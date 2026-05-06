CBS Sports Golazo America’nın “Call It What You Want” adlı podcast’inde konuşan Marsch, De Zerbi’nin antrenörlük yöntemlerine ilişkin açık sözlü bir değerlendirmede bulundu. Kanada milli takım teknik direktörü, Kone’nin Sassuolo formasıyla Serie A’da gösterdiği son dönemdeki gelişimi övmekle birlikte, şu anki Tottenham teknik direktörünün Ligue 1’de geçirdikleri dönemde bu genç yeteneği nasıl yönettiğine de eleştirel bir bakış attı.

Marsch, podcast'te "Takımın başına geçtiğimde, Ismael'in ham ama yetenekli bir oyuncu olduğunu düşünüyordum" dedi. "O zamandan beri onunla disiplin ve konsantrasyon hakkında çok konuştum; bunların günlük hayatında, beslenmesinde, uyku alışkanlıklarında, antrenman yapma şekliyle her gün sahaya çıkma şekli, oyun tarzı ve genel zekasında ne anlama geldiği konusunda her şeyi konuştuk. İtalya'ya gidip yeni yükselmiş bir takımda oynamak ve çok organize bir ligde böyle bir durumla mücadele etmek zorunda kalmak... O takımda inanılmaz derecede önemli bir rol oynadı ve harika bir yıl geçirdi."