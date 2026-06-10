Tottenham, 'stratejik yönelim' konusundaki anlaşmazlık nedeniyle eski Borussia Dortmund yöneticisinin teklifini reddetti

Kehl'in transfer görüşmeleri bir anlaşmaya varılamadan resmen sona erdi; bu durum, Tottenham yönetimi için hayal kırıklığı yaratan bir gelişme oldu. Haftalar süren yoğun görüşmelerin ardından, 46 yaşındaki Kehl, Mayıs ayında Signal Iduna Park'ta resmi veda töreninin ardından Tottenham Hotspur Stadyumu'ndaki olası görevinden vazgeçme kararı aldı. Müzakereler son aşamaya gelmiş, Kehl kulüp yetkilileriyle yüz yüze görüşmek üzere Londra'ya bile gitmişti.

Ancak Sky'ınhaberine göre, iki taraf kulübün gelecekteki stratejik yönü konusunda anlaşmaya varamadı. Spurs projesinin uzun vadeli vizyonuna ilişkin bu temel farklılıklar, anlaşmanın bozulmasında belirleyici faktör oldu. Kuzey Londra kulübü, son aylarda önemli değişiklikler geçiren spor departmanını canlandırmak için Kehl'in uzmanlığından yararlanmayı umuyordu.