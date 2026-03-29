Tottenham, şimdi ne olacak? Tudor'un ayrılmasının ardından neler olacak, işte teknik direktörlük koltuğu için favoriler

Tottenham'ın açıklamasından alıntı yapalım: "Teknik direktör Igor Tudor'un karşılıklı anlaşma sonucu kulüpten derhal ayrılmasına karar verildiğini teyit edebiliriz. Tomislav Rogic ve Riccardo Ragnacci de sırasıyla kaleci antrenörü ve kondisyon antrenörü görevlerinden ayrıldılar. Son altı hafta boyunca yorulmak bilmeden çalışarak gösterdikleri özveri için Igor, Tomislav ve Riccardo'ya teşekkür ederiz.

Ayrıca, Igor'un yakın zamanda yaşadığı kaybın acısını paylaşıyor ve bu zor dönemde kendisine ve ailesine desteklerimizi iletiyoruz. Yeni teknik direktörün atanmasıyla ilgili gelişmeleri zamanı geldiğinde paylaşacağız."