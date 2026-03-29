Tottenham, şimdi ne olacak? Tudor'un ayrılmasının ardından neler olacak, işte teknik direktörlük koltuğu için favoriler

Haber artık resmiyet kazandı: İngiliz kulübün kendi kanallarından yapılan açıklamayla tarafların karşılıklı anlaşma yoluyla yollarını ayırdıkları duyurulduktan sonra Igor Tudor, Tottenham'dan ayrılıyor. Juventus ile olan sözleşmesinden kurtulan Hırvat teknik adam, göreve geldiği günden itibaren beklentileri karşılayamadı. Premier Lig'de sadece bir puan (Liverpool karşısında) toplayan Tudor, Championship'e düşmeme mücadelesinin tam ortasında bulunan ve üçüncü sıradan sadece bir puan farkla kurtulan Spurs'un kaderini değiştiremedi.
Peki, İngilizler, İngiltere'nin ikinci ligine düşme tehlikesinden kurtulmak için şimdi kime güvenecekler?