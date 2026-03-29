Tottenham Taraftarlar Birliği, "hatalı kararlarla dolu bir sezonun" ardından Igor Tudor'un halefi konusunda uyarıda bulundu
Felaketle sonuçlanan süreç ayrılıkla sona erdi
Tottenham, Tudor'un karşılıklı anlaşma yoluyla ayrıldığını doğruladıktan sonra bir kez daha yeni bir teknik direktör arayışına girdi. Hırvat teknik adam, sadece 44 gün süren kabus gibi bir görev süresinin ardından Kuzey Londra'dan ayrılıyor. Son darbe, Nottingham Forest'a karşı evinde alınan 3-0'lık ağır yenilgiydi. Bu sonuç, Spurs'u düşme hattının sadece bir puan üzerinde, 17. sırada bırakıyor. Yönetim kurulu bir sonraki hamlesini değerlendirirken, uluslararası maç arası boyunca kalan kadro üyelerinin antrenmanlarını Bruno Saltor yönetecek.
Taraftarlar akıllıca bir seçim yapılmasını istiyor
Tottenham Taraftarlar Derneği, Spurs taraftarları arasında giderek artan hayal kırıklığını yansıtarak, düşüncelerini hemen dile getirmekte gecikmedi. Sosyal medyada yayınlanan sert bir açıklamada, yönetim kuruluna mevcut krizle ilgili keskin bir mesaj ilettiler. Açıklamada şöyle denildi: "Igor ve ekibine gösterdikleri çabalar için teşekkür ederiz; kendisine ve ailesine kaybın acısını atlatmaları için sabır diliyoruz. Kötü kararların alındığı bir sezonda, umarız sezonun geri kalanında akıllıca bir seçim yapılır. Kulübü anlayan ve önündeki görevi yerine getirebilecek biri: Premier Lig'deki yerimizi korumak. Hepimizin gurur duyabileceği ve uzun süredir acı çeken taraftarlarımıza çok ihtiyaç duyulan başarıyı ve keyfi getirebilecek biri."
Kısa ve zarar verici bir görev süresi
Eski Juventus teknik direktörü Şubat ayında takımı toparlamak üzere göreve geldiğinde beklentiler yüksekti, ancak karşılaştığı gerçeklik iç karartıcıydı. Tüm turnuvalarda oynadığı yedi maçta sadece bir galibiyet alabildi; bu, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci ayağında Atlético Madrid’e karşı elde ettiği zaferdi, ancak kulüp Avrupa’dan elendiği için sonuçta bir anlam ifade etmedi. Yurtiçi performansının durumu ise daha da endişe vericiydi; birinci ligde oynadığı beş maçta dört yenilgiye uğradı. İtibarına en büyük darbeyi vuran ise, Arsenal, Fulham ve Crystal Palace'a karşı üst üste üç Londra derbisini kaybetmesi oldu; bu durum, kulüp yönetiminin Championship'e düşme felaketinden kurtulmak için çaresiz kalmasına neden oldu.
Tottenham için bundan sonra ne olacak?
Nottingham Forest'a karşı alınan 3-0'lık yenilginin ardından Tottenham, 31 maçta topladığı 30 puanla 17. sırada yer alarak küme düşme hattına tehlikeli bir şekilde yaklaşmış durumda. Takım, 18. sıradaki West Ham United'ın sadece bir puan üzerinde bulunurken, Burnley ve Wolverhampton Wanderers ise sırasıyla 20 ve 17 puanla daha geride kalmış durumda. Kulüp, sezonunu kurtarmak için 12 Nisan'da Sunderland deplasmanıyla başlayacak olan yedi maçlık kritik bir seriye giriyor. Hayatta kalma mücadelesinin kilit maçları arasında 25 Nisan'da son sıradaki Wolves deplasmanı ve 9 Mayıs'ta 15. sıradaki Leeds United ile oynanacak iç saha maçı yer alırken, Aston Villa ve Chelsea ile zorlu sınavlar da bulunuyor. Sezon ise 24 Mayıs'ta Everton ile oynanacak iç saha maçıyla sona erecek.