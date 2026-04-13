Tottenham, Sunderland maçında geçirdiği korkunç sakatlığın ardından Cristian Romero'nun sezonun geri kalanında forma giyemeyecek olmasıyla küme düşme mücadelesinde ağır bir darbe aldı

27 yaşındaki stoper, Stadium of Light'ta oynanan maçın ikinci yarısının ortalarında ceza sahasında yaşanan bir olayın ardından sahadan çıkmak zorunda kaldı. Romero, Sunderland'ın forveti Brian Brobbey tarafından sırtından itilmiş gibi göründü ve ardından kendi kalecisi Antonin Kinsky ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti nedeniyle savunma oyuncusu ciddi bir acı çekti ve sonunda Kevin Danso ile değiştirildi.

BBC Sport muhabiri Sami Mokbel'e göre, ilk tıbbi değerlendirmeler, oyuncunun iç çapraz bağında kısmi yırtık olduğunu doğruladı. Yapısal hasarın tam boyutunu belirlemek için önümüzdeki günlerde daha ileri tetkikler yapılması planlanıyor, ancak ESPN ve Mokbel, iç kaynakların önerdiği mevcut zaman çizelgesine göre oyuncunun beş ila sekiz hafta arasında sahalardan uzak kalacağını bildiriyor. Bu durum, Spurs'un zorlu bir son dönemden geçmeye hazırlandığı bir dönemde, oyuncunun lig sezonunu fiilen sona erdiriyor.