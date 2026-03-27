Tottenham taraftarları, Mason Greenwood'u savunması nedeniyle kulübün eski Marsilya teknik direktörü Roberto De Zerbi'yi işe almaması için çağrıda bulunuyor

Bu kampanyanın başlıca itici gücü, De Zerbi’nin 2024-25 sezonunda Greenwood’u kararlılıkla savunmasıdır. Forvet oyuncusunu çevreleyen şiddetli tartışmalara rağmen, De Zerbi onu yüksek sesle desteklemeye devam etti; bu tutum, saha içi sonuçlardan çok kulübün etik duruşuna öncelik veren Spurs taraftarları tarafından unutulmadı.

Proud Lilywhites, haberlere ayrıntılı bir açıklama ile yanıt verdi ve şunları söyledi: "Roberto De Zerbi'nin Tottenham'ın teknik direktörlüğü ile ilişkilendirildiği haberleri gördük ve dürüst olmak gerekirse, bu bize doğru gelmiyor.

Proud Lilywhites olarak, bu kulübe büyük önem veriyoruz; sadece sahada olanlara değil, Tottenham'ın saha dışında temsil ettiği değerlere de. Bu sadece sonuçlar veya futbol tarzıyla ilgili değil. Bu, değerler, kimlik ve bizi temsil etmesini seçtiğimiz insanlarla ilgili."