkü önemli bir oyuncuyu kaybettik."
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Tottenham ilk lig galibiyetini bekliyor
De Zerbi, sorunun ne kadar can sıkıcı olduğunu detaylandırırken Mudryk'in sahada tamamen masum bir pozisyonda sakatlandığını açıkladı. De Zerbi, "Müdahale olmadan, farklı bir hareket de yapmadan oynuyordu ve ayak bileğinde ağrı hissetti. Ardından iki gün sonra sağlık kontrolünden (tarama) geçti ve sorunun ne olduğunu öğrendik" diye ekledi.
"Aptalca bir sakatlık ama biz aptal değiliz, değil mi? Mudryk'i transfer ettiğimizde, onun hemen normal bir oyuncu olarak geri dönmesinin zor olabileceğini zaten biliyorduk." Tottenham ilk üç Premier League maçında ne kazanabilmiş ne de gol atabilmiş olsa da De Zerbi, kulübün güçlü bir kadroya sahip olduğu ve pozitif kalmayı sürdürdüğü konusunda ısrarcı.
Maddison geri döndü, Richarlison ise ayrılığa yaklaşıyor
Mudryk'in yokluğu büyük bir darbe olsa da Tottenham, James Maddison'ın dönüşüyle önemli bir destek aldı. De Zerbi, Maddison'ın Everton'a karşı oynanacak bir sonraki maçta forma giyebileceğini doğrularken, gerektiği takdirde oyun kurucunun sol kanatta da görev yapabileceğini belirtti.
Bu arada Richarlison'ın geleceği tamamen belirsizliğini koruyor. Forvet oyuncusunun, Brezilya'da transfer döneminin kapanmasından önce bir transferi sonuçlandırmak için cuma gününün sonuna kadar süresi var. Richarlison hakkında konuşan De Zerbi, transferin kendi kontrolünde olmadığını kabul ederken, kulübün son iki ayda oyuncu için çok şey yaptığını söyledi.
- Getty Images
Tottenham için sırada ne var?
Tottenham, Premier League'de Everton'ı konuk ediyor ve yeni sezondaki ilk galibiyetini ve golünü umutsuzca arıyor. Everton karşılaşmasının ardından De Zerbi ve takımı, salı günü EFL Cup'ta Liverpool'a karşı oynamak için Anfield'a zorlu bir deplasmana gidecek, ardından sahasında Aston Villa ile karşılaşacak. De Zerbi'nin, Mudryk olmadan bu fikstürü dikkatle yönetmesi gerekecek.
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