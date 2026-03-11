Tottenham Supporters' Trust, kulübün 143 yıllık tarihindeki en kötü performansının ortasında Igor Tudor üzerindeki baskı artarken 'acil önlem' çağrısında bulundu

Madrid katliamının etkisi anında hissedildi ve THST, "acil eylem" çağrısı yapan sert bir açıklama yayınladı. Performansı "tam bir rezalet" olarak nitelendiren taraftar grubu, yönetim kurulunun transfer stratejisinden net bir yönelim eksikliğine kadar kulüp içindeki sistemik sorunları hedef aldı. Açıklamada şöyle denildi: "Performans tam bir rezaletti ve şu anda Spurs'un içinde bulunduğu berbat durumun bir göstergesiydi. Ocak transfer döneminden yönetim atamalarına kadar, liderlik eksikliği ve bu kararları etkileyecek Spurs geçmişine sahip hiç kimsenin olmaması. Cesaret nerede? Zaferin yankıları nerede?"

Ayrıca, taraftarların öfkesinin giderek arttığını belirterek, icracı olmayan başkan Peter Charrington ve yönetim kuruluna sert bir uyarıda bulundular. Açıklamada, "Şu anda uçurumun kenarında uyurgezer gibi durduğumuz için acil önlem alınması gerekiyor" denildi. "Spurs taraftarı olmak hiç bu kadar zor olmamıştı, ancak taraftarlar kulübün düşüşünü seyirci kalarak izlemeyecek. En azından Madrid'dekiler maç biletlerinin parasını geri almalı. Ama bizim asıl önemsediğimiz şey, kulübün bizi gururlandırması. Biz buraya takımı desteklemek ve 12. adam olmak için geldik. Ama hepimiz çok daha fazlasını hak ediyoruz."