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Brentford v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal

Çeviri:

Tottenham Teknik Direktörü Roberto De Zerbi, James Maddison'ın sakatlık durumuyla ilgili güncelleme verdi ve Savinho'yu alışkanlıklarını değiştirmesi konusunda uyardı

R. De Zerbi
Savinho
Tottenham Hotspur
Premier Lig
J. Maddison

Tottenham teknik direktörü Roberto De Zerbi, 85 milyon sterlinlik yeni transfer Savinho'ya gol sayısını artırması yönünde meydan okurken, James Maddison'ın omzundan sakatlandığını da doğruladı. Çarşamba günü Charlton'a karşı oynanacak Carabao Cup maçı öncesinde konuşan teknik adam, kulübün transferdeki sabırlı yaklaşımını anlattı ve genç kanat oyuncusunun komple bir futbolcu olmak için nasıl uyum sağlaması gerektiğini detaylandırdı.

  • Savinho için beklentiler yüksek

    Tottenham bu yaz yedi transfer için 319 milyon sterlin taahhüt etti; Manchester City'den gelen son yüksek profilli isim Savinho oldu. İlk etapta 75 milyon sterlin, bonuslarla birlikte 10 milyon sterlin daha ödenecek.

    Salı günkü basın toplantısında konuşan De Zerbi, Brezilyalı kanat oyuncusu için duyduğu heyecanı dile getirirken gelişmesi gereken belirli bir alana da dikkat çekti. Tottenham teknik direktörü, hücum oyuncusunun etkileyici dripling becerilerine daha fazla gol eklemesini istiyor.

    "Dünyadaki diğer en iyi kanat oyuncularını analiz ederseniz, birçoğu sezon başına 10-15 gol atıyor" diye açıkladı De Zerbi. "Onun bu özellikleri var, belki de alışkanlıkları. Alışkanlıklarını değiştirmesi gerekiyor çünkü asistlere, bire bir driplinglere ve ayrıca gol atmaya odaklanması gerekiyor."

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  • manchester-city-savinho(C)Getty Images

    Transfer piyasasında sabır

    Kanat oyuncusunun transferini tamamlamak, ağustos ayının son haftasına kadar uzanan uzun bir süreç oldu. De Zerbi, doğası gereği sabırsız olduğunu kabul etti ancak üst düzey yeteneğin gelmesi için beklemenin gerekliliğini anladığını söyledi.

    Müzakerelerdeki uzun gecikme sorulduğunda şöyle dedi: "Ben sabırlı değilim. Hiç sabrım yok ama beklemem gerekiyor, çünkü Savio için görüşmelere Everton maçından bir hafta ya da üç gün sonra başladık. Ve birçok nedenden dolayı Savio transferini tamamlamak için ağustos ayının son haftasına geldik, ama bence başka oyuncularla anlaşabilirsiniz, ancak en üst seviyeyi, oyuncuların en yüksek kalitesini istiyorsanız, normal bir oyuncudan daha fazlası için biraz beklemek de doğrudur."

  • Karma sakatlık güncellemeleri ve kadro haberleri

    Tottenham, çarşamba gecesi Charlton ile oynayacağı Carabao Cup maçı için hazırlanırken, De Zerbi kadro durumuna ilişkin karma bir güncelleme verdi. Maddison, omzundan yaşadığı hafif sakatlık nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek, Mohammed Kudus ise hâlâ hazır değil.

    Buna karşın Dominic Solanke ilk 11'de başlamaya hazır ve bu durum, cumartesi günü Premier League'de Brentford'a karşı alınan hayal kırıklığı yaratan yenilginin ardından hücum hattına moral verdi. Micky van de Ven ile Pedro Porro'nun, altyapıdan gelecek vaat eden Luca Williams-Barnett ile birlikte yedek kulübesinde olması bekleniyor. De Zerbi, altyapı sistemine olan inancını vurgulayarak, altyapı oyuncularının bunu hak ettiklerinde fırsat bulmaları gerektiğini belirtti.

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  • Roberto De Zerbi Tottenham 2025-26Getty

    Anında bir yanıt bekliyor

    Tottenham, Tottenham Hotspur Stadyumu'nda Charlton ile karşılaşırken Brentford karşısındaki kötü performansının ardından hızla toparlanmak zorunda. De Zerbi, lig kadar değer verdiği bir organizasyon olan Carabao Cup'ta takımından güçlü bir reaksiyon bekliyor. Kulüp yeni transferlerini kadroya entegre etmeye ve önlerindeki sezon için bütünlüklü bir kimlik oluşturmaya çalışırken, şimdiden kazanma alışkanlıkları inşa etmek kritik önem taşıyacak.

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