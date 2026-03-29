Eski Juventus teknik direktörü Şubat ayında takımı toparlamak üzere göreve geldiğinde beklentiler yüksekti, ancak karşılaştığı gerçeklik iç karartıcıydı. Tüm turnuvalarda oynadığı yedi maçta sadece bir galibiyet alabildi; bu, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci ayağında Atlético Madrid’e karşı elde ettiği zaferdi, ancak kulüp Avrupa’dan elendiği için sonuçta bir anlam ifade etmedi. Yurtiçi performansının durumu ise daha da endişe vericiydi; birinci ligde oynadığı beş maçta dört yenilgiye uğradı. İtibarına en büyük darbeyi vuran ise, Arsenal, Fulham ve Crystal Palace'a karşı üst üste üç Londra derbisini kaybetmesi oldu; bu durum, kulüp yönetiminin Championship'e düşme felaketinden kurtulmak için çaresiz kalmasına neden oldu.