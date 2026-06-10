Borussia Dortmund
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Tottenham, 'stratejik yönelim' konusundaki anlaşmazlık nedeniyle eski Borussia Dortmund yöneticisinin teklifini reddetti
Stratejik farklılıklar Londra transferini engelledi
Kehl'in transfer görüşmeleri bir anlaşmaya varılamadan resmen sona erdi; bu durum, Tottenham yönetimi için hayal kırıklığı yaratan bir gelişme oldu. Haftalar süren yoğun görüşmelerin ardından, 46 yaşındaki Kehl, Mayıs ayında Signal Iduna Park'ta resmi veda töreninin ardından Tottenham Hotspur Stadyumu'ndaki olası görevinden vazgeçme kararı aldı. Müzakereler son aşamaya gelmiş, Kehl kulüp yetkilileriyle yüz yüze görüşmek üzere Londra'ya bile gitmişti.
Ancak Sky'ınhaberine göre, iki taraf kulübün gelecekteki stratejik yönü konusunda anlaşmaya varamadı. Spurs projesinin uzun vadeli vizyonuna ilişkin bu temel farklılıklar, anlaşmanın bozulmasında belirleyici faktör oldu. Kuzey Londra kulübü, son aylarda önemli değişiklikler geçiren spor departmanını canlandırmak için Kehl'in uzmanlığından yararlanmayı umuyordu.
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De Zerbi'nin etkisi kilit bir faktör
Genel uzun vadeli stratejinin ötesinde, kulüpteki hiyerarşiye ilişkin belirli ayrıntıların Kehl’in kararını etkilediği düşünülüyor. Sky muhabiri Patrick Berger, anlaşmanın bozulmasının başlıca nedenlerinden birinin, mevcut A takım teknik direktörü Roberto De Zerbi’ye tanınan yetki düzeyi olduğunu iddia ediyor. İtalyan teknik adamın, kulübün kadrosunu yeniden yapılandırma sürecinde transfer politikası ve spor yapısı üzerinde önemli bir etki yaratması bekleniyor.
De Zerbi'nin transfer kararlarında önemli bir söz hakkı talep ettiği bildirilirken, Kehl'in önerilen çalışma düzeninden rahatsız olduğu iddia ediliyor. Bundesliga'da Avrupa'nın en başarılı transfer sistemlerinden birini yöneten eski Dortmund kaptanı, Kuzey Londra'daki mevcut yapıya uymayan belirli bir özerklik düzeyi arıyordu. Sonuç olarak, 46 yaşındaki teknik adam, Avrupa futbolundaki bir sonraki macerasını başka bir yerde arayacak.
İç yapı halen değişkenlik gösteriyor
Tottenham'ın mevcut spor departmanı, kulüpte spor direktörü olarak görevine devam eden Johan Lange tarafından yönetilmeye devam ediyor. İlk plan, kulübün daha derin bir iç krizden kıl payı kurtulduğu zorlu bir dönemin ardından, Kehl ve Lange'nin bu geleneksel dev kulübü Premier Lig tablosunun zirvesine geri taşımak için birlikte çalışmasını öngörüyordu. Şu an için Lange, yaz transfer dönemindeki hedefleri belirlemek üzere teknik kadroyla yakın işbirliği içinde çalışmaya devam edecek.
Kehl ile yaşanan aksiliklere rağmen, eski Borussia Dortmund direktörü kulüple 22 Mart'ta yollarını ayırmak üzere karşılıklı bir anlaşmaya varmıştı ve hâlâ çok rağbet gören bir yönetici konumunda. Spurs, Kehl'i kadrosuna katma fırsatını kaçırmış olsa da, Bild gazetesi Kehl'in idari uzmanlığından yararlanmak isteyen diğer önde gelen uluslararası kulüplerle görüşmelerde olduğunu bildiriyor. En üst düzeyde rekabetçi kadrolar oluşturmaya yardımcı olma konusundaki geçmişi, onu Avrupa'daki birçok boş pozisyon için cazip bir seçenek haline getirmeye devam ediyor.
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Spurs'u yoğun bir yaz bekliyor
Kehl transferinin suya düşmesi, Kuzey Londra’daki transfer çalışmalarının durduğu anlamına gelmiyor. Aslında Spurs, yaz transfer döneminin resmi olarak başlamasından önce transfer piyasasında şimdiden önemli ilerlemeler kaydetti. Kulüp, yeni sezona girerken kadrosunda büyük bir revizyon yapmaya hazırlanıyor; bu kapsamda birkaç yeni transferin gelişi şimdiden kesinleşti ya da görüşme aşamasında.
Takıma katılacak isimler arasında, Liverpool ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından 1 Temmuz'da resmi olarak takıma katılması beklenen Andy Robertson yer alırken, Arjantinli savunma oyuncusu Marcos Senesi'nin Bournemouth'tan transferi Çarşamba günü onaylandı.
Kulüp, gelecek sezon ligde çok daha üst sıralarda yer almayı hedeflediği için yeni transferlerin devam etmesi bekleniyor.