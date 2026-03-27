Getty Images/GOAL
Çeviri:
Tottenham taraftarları, Mason Greenwood'u savunması nedeniyle kulübün eski Marsilya teknik direktörü Roberto De Zerbi'yi işe almaması için çağrıda bulunuyor
Taraftar grupları muhalefette birleşiyor
De Zerbi’nin Kuzey Londra’ya transfer olacağına dair spekülasyonlar, Tottenham’ın önde gelen taraftar örgütlerinden büyük bir dirençle karşılandı. Kulübün resmi LGBTQI+ Taraftarlar Derneği olan Proud Lilywhites ile Women of The Lane grubu, sosyal medyaya başvurarak net bir mesaj yayınladı: “De Zerbi’ye hayır.”
Gruplar, eski Brighton ve Marsilya teknik direktörünün işe alınmasının, Tottenham'ın oluşturmaya çalıştığı kültürel değerlerle doğrudan çelişeceğini savunuyor.
Onlar, De Zerbi'nin geçmiş performansı ve saha dışı tartışmalara ilişkin kamuoyuna yaptığı açıklamaların, onu Premier Lig takımını hesap verebilirlik ve kapsayıcılığın yeni bir çağına taşıyacak uygun bir aday yapmadığını düşünüyor.
- AFP
Greenwood ile ilgili etik kaygılar
Bu kampanyanın başlıca itici gücü, De Zerbi’nin 2024-25 sezonunda Greenwood’u kararlılıkla savunmasıdır. Forvet oyuncusunu çevreleyen şiddetli tartışmalara rağmen, De Zerbi onu yüksek sesle desteklemeye devam etti; bu tutum, saha içi sonuçlardan çok kulübün etik duruşuna öncelik veren Spurs taraftarları tarafından unutulmadı.
Proud Lilywhites, haberlere ayrıntılı bir açıklama ile yanıt verdi ve şunları söyledi: "Roberto De Zerbi'nin Tottenham'ın teknik direktörlüğü ile ilişkilendirildiği haberleri gördük ve dürüst olmak gerekirse, bu bize doğru gelmiyor.
Proud Lilywhites olarak, bu kulübe büyük önem veriyoruz; sadece sahada olanlara değil, Tottenham'ın saha dışında temsil ettiği değerlere de. Bu sadece sonuçlar veya futbol tarzıyla ilgili değil. Bu, değerler, kimlik ve bizi temsil etmesini seçtiğimiz insanlarla ilgili."
Kulübün kimliğini korumak
Taraftarlar, futbol kulüplerinin bulundukları toplulukların ilerici değerlerini yansıtmasını giderek daha fazla talep ediyor. Birçok Tottenham taraftarı için teknik direktör, sadece bir taktik ustasından ibaret değildir; teknik direktörler kulübün yüzüdür ve kamuya açık etkinliklerde ve açıklamalarında yüksek ahlaki standartlara uymak zorundadır.
Taraftar örgütleri, futbol kulüplerinin herkesi kucaklayan standartlar belirlemesi gerektiğini vurguladı ve De Zerbi'nin gelişinin bu misyonu zedeleyeceğini öne sürdü.
Women of The Lane, sosyal medyada kendi özel "De Zerbi'ye Hayır" görsellerini paylaşarak protestoyu destekledi ve taraftarlar arasında bir sonraki teknik direktör atamasının kriterleri hakkında daha geniş bir tartışma başlattı.
- AFP
Tottenham yönetim kurulu üzerindeki baskı
Tottenham yönetimi teknik direktörlük koltuğu için seçeneklerini değerlendirirken, bu organize direniş önemli bir engel teşkil ediyor. Proud Lilywhites ve Women of The Lane’in taleplerini görmezden gelmek, yeni yönetim altında daha ilk maç bile başlamadan kulüp ile en aktif taraftar grupları arasında ilişkilerin kopmasına yol açabilir.
Spurs uzun vadeli planlarını kesinleştirmek için çabalarken durum belirsizliğini koruyor. Ancak taraftarların mesajı yüksek sesle ve net bir şekilde ortada.