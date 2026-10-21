Beşinci sıradaki Liverpool'un yalnızca altı puan gerisinde bulunan Tottenham'ın bu noktadan sonra ivme kazanarak Avrupa kupalarına katılma yarışına girip giremeyeceği sorulan Poyet, casino siteleri konusunda başvurulan kaynak olan Gambling.com ile iş birliği kapsamında GOAL'e şunları söyledi: “Bence bunun için çok erken. Böyle bir iddiada bulunmam.

“Bence Tottenham'ın bu yıl puan tablosunun üst yarısına çıkacağı bir toparlanma sezonu geçirmesi, Roberto de Zerbi ile bir kimlik kazanması ve takım olarak mental açıdan güçlenmesi gerekiyor. Sürekli kaybetme ihtimalini düşünmek yerine sahaya kazanma ihtimalini düşünerek çıkmalılar. Yani bu bir geçiş yılı.

“Ama elbette, harcadıkları para düşünüldüğünde ilk 10'da yer almaları ve mümkünse bir Avrupa kupasına katılmaları gerekiyor. Yine de son iki yılda yaşananlar ve bu sezona nasıl başladıkları düşünüldüğünde, onları şimdi ilk altıya girmeye zorlamam. Hayır, gerçekçi olmaya çalışıyorum. Her zaman gerçekçiyim ve adil olmaya çalışırım.

“Sezon başında tahmin yapmak zordu. Tamam, çok para harcadılar, çok iyi bir teknik direktörleri var ve insan ‘belki’ diye düşünüyor. Ama ilk birkaç maçı gördükten sonra, Coventry karşısındaki son 10 dakikaya bile bakınca, 2-1 öndeyken, Tottenham taraftarını tanıdığım için size şunu söyleyebilirim: Stadyumdakilerin yüzde 80'i ‘Bu maç berabere bitecek. Yüzde 100’ diye düşünüyordu. Bunu hissedebiliyorsunuz.

“Bu yüzden Davies bir şekilde gol attığında, ki nasıl attığını anlamıyorum, herkes ‘Çok şükür’ dedi. Bundan kurtulmaları gerekiyor ve Coventry maçı önemli bir ilk adımdı.”