Goal.com
Canlı
Atletico de Madrid v Tottenham Hotspur FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
Gabriele Stragapede

Çeviri:

Tottenham, şimdi ne olacak? Tudor'un ayrılmasının ardından neler olacak, işte teknik direktörlük koltuğu için favoriler

Tottenham Hotspur
Transfers
I. Tudor
R. De Zerbi
S. Dyche

Spurs'un teknik direktör koltuğunun yakın geleceğine dair tüm olası senaryolar.

Haber artık resmiyet kazandı: İngiliz kulübün kendi kanallarından yapılan açıklamayla tarafların karşılıklı anlaşma yoluyla yollarını ayırdıkları duyurulduktan sonra Igor Tudor, Tottenham'dan ayrılıyor. Juventus ile olan sözleşmesinden kurtulan Hırvat teknik adam, göreve geldiği günden itibaren beklentileri karşılayamadı. Premier Lig'de sadece bir puan (Liverpool karşısında) toplayan Tudor, Championship'e düşmeme mücadelesinin tam ortasında bulunan ve üçüncü sıradan sadece bir puan farkla kurtulan Spurs'un kaderini değiştiremedi.

Peki, İngilizler, İngiltere'nin ikinci ligine düşme tehlikesinden kurtulmak için şimdi kime güvenecekler?

  • BASIN AÇIKLAMASI

    Tottenham'ın açıklamasından alıntı yapalım: "Teknik direktör Igor Tudor'un karşılıklı anlaşma sonucu kulüpten derhal ayrılmasına karar verildiğini teyit edebiliriz. Tomislav Rogic ve Riccardo Ragnacci de sırasıyla kaleci antrenörü ve kondisyon antrenörü görevlerinden ayrıldılar. Son altı hafta boyunca yorulmak bilmeden çalışarak gösterdikleri özveri için Igor, Tomislav ve Riccardo'ya teşekkür ederiz.

    Ayrıca, Igor'un yakın zamanda yaşadığı kaybın acısını paylaşıyor ve bu zor dönemde kendisine ve ailesine desteklerimizi iletiyoruz. Yeni teknik direktörün atanmasıyla ilgili gelişmeleri zamanı geldiğinde paylaşacağız."

    

  • İLK FİKİRLER

    Peki, şimdi onun yerine kim geçecek?

    Milli takımlar arası ara bitmeden Tottenham'ın yeni teknik direktörünü bulma yarışı resmen başladı. Geçmişte Roberto De Zerbi'nin adı geçmişti, ancak şu anda bir numaralı favori, bu sezon küme düşme mücadelesinde yer alan ve kısa süre önce ligde Spurs'u yenen Nottingham Forest'tan kovulan Sean Dyche gibi görünüyor.

  • DYCHE FAVORİ, DE ZERBI YARIŞA GİRMEK İSTEMİYOR

    Peki Sean Dyche neden gelmeli? Eski Forest teknik direktörü, kısa vadeli bir sözleşmeye hazır olabilir ve sezonun ortasında görevi devralabilir. Roberto De Zerbi ise bu çözümü reddetmiş görünüyor; sezonun sonucunu beklemeyi tercih ederek, daha sonra gelecek sezon Premier Lig'e dönüş için Spurs yönetimi ile masaya oturup oturmayacağına karar verecek.

    Marsilya'nın eski teknik direktörü, doğru projeyi beklemeyi tercih ediyor ve Tottenham'ın içinde bulunduğu gibi, küme düşmeyi ve Championship'e düşmeyi önlemek için her şeyi yapmak zorunda olduğu, özellikle zorlu bir durumda görevi devralma olasılığından kaçınıyor.

Premier Lig
Sunderland crest
Sunderland
SUN
Tottenham Hotspur crest
Tottenham Hotspur
TOT