Tottenham Supporters' Trust, eski Marsilya teknik direktörünün göreve getirilmesinin ardından Roberto De Zerbi'nin Mason Greenwood hakkındaki 'son derece incitici' sözlerini 'ciddi endişe' kaynağı olarak gösterdi

Tartışma, De Zerbi’nin Marsilya’da geçirdiği dönemden kaynaklanıyor; o dönemde, oyuncunun geçmişteki adli siciline rağmen Greenwood’u “iyi bir insan” olarak savunmuştu. Greenwood, 2022 yılında tecavüz girişimi, kontrolcü ve zorlayıcı davranışlar ile fiili bedensel zarar veren saldırı suçlamalarıyla yargılanmıştı. Kraliyet Savcılık Servisi, kilit tanıkların davadan çekilmesinin ardından Şubat 2023’te davayı düşürdü. Greenwood ise suçlamaları reddetmişti.

De Zerbi'nin gelişinin kulüp kültürü üzerindeki etkisini vurgulayan Trust, şunları ekledi: "Bu açıklamaların kontrol edilmeden bırakılması, hepimizin takımı desteklemek için bir araya gelmemiz gereken bir zamanda taraftarlar arasında bir bölünmeye yol açacağına inanıyoruz. Taraftarlar 'All Together, Always' (Her Zaman Birlikte) girişiminin arkasında birleşiyor ve bu atama, bu birliğe büyük bir yük getiriyor. Eğer bu sözler onun gerçek görüşlerini yansıtıyorsa, sevdiğimiz kulübün değerleri üzerinde endişe verici bir gölge oluşturuyor.

"Bu atama ile birlikte, kulüp ve Bay De Zerbi'nin açıklamaları bu değerleri açık ve net bir şekilde yeniden teyit etmelidir. Ayrıca, bu sözler, kadınlara yönelik şiddetle mücadele eden kadın yardım kuruluşlarına ve örgütlerine görünür ve sürdürülebilir destek dahil olmak üzere anlamlı eylemlerle desteklenmelidir."