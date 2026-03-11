Getty Images Sport
Tottenham Supporters' Trust, kulübün 143 yıllık tarihindeki en kötü performansının ortasında Igor Tudor üzerindeki baskı artarken 'acil önlem' çağrısında bulundu
Tottenham için tarihi bir düşüş
Kulübün tarihindeki en kötü altı maçlık yenilgi serisi sırasında, yönetim kuruluna teknik kadroda bir değişiklik yapma baskısı artıyor. Madrid'deki gece kaosla geçti, Tudor Spurs tarihindeki ilk teknik direktör olarak göreve geldiği ilk dört maçını da kaybetti. Felaketle başlayan maçta yedek kaleci Antonin Kinsky, ilk 17 dakika içinde iki büyük hata yaptı ve Marcos Llorente ile Julian Alvarez'in gollerine yol açtı. Bu goller arasında Antoine Griezmann, Micky van de Ven'in kaymasını değerlendirerek Premier League ekibini 3-0 öne geçirdi ve bazı taraftarlar henüz koltuklarına yerleşemeden maçın gidişatı belli oldu.
Taraftarlar Derneği acil değişiklik talep ediyor
Madrid katliamının etkisi anında hissedildi ve THST, "acil eylem" çağrısı yapan sert bir açıklama yayınladı. Performansı "tam bir rezalet" olarak nitelendiren taraftar grubu, yönetim kurulunun transfer stratejisinden net bir yönelim eksikliğine kadar kulüp içindeki sistemik sorunları hedef aldı. Açıklamada şöyle denildi: "Performans tam bir rezaletti ve şu anda Spurs'un içinde bulunduğu berbat durumun bir göstergesiydi. Ocak transfer döneminden yönetim atamalarına kadar, liderlik eksikliği ve bu kararları etkileyecek Spurs geçmişine sahip hiç kimsenin olmaması. Cesaret nerede? Zaferin yankıları nerede?"
Ayrıca, taraftarların öfkesinin giderek arttığını belirterek, icracı olmayan başkan Peter Charrington ve yönetim kuruluna sert bir uyarıda bulundular. Açıklamada, "Şu anda uçurumun kenarında uyurgezer gibi durduğumuz için acil önlem alınması gerekiyor" denildi. "Spurs taraftarı olmak hiç bu kadar zor olmamıştı, ancak taraftarlar kulübün düşüşünü seyirci kalarak izlemeyecek. En azından Madrid'dekiler maç biletlerinin parasını geri almalı. Ama bizim asıl önemsediğimiz şey, kulübün bizi gururlandırması. Biz buraya takımı desteklemek ve 12. adam olmak için geldik. Ama hepimiz çok daha fazlasını hak ediyoruz."
Kinsky ikame tartışması
İç gerilimi vurgulayan bir hareketle, Kinsky, kaptan Cristian Romero ve Tudor'un saha kenarında görünen bir tartışmasının ardından sadece 17 dakika sonra oyundan çıkarıldı. Arjantinli savunmacının, üzüntü içindeki kalecinin oyundan çıkarılması kararını etkileyip etkilemediği sorulduğunda Tudor, "Tabii ki benim kararım" diyerek meydan okurcasına bir tavır sergiledi. Teknik direktör, kalecisinin bireysel performansı hakkında ayrıntılı bilgi vermeyi reddetti ve maçın bitiş düdüğünün ardından gazetecilere kısa bir "yorum yok" cevabı verdi.
Tudor, kendi geleceği ile ilgili soruları da geçiştirmeye çalışarak, bunun yerine takımın şu anda karşı karşıya olduğu sistemik sorunlara odaklandı. Hırvat teknik adam, "Bu benim için bir konu değil. Mesele benim işim değil, takıma nasıl yardım edebileceğimiz" dedi. "Mesele her zaman bu olacak. Ne olduğumuzu ve hangi sorunlarımız olduğunu biliyorum. Her maçta bir şeyler olduğunu biliyorum. Bazen bunu açıklamak çok zor oluyor."
Sırada ne var?
Tottenham için odak noktası artık Avrupa'da zafer kazanmaktan, Premier Lig'de küme düşme potasına doğru kayan takımı durdurmaya çalışarak hayatta kalmaya kaydı. Tottenham, bu hafta sonu Premier Lig'de Liverpool ile Anfield'da karşılaşacak, ardından Şampiyonlar Ligi rövanş maçı için Atletico'yu kuzey Londra'da ağırlayacak.
