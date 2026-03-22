Tottenham teknik direktörü Igor Tudor, viral olan bir olayda Spurs çalışanını Liverpool'dan Arne Slot ile karıştırdığı yönündeki suçlamaların ardından konuştu

Bu neşeli an, artık Tottenham kampında sürekli tekrarlanan bir şakaya dönüştü. Tudor, dünya çapında ilgi gören bu olayın ardından meslektaşına şimdiden yeni bir lakap taktığını itiraf etti. "Şimdi [Atletico maçında] şaka yapmak için bilerek yaptık, çünkü bundan sonra ona ‘Arne’ diye sesleneceğim! Allan değil, Arne! Ama işler böyle yürüyor, 2026 yılındayız, haberler ve eğlence önemli. Bu günümüzün işinin bir parçası, ama bazen gerçekten saçma oluyor. Anlamıyorum, ama haber üretmek gerekiyor," diye açıkladı.

Hatta bu etkileşimin, 1998 Dünya Kupası'nda Laurent Blanc'ın Fabien Barthez'in başına yaptığı ünlü öpücüğü anımsatan bir maç öncesi ritüeli haline geleceğinden bile söz ediliyor. "Arne" kucaklaşmasının Spurs'un şansını artırmak için kalıcı bir batıl inanç haline gelip gelmeyeceği sorulduğunda Tudor gülümseyerek şöyle dedi: "Göreceğiz."