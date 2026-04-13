Tottenham, Sunderland maçında geçirdiği korkunç sakatlığın ardından Cristian Romero'nun sezonun geri kalanında forma giyemeyecek olmasıyla küme düşme mücadelesinde ağır bir darbe aldı
Çarpışma, Spurs kaptanının yüreğini parçaladı
27 yaşındaki stoper, Stadium of Light'ta oynanan maçın ikinci yarısının ortalarında ceza sahasında yaşanan bir olayın ardından sahadan çıkmak zorunda kaldı. Romero, Sunderland'ın forveti Brian Brobbey tarafından sırtından itilmiş gibi göründü ve ardından kendi kalecisi Antonin Kinsky ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti nedeniyle savunma oyuncusu ciddi bir acı çekti ve sonunda Kevin Danso ile değiştirildi.
BBC Sport muhabiri Sami Mokbel'e göre, ilk tıbbi değerlendirmeler, oyuncunun iç çapraz bağında kısmi yırtık olduğunu doğruladı. Yapısal hasarın tam boyutunu belirlemek için önümüzdeki günlerde daha ileri tetkikler yapılması planlanıyor, ancak ESPN ve Mokbel, iç kaynakların önerdiği mevcut zaman çizelgesine göre oyuncunun beş ila sekiz hafta arasında sahalardan uzak kalacağını bildiriyor. Bu durum, Spurs'un zorlu bir son dönemden geçmeye hazırlandığı bir dönemde, oyuncunun lig sezonunu fiilen sona erdiriyor.
Romero'nun Dünya Kupası umutları hâlâ sürüyor
Bu haber, Tottenham'ın ligde kalma umutları için büyük bir darbe olsa da, oyuncu için uluslararası sahnede bir umut ışığı var. 2026 Dünya Kupası'nın iki aydan kısa bir süre sonra ABD, Meksika ve Kanada'da başlaması planlanırken, öngörülen iyileşme süresi Romero'nun Arjantin'in şampiyonluk savunması için zamanında formunu kazanmasına olanak tanıyacaktır. Defans oyuncusu, Lionel Scaloni'nin savunma hattının temel taşlarından biri olmaya devam ediyor ve bu yaz Albiceleste'yi liderlik etmek için can atıyor.
Bu sakatlık, son zamanlarda fiziksel sorunlarla boğuşan savunma oyuncusu için zor bir dönemin başlangıcı oldu. Bu, geçen ay Atletico Madrid ile oynanan kritik Şampiyonlar Ligi maçında beyin sarsıntısı nedeniyle oyundan alınmasının ardından, kısa bir süre içinde yaşadığı ikinci büyük sarsıntı oldu. Spurs için, liderlerinin yokluğu, ligde 18. sırada yer aldıkları için olabilecek en kötü zamanda geldi.
De Zerbi, zorlu bir başlangıcın ardından savunma kriziyle karşı karşıya
Tottenham'da De Zerbi döneminin başlangıcı daha kötü olamazdı; Stadium of Light'ta alınan 1-0'lık yenilgi, takımın sembolü haline gelmiş savunma oyuncusunun sezonu kapatan sakatlığıyla gölgelendi. Kuzey Londra kulübünün zorlukları, bir türlü gol bulamayıp sonunda defleksiyonla gelen bir golün mağlup etmesiyle devam etti ve bu sonuç, takımı küme düşme hattında bırakıyor.
Spurs, eski Brighton teknik direktörünün yönetiminde "yeni teknik direktör etkisi"nden umutluydu, ancak ikinci yarıda öğleden sonra işler tersine döndü. Bu sonuç, yeni yönetimin kötü bir başlangıcı oldu. Kulüp şu anda Premier League tablosunda 18. sırada yer alıyor ve en etkili savunma oyuncusu olmadan ligde kalma mücadelesine girme ihtimali çok yüksek.
Spurs küme düşme mücadelesinden kurtulamıyor
Romero’nun sakatlığı, düşüşte olan bir kulüp için olabilecek en kötü zamanda geldi. Tottenham şu anda küme düşme hattının iki puan gerisinde ve önlerinde zorlu bir son dönem bekliyor. Kaptanının yokluğunda De Zerbi, hayal kırıklığı yaratan bir sezon boyunca kırılgan görünen savunma hattını sağlamlaştırmanın bir yolunu bulmak zorunda. İtalyan teknik direktörün yönetiminde beklenen taktiksel değişiklik, artık en iyi savunma oyuncusu olmadan hayata geçirilmek zorunda kalacak.
Spurs'un bir sonraki maçı, Brighton ile oynayacağı kritik bir iç saha maçı. Bu maç, takımın alt sıralardan çıkabilmesi için şimdiden "kazanılması gereken" bir maç gibi görünüyor. Romero'nun liderliği ve fiziksel varlığının yokluğu önemli bir dezavantaj olacak ve Kevin Danso ve Micky van de Ven gibi isimlere, kulübü üst ligde tutma gibi büyük bir sorumluluk düşecek.