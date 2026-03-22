Getty Images
Çeviri:
Tottenham teknik direktörü Igor Tudor, viral olan bir olayda Spurs çalışanını Liverpool'dan Arne Slot ile karıştırdığı yönündeki suçlamaların ardından konuştu
Anfield'daki kucaklaşmanın ardındaki gerçek
Olay, Tottenham'ın Merseyside'da Liverpool ile oynadığı son maçta berabere kaldığı karşılaşma öncesinde yaşandı. Kameralar, Tudor'un saha kenarında duran kel bir adamın omzuna şakacı bir şekilde dokunduğunu yakaladı; Tudor, bu kişinin rakip takımın teknik direktörü Slot olduğunu sanmış gibi görünüyordu. Adam arkasını döndüğünde Tudor'un yüzündeki ifade değişti ve bu durum, Spurs teknik direktörünün utanç verici bir gaf yaptığını iddia eden sosyal medyada bir dizi spekülasyona yol açtı. Ancak söz konusu kişi aslında Tottenham'ın uzun süredir görev yapan takım menajeri ve oyuncu irtibat görevlisi Allan Dixon'dı. Dixon aynı zamanda eski Spurs başkanı Daniel Levy'nin kayınbiraderi.
- Getty Images Sport
Tudor, sosyal medyadaki iddialara yanıt verdi
Tudor, kime sarıldığını bilmediğine dair iddiaları hemen yalanladı. Tudor, kendi ailesinin bile bu viral fırtınanın ortasında kaldığını açıkladı. Hafta ortasındaki Atlético maçının ardından şaka yollu bir şekilde, "Bu sefer bilerek yaptık!" dedi. "Olay şu ki, 20 yaşındaki oğlum bana 'Hırvatistan'da herkes bu hatan yüzünden sana gülüyor' dedi. Ben de 'Ne hatası?' dedim. 'O adamın kim olduğunu biliyor musun?'. 'Hayır, bilmiyorum'. Ben de 'O Allan Dixon, tüm günlerimi onunla geçiriyorum' dedim." Spurs'un teknik direktörü, önemli bir meslektaşını tanımayacağını düşünenlerin olduğuna inanamadı. "Hırvatistan'da bunu anlayabilirim çünkü belki Allan Dixon'ın kim olduğunu bilmiyorlardır. Ama İngiltere'de, her gün 10 saatimi birlikte geçirdiğim adamı tanımadığımı mı düşünüyorlar?! Sahaya çıkıp onu tanımadığımı mı sanıyorlar? Bu biraz saçmaydı," diye ekledi Tudor.
Spurs'un tecrübeli oyuncusu için yeni takma ad
Bu neşeli an, artık Tottenham kampında sürekli tekrarlanan bir şakaya dönüştü. Tudor, dünya çapında ilgi gören bu olayın ardından meslektaşına şimdiden yeni bir lakap taktığını itiraf etti. "Şimdi [Atletico maçında] şaka yapmak için bilerek yaptık, çünkü bundan sonra ona ‘Arne’ diye sesleneceğim! Allan değil, Arne! Ama işler böyle yürüyor, 2026 yılındayız, haberler ve eğlence önemli. Bu günümüzün işinin bir parçası, ama bazen gerçekten saçma oluyor. Anlamıyorum, ama haber üretmek gerekiyor," diye açıkladı.
Hatta bu etkileşimin, 1998 Dünya Kupası'nda Laurent Blanc'ın Fabien Barthez'in başına yaptığı ünlü öpücüğü anımsatan bir maç öncesi ritüeli haline geleceğinden bile söz ediliyor. "Arne" kucaklaşmasının Spurs'un şansını artırmak için kalıcı bir batıl inanç haline gelip gelmeyeceği sorulduğunda Tudor gülümseyerek şöyle dedi: "Göreceğiz."
- Getty Images Sport
Dikkatler Premier Lig'de ligde kalma mücadelesine çevrildi
Basın toplantısında hava neşeli olsa da, Tottenham'ın sezonunun gerçekliği hâlâ iç açıcı değil. Takım şu anda Premier Lig tablosunda 16. sırada yer alıyor ve küme düşme mücadelesinde pazar günkü rakibi Nottingham Forest'ın sadece bir puan önünde bulunuyor. Tudor, Forest'ın Avrupa'daki yoğun maç programının kendi takımına fiziksel açıdan bir avantaj sağlayacağını umuyor.
"Tabii ki mutlu olurum. Bu normal. [Eğer] bu enerji gerektiriyorsa, kesinlikle yardımcı olur," dedi Tudor, Forest'ın fikstürüyle ilgili olarak. "Bazen Avrupa kupalarında oynamak bile başka bir şey, güven ve enerji verir. Yani bazen bu her zaman sizin enerjinizi almaz, özellikle de iki takım gibi iki kadronuz varsa. Sakatlıklarınız yoksa, bir sonraki tura geçmek bile bir avantaj olabilir çünkü bu, soyunma odasına enerji katabilir."
