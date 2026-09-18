Gidişat bir noktada değişmeli, ancak kulübün hangi yöne gittiğine dair daha fazla rahatsız edici soru soruldukça baskı şimdiden artıyor. Tottenham'ın bu sezonu nerede bitireceği sorulduğunda, BetWright Premier League bahisleri iş birliğiyle konuşan Zamora, GOAL'e şunları söyledi: “Bence ilk 10'da olacaklar. Gerçekten böyle düşünüyorum ve bence sonraki sezonda, yeterli süre verilirse, gerçekten vites yükseltecekler, tabii ki ona [De Zerbi]. Gerçekten iyi iş çıkaracaklarını düşünüyorum.

“Kimseyle konuşmadım. [Jan Paul] van Hecke orada, onunla da gerçekten konuşmadım, tabii onu Brighton'dan tanıyorum. JP'nin onu Brighton'da gerçekten çok sevdiğini biliyorum. Gerçekten çok sevdi. Ve JP'ye çok yardımcı oldu. Bu yüzden, sanırım Roberto'nun nasıl çalıştığını diğerlerinden biraz daha fazla biliyor ve anlıyor.

“Spurs taraftarı arkadaşlarım var ve onlara aslında zorlanacaklarını söyledim, ilerleyen dönemde puan toplamaya başlayacaklar ve asıl gelecek sezon, ‘Aa, aslında onun bizde olmasına sevindim’ diyeceğiniz sezon olacak. Ama benim görüşüm bu. Yanılıyor olabilirim!”