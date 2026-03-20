Tottenham teknik direktörü Igor Tudor, James Maddison ve Mohammed Kudus'un sakatlıktan dönüşünü beklerken 'hoş bir sürpriz' umuyor

Spurs, bu hafta sonu Premier Lig tablosunun alt sıralarında yer alan Nottingham Forest ile altı puanın söz konusu olduğu kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Spurs, 16. sırada yer alıyor ve hem West Ham hem de bu hafta sonu karşılaşacağı rakibinden sadece bir puan önde. Bu nedenle galibiyet şart, ancak Spurs kadrosunda önemli bir sakatlık sorunu var: kaleci Guglielmo Vicario fıtık ameliyatı olacak. Pazar günkü maçta forma giyebilecek olan Vicario, ardından ameliyat olacak ve dört ila altı hafta arasında sahalardan uzak kalacak.

Bununla birlikte Tudor, Kudus ve Maddison gibi iki ilk takım yıldızının yakında geri dönmesini umduğunu belirtti; ilki hamstring sakatlığıyla uğraşıyor ve Ocak ayından beri sahalardan uzak kalırken, Maddison ise sezon öncesi hazırlık döneminde ön çapraz bağ sakatlığı geçirdi.

Tudor şunları söyledi: “Pazar günkü maçtan sonra önümüzde üç önemli hafta var.

Kudus muhtemelen on gün içinde kadroya geri dönecek. Emin değilim, kontrol etmemiz gerekiyor ama çok iyi ilerleme kaydediyor, şimdiden topla çalışmaya başladı.

Rodrigo [Bentancur] ve Maddison da öyle. Umarım sağlık ekibi bize güzel bir sürpriz yapar. Onların sahada olması çok, çok, çok önemli olacak."