Tottenham Teknik Direktörü Roberto De Zerbi, James Maddison'ın sakatlık durumuyla ilgili güncelleme verdi ve Savinho'yu alışkanlıklarını değiştirmesi konusunda uyardı

Tottenham bu yaz yedi transfer için 319 milyon sterlin taahhüt etti; Manchester City'den gelen son yüksek profilli isim Savinho oldu. İlk etapta 75 milyon sterlin, bonuslarla birlikte 10 milyon sterlin daha ödenecek.

Salı günkü basın toplantısında konuşan De Zerbi, Brezilyalı kanat oyuncusu için duyduğu heyecanı dile getirirken gelişmesi gereken belirli bir alana da dikkat çekti. Tottenham teknik direktörü, hücum oyuncusunun etkileyici dripling becerilerine daha fazla gol eklemesini istiyor.

"Dünyadaki diğer en iyi kanat oyuncularını analiz ederseniz, birçoğu sezon başına 10-15 gol atıyor" diye açıkladı De Zerbi. "Onun bu özellikleri var, belki de alışkanlıkları. Alışkanlıklarını değiştirmesi gerekiyor çünkü asistlere, bire bir driplinglere ve ayrıca gol atmaya odaklanması gerekiyor."