Tottenham Supporters' Trust, eski Marsilya teknik direktörünün göreve getirilmesinin ardından Roberto De Zerbi'nin Mason Greenwood hakkındaki 'son derece incitici' sözlerini 'ciddi endişe' kaynağı olarak gösterdi
Yeni yöneticinin gelişi gerginliğe yol açtı
De Zerbi’nin beş yıllık sözleşmeyle göreve gelmesi, Ligue 1’de Greenwood ile olan geçmiş ilişkisi nedeniyle gölgede kaldı. Tottenham Supporters’ Trust, Proud Lilywhites ve Women of the Lane gibi gruplarla birlikte, atama Salı günü kesinleşmeden önce bu karara karşı olduklarını dile getirmişti. Taraftarlar, özellikle zamanlamadan rahatsız ve takımın ligin alt sıralarında tehlikeli bir konumda bulunurken, teknik direktörün geçmişinin taraftar kitlesini bölme riski taşıdığını savunuyorlar.
Güven, değerlerin yeniden teyit edilmesini gerektirir
Taraftarlar Derneği, İtalyan teknik direktörün atanmasına karşı olduklarını belirten kapsamlı bir açıklama yayınladı ve onun geçmişteki sözleriyle kulübün sözde kimliği arasındaki çelişkiye dikkat çekti. Dernek şu ifadeleri kullandı: "Son dönemde Premier Lig tecrübesi olan teknik direktörlerin sayısının sınırlı olduğunu ve Spurs'un küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olması nedeniyle acilen harekete geçilmesi gerektiğini kabul etsek de, bu atama ciddi ve geniş kapsamlı endişeler doğuruyor; pek çok taraftar bizimle iletişime geçerek bu konudaki güçlü tepkilerini dile getirmemizi istedi. De Zerbi'nin Mason Greenwood hakkındaki yorumları gereksiz, yanlış ve çok sayıda taraftar için son derece inciticiydi ve şüphesiz erkek şiddetinin mağdurlarını endişelendirmiştir."
Kriz içindeki bölünmüş taraftar kitlesi
Tartışma, De Zerbi’nin Marsilya’da geçirdiği dönemden kaynaklanıyor; o dönemde, oyuncunun geçmişteki adli siciline rağmen Greenwood’u “iyi bir insan” olarak savunmuştu. Greenwood, 2022 yılında tecavüz girişimi, kontrolcü ve zorlayıcı davranışlar ile fiili bedensel zarar veren saldırı suçlamalarıyla yargılanmıştı. Kraliyet Savcılık Servisi, kilit tanıkların davadan çekilmesinin ardından Şubat 2023’te davayı düşürdü. Greenwood ise suçlamaları reddetmişti.
De Zerbi'nin gelişinin kulüp kültürü üzerindeki etkisini vurgulayan Trust, şunları ekledi: "Bu açıklamaların kontrol edilmeden bırakılması, hepimizin takımı desteklemek için bir araya gelmemiz gereken bir zamanda taraftarlar arasında bir bölünmeye yol açacağına inanıyoruz. Taraftarlar 'All Together, Always' (Her Zaman Birlikte) girişiminin arkasında birleşiyor ve bu atama, bu birliğe büyük bir yük getiriyor. Eğer bu sözler onun gerçek görüşlerini yansıtıyorsa, sevdiğimiz kulübün değerleri üzerinde endişe verici bir gölge oluşturuyor.
"Bu atama ile birlikte, kulüp ve Bay De Zerbi'nin açıklamaları bu değerleri açık ve net bir şekilde yeniden teyit etmelidir. Ayrıca, bu sözler, kadınlara yönelik şiddetle mücadele eden kadın yardım kuruluşlarına ve örgütlerine görünür ve sürdürülebilir destek dahil olmak üzere anlamlı eylemlerle desteklenmelidir."
Kırılma noktası niteliğindeki küme düşme mücadelesi
De Zerbi, 12 Nisan’da Sunderland’a yapılacak kritik deplasmanla başlayacak olan Premier Lig’de kalma mücadelesini sürdürürken, hayal kırıklığına uğramış taraftarların kalbini kazanmak için acil bir görevle karşı karşıya. Bu ilk maç, 2025-26 sezonunu tamamlayacak yedi maçlık zorlu bir serinin başlangıcını oluşturuyor; Spurs şu anda küme düşme hattının sadece bir puan üzerinde bulunuyor.