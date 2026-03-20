Getty/GOAL
Çeviri:
Tottenham teknik direktörü Igor Tudor, James Maddison ve Mohammed Kudus'un sakatlıktan dönüşünü beklerken 'hoş bir sürpriz' umuyor
Spurs'a moral mi gelecek?
Spurs, bu hafta sonu Premier Lig tablosunun alt sıralarında yer alan Nottingham Forest ile altı puanın söz konusu olduğu kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Spurs, 16. sırada yer alıyor ve hem West Ham hem de bu hafta sonu karşılaşacağı rakibinden sadece bir puan önde. Bu nedenle galibiyet şart, ancak Spurs kadrosunda önemli bir sakatlık sorunu var: kaleci Guglielmo Vicario fıtık ameliyatı olacak. Pazar günkü maçta forma giyebilecek olan Vicario, ardından ameliyat olacak ve dört ila altı hafta arasında sahalardan uzak kalacak.
Bununla birlikte Tudor, Kudus ve Maddison gibi iki ilk takım yıldızının yakında geri dönmesini umduğunu belirtti; ilki hamstring sakatlığıyla uğraşıyor ve Ocak ayından beri sahalardan uzak kalırken, Maddison ise sezon öncesi hazırlık döneminde ön çapraz bağ sakatlığı geçirdi.
Tudor şunları söyledi: “Pazar günkü maçtan sonra önümüzde üç önemli hafta var.
Kudus muhtemelen on gün içinde kadroya geri dönecek. Emin değilim, kontrol etmemiz gerekiyor ama çok iyi ilerleme kaydediyor, şimdiden topla çalışmaya başladı.
Rodrigo [Bentancur] ve Maddison da öyle. Umarım sağlık ekibi bize güzel bir sürpriz yapar. Onların sahada olması çok, çok, çok önemli olacak."
- Getty Images
Kulusevski gizemi devam ediyor
Tudor’a, bu sezon kulüpte forma giymeyen Dejan Kulusevski’nin sağlık durumu hakkında da soru soruldu. İsveç milli takım oyuncusu, Mayıs ayında diz ameliyatı geçirdi ve o günden beri sahalarda görülmedi. Tudor’a, kanat oyuncusunun sezon bitmeden sahalara dönme olasılığı soruldu ancak Tudor, ne zaman geri döneceği konusunda ayrıntılı bilgi vermekten kaçındı.
Kulusevski, İsveç'in Ukrayna ile oynayacağı Dünya Kupası play-off maçında da forma giyemeyecek ve takım turnuvaya katılsa bile, onun turnuvada forma giymesi çok düşük bir ihtimal gibi görünüyor.
Tudor'a son gelişmeler hakkında soru sorulduğunda, "Hayır, henüz yok" yanıtını verdi.
Spurs'un atmosfer yaratma çabası
Taraftarların, kulübün ligde kalma mücadelesinde seslerini yüksek sesle duyurmaları için başlatılan "All Together Always" kampanyasının ardından, Spurs bu hafta sonu taraftarları stadyuma erken gelmeye teşvik eden bir promosyon kampanyası duyurdu.
Kulüp yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bu hafta, hepimizin her zaman bir arada olduğumuzu belirten net mesajın etkisiyle, taraftar kitlemizin tamamından inanılmaz bir birlik ve destek gösterisi gördük.
Taraftarlar, oyuncular ve personel, Pazar günü Nottingham Forest ile oynanacak maç öncesinde bu sloganı paylaştılar ve maç günü N17'de bu mesaj yankılanacak ve unutulmaz bir atmosfer yaratacağız.
Maçın başlama saati 14:15 olarak belirlendi; tüm taraftarları erken gelip etkinliğe katılmaya davet ediyoruz – etkinlikle ilgili tüm ayrıntılar aşağıda yer almaktadır.
"Bu anı mümkün kılan tüm taraftarlara ve taraftar gruplarına teşekkür ederiz; stadyumumuzun en unutulmaz görsel gösterilerinin arkasındaki THFC Flags'ın muhteşem gönüllüleri de dahil."
Spurs ayrıca, taraftarlara iyi niyet göstergesi olarak, maç öncesinde belirli bir süre boyunca satın alınan her içecek için bir içecek ikram etme sözü verdi.
- Getty Images Sport
Şimdi ne olacak?
Spurs, özellikle milli maçlar nedeniyle Premier Lig'de bir ara verilecek olması nedeniyle, bu hafta sonu kesinlikle kaybetmeyi göze alamaz. Bu hafta sonu oynanacak maçın ardından, kalan fikstürlerinde Sunderland, Brighton, Wolves, Aston Villa, Leeds United, Chelsea ve Everton ile karşılaşacaklar.
