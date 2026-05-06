Getty Images Sport
Çeviri:
Tottenham teknik direktörü Roberto De Zerbi, Marsilya’da Kanada’nın yıldızı Ismael Kone’ye yaptığı muamele nedeniyle Jesse Marsch tarafından “gerçek bir pislik” olarak nitelendirildi
Marsch, De Zerbi'nin davranışına karşı hiç çekinmiyor
CBS Sports Golazo America’nın “Call It What You Want” adlı podcast’inde konuşan Marsch, De Zerbi’nin antrenörlük yöntemlerine ilişkin açık sözlü bir değerlendirmede bulundu. Kanada milli takım teknik direktörü, Kone’nin Sassuolo formasıyla Serie A’da gösterdiği son dönemdeki gelişimi övmekle birlikte, şu anki Tottenham teknik direktörünün Ligue 1’de geçirdikleri dönemde bu genç yeteneği nasıl yönettiğine de eleştirel bir bakış attı.
Marsch, podcast'te "Takımın başına geçtiğimde, Ismael'in ham ama yetenekli bir oyuncu olduğunu düşünüyordum" dedi. "O zamandan beri onunla disiplin ve konsantrasyon hakkında çok konuştum; bunların günlük hayatında, beslenmesinde, uyku alışkanlıklarında, antrenman yapma şekliyle her gün sahaya çıkma şekli, oyun tarzı ve genel zekasında ne anlama geldiği konusunda her şeyi konuştuk. İtalya'ya gidip yeni yükselmiş bir takımda oynamak ve çok organize bir ligde böyle bir durumla mücadele etmek zorunda kalmak... O takımda inanılmaz derecede önemli bir rol oynadı ve harika bir yıl geçirdi."
- Getty Images Sport
Marsilya'daki olayların yankıları
Kone ile De Zerbi arasındaki gerginliğin, Marsilya'da yapılan bir antrenman sırasında kırılma noktasına ulaştığı bildirildi. Orta saha oyuncusunun belirli taktik talimatlara uymaması üzerine De Zerbi'nin, genç oyuncuyu takım arkadaşlarının önünde küçük düşürdüğü ve ona sahadan çıkmasını, "menajerini arayıp" yeni bir kulüp bulmasını söylediği, çünkü bir daha onun için oynamayacağı iddia ediliyor.
Marsch, bu dönemi 23 yaşındaki oyuncu için büyük bir engel olarak nitelendirerek şunları söyledi: "Yani, Ismael'in o kişi olduğunu söylemek muhtemelen kolay olurdu. Sadece benim onunla yaptıklarımdan ve milli takımın onunla yaptıklarından değil, aynı zamanda kariyerinde başardıklarından ve eklemeliyim ki, zorlukların üstesinden gelerek attığı adımlardan da. Çünkü De Zerbi ve Marsilya ile işler kolay değildi. De Zerbi ona karşı gerçekten, gerçekten pislik gibi davrandı ama o güçlü kaldı. Kendinden asla şüphe etmedi. Yeni bir ortam buldu ve şimdi nasıl parladığını görün. Tekrar edeyim. De Zerbi ona karşı gerçekten pislik gibi davrandı.”
İtalya ve İngiltere’de zıt kaderler
Marsilya'daki zorlu ortamdan kurtulduktan sonra Kone, İtalya'da itibarını yeniden kazandı. İlk etapta kiralık olarak Sassuolo'ya katılan ve daha sonra 10 milyon avroya kalıcı transferi gerçekleştirilen Kanadalı milli oyuncu, bu sezon 32 maçta 6 gol atarak Serie A ekibinin vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Marsch, bu yeniden yükselişin, De Zerbi'nin düşmanca tavırlarına karşı oyuncunun zihinsel dayanıklılığını kanıtladığını düşünüyor.
Buna karşılık, De Zerbi, Premier League'e taşındığından beri çalkantılı bir dönemden geçiyor. Şu anda Tottenham Hotspur'un başında bulunan İtalyan teknik adam, Kuzey Londra'da istikrarı yakalamakta zorlanıyor. Spurs, kendilerine hiç yakışmayan bir şekilde ligin alt sıralarında mücadele ediyor ve De Zerbi, kulübü felaketle sonuçlanabilecek bir küme düşme mücadelesinden kurtarmakla görevlendirildi.
- Getty Images Sport
Kanada için yükselen bir yıldız
Kone, Marsch’ın gözetiminde olgunlaşarak “ham” etiketinden kurtuldu ve Kanada’nın öne çıkan ilk 11 oyuncularından biri haline geldi. Şu anda ligde 10. sırada yer alan Sassuolo ile Serie A'da gösterdiği istikrarlı performanslar, De Zerbi yönetimindeki önceki zorluklarına doğrudan bir cevap niteliğinde. İtalya'da parlamaya devam eden orta saha oyuncusu, şimdi Kanada, Meksika ve ABD'de düzenlenecek yaz aylarındaki Dünya Kupası'na hazırlanıyor. Burada B Grubu'nda Bosna-Hersek, Katar ve İsviçre'ye karşı ülkesinin kaptanlığını üstlenecek.