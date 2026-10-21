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“Tottenham taraftarlarının yüzde 80’i takımın o maçta berabere kalacağını düşünüyordu”: Gus Poyet, Tottenham’ın zihniyetini biliyor ve takımın Avrupa kupalarına katılma şansını düşük görüyor
Tottenham'ın ligi üst üste iki kez 17. sırada bitirmesi
İlk üç puanını hanesine yazdırması yedi maç sürdü; takım yine kötü bir başlangıç yaptı. Son dönemdeki sıkıntıları aşmak ve yeniden ivme kazanmak amacıyla son transfer döneminde büyük paralar harcandı.
Üst üste iki sezonu 17. sırada tamamlayan ve çeşitli dönemlerde küme düşme tehlikesini yakından hisseden Tottenham, ünlü ‘Büyük Altılı’ arasındaki yerini yeniden kazanmak istiyor.
De Zerbi geçen sezon takımı ligde tuttu. Performans seviyesini yükseltmek için ideal kişi olarak görülen kendine has İtalyan teknik adam, oyuncularından çok şey bekliyor ve herkesin kendi anlayışını benimsemesini istiyor.
Bir süre, eski Brighton teknik direktörünün bile tersine çevirmekte zorlanacağı bir kötü gidişatın yerleştiği izlenimi oluştu. Tottenham taraftarları, takımlarının topluca tökezlemesine alıştı.
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Davies, Coventry karşısında maçın sonlarında attığı golle endişeleri giderdi
James Maddison'ın takımına kazandırdığı ilk yarı üstünlüğü, Coventry karşısında ikinci yarının başlamasından dört dakika sonra kaybedildi. Omar Marmoush, Tottenham Hotspur Stadyumu'nda ev sahibi ekibi yeniden öne geçirdi ancak gerginlik dinmedi.
Poyet, etkileyici stadyumdaki pek çok kişinin galibiyet sevincinin geri döneceğini beklediğinden emin değil. Ben Davies, 96. dakikada çektiği şutla topu Sky Blues kalecisi Carl Rushworth'ün ellerinin arasından geçirerek maçın sonucunu belirledi.
Tottenham bu sezon Avrupa kupalarında şampiyonluk adaylarından biri olabilir mi?
Beşinci sıradaki Liverpool'un yalnızca altı puan gerisinde bulunan Tottenham'ın bu noktadan sonra ivme kazanarak Avrupa kupalarına katılma yarışına girip giremeyeceği sorulan Poyet, casino siteleri konusunda başvurulan kaynak olan Gambling.com ile iş birliği kapsamında GOAL'e şunları söyledi: “Bence bunun için çok erken. Böyle bir iddiada bulunmam.
“Bence Tottenham'ın bu yıl puan tablosunun üst yarısına çıkacağı bir toparlanma sezonu geçirmesi, Roberto de Zerbi ile bir kimlik kazanması ve takım olarak mental açıdan güçlenmesi gerekiyor. Sürekli kaybetme ihtimalini düşünmek yerine sahaya kazanma ihtimalini düşünerek çıkmalılar. Yani bu bir geçiş yılı.
“Ama elbette, harcadıkları para düşünüldüğünde ilk 10'da yer almaları ve mümkünse bir Avrupa kupasına katılmaları gerekiyor. Yine de son iki yılda yaşananlar ve bu sezona nasıl başladıkları düşünüldüğünde, onları şimdi ilk altıya girmeye zorlamam. Hayır, gerçekçi olmaya çalışıyorum. Her zaman gerçekçiyim ve adil olmaya çalışırım.
“Sezon başında tahmin yapmak zordu. Tamam, çok para harcadılar, çok iyi bir teknik direktörleri var ve insan ‘belki’ diye düşünüyor. Ama ilk birkaç maçı gördükten sonra, Coventry karşısındaki son 10 dakikaya bile bakınca, 2-1 öndeyken, Tottenham taraftarını tanıdığım için size şunu söyleyebilirim: Stadyumdakilerin yüzde 80'i ‘Bu maç berabere bitecek. Yüzde 100’ diye düşünüyordu. Bunu hissedebiliyorsunuz.
“Bu yüzden Davies bir şekilde gol attığında, ki nasıl attığını anlamıyorum, herkes ‘Çok şükür’ dedi. Bundan kurtulmaları gerekiyor ve Coventry maçı önemli bir ilk adımdı.”
- Getty/GOAL
Tottenham'ın 2026-27 fikstürü: Bir sonraki araya kadar üç maç
Tottenham, düşme hattından çıkarak puan tablosunda 17. sıraya yükseldi. De Zerbi ve ekibinin önünde hâlâ yapılacak çok iş olduğu açık, ancak Kuzey Londra'nın Tottenham tarafında yeniden bir ölçüde olumlu bir hava oluştu.
Şimdi hedef, daha istikrarlı bir performans sergilemek. Kasım ayındaki millî takım arasına kadar Tottenham'ı üç maç daha bekliyor. Cumartesi günü Stamford Bridge'de eski rakibi Chelsea ile karşılaşacak olan Tottenham, ardından Crystal Palace'ı ağırlayacak ve Leeds ile mücadele etmek için Elland Road'a gidecek.
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