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Tottenham sezonu kaçıncı sırada bitirecek? Eski Spurs golcüsü Bobby Zamora'dan cesur Premier League tahmini; Roberto De Zerbi'ye de uyuyan devin ne zaman uyanacağı söylendi
Tottenham, üst üste gelen 17'nciliklerin ardından büyük harcama yaptı
2025'te 17 yıllık büyük kupa hasreti sona erdi ve Ange Postecoglou yönetiminde unutulmaz bir Avrupa Ligi zaferi yaşandı, ancak İngiltere'nin en üst düzey liginde üst üste iki sezon 17. sırada kalındı.
Zaman zaman sinirler iyice yıprandı; küme düşme tehdidi de çeşitli dönemlerde oldukça ciddi şekilde kapıda belirdi. Roberto De Zerbi, geçen sezon ciddi alarm veren gedikler açılan gemiyi güvenli limana ulaştıran isim oldu.
Yaz boyunca kendisine çalışması için etkileyici bir transfer bütçesi verildi ve Sandro Tonali, Mateus Fernandes ile Savio gibi isimler için yüksek bonservisler ödendi. Yeni yüzler gidişatı değiştirmeyi başaramadı; Spurs, Premier League'deki ilk dört maçında gol atamayarak puan tablosunda fazlasıyla tanıdık bir konuma yerleşti.
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Tottenham Premier League tablosunu kaçıncı sırada bitirecek?
Gidişat bir noktada değişmeli, ancak kulübün hangi yöne gittiğine dair daha fazla rahatsız edici soru soruldukça baskı şimdiden artıyor. Tottenham'ın bu sezonu nerede bitireceği sorulduğunda, BetWright Premier League bahisleri iş birliğiyle konuşan Zamora, GOAL'e şunları söyledi: “Bence ilk 10'da olacaklar. Gerçekten böyle düşünüyorum ve bence sonraki sezonda, yeterli süre verilirse, gerçekten vites yükseltecekler, tabii ki ona [De Zerbi]. Gerçekten iyi iş çıkaracaklarını düşünüyorum.
“Kimseyle konuşmadım. [Jan Paul] van Hecke orada, onunla da gerçekten konuşmadım, tabii onu Brighton'dan tanıyorum. JP'nin onu Brighton'da gerçekten çok sevdiğini biliyorum. Gerçekten çok sevdi. Ve JP'ye çok yardımcı oldu. Bu yüzden, sanırım Roberto'nun nasıl çalıştığını diğerlerinden biraz daha fazla biliyor ve anlıyor.
“Spurs taraftarı arkadaşlarım var ve onlara aslında zorlanacaklarını söyledim, ilerleyen dönemde puan toplamaya başlayacaklar ve asıl gelecek sezon, ‘Aa, aslında onun bizde olmasına sevindim’ diyeceğiniz sezon olacak. Ama benim görüşüm bu. Yanılıyor olabilirim!”
Tottenham, ‘Büyük Altılı’ içindeki konumuna tutunmaya çalışıyor
İlk 10 içinde yer almak Spurs adına doğru yönde atılmış bir adımı temsil edecek olsa da, bu durum ‘Big Six’ statüsünü koruma konusunda Zamora’nın şubat ayında ortaya koyduğu hedefin gerisinde kalmaları anlamına gelir.
Zamora, Tottenham’ın bu seçkin grubun parçası olduğunu ne kadar daha gerçekçi biçimde iddia edebileceği sorulduğunda o dönemde GOAL'e şöyle demişti: “Spurs gibi bir takımın en fazla iki yıl gözlerden uzak kalabileceğini düşünüyorum. Üçüncü yılda, ki bu da gelecek sezon [2026-27] olacak, bir tür performans ortaya koymanız gerekir. İlk altıda yer almanız ve orada olduğunuzu istikrarlı şekilde göstermeniz gerekir.
“Spurs taraftarı olan çok sayıda arkadaşım var ve saçlarını başlarını yoluyorlar, hem de geçen yıldan bu yana. Neler olduğuna inanamıyorlar. Bu, çok büyük potansiyele sahip dev bir kulüp.”
- Getty
Tottenham'ın 2026-27'ye golsüz başlangıcının ardından bir kıvılcıma ihtiyacı var
Tottenham bir süredir potansiyelini daha somut bir şeye dönüştürmekte zorlanıyor. Postecoglou yönetimindeki beklenmedik düşüş o dönemde karakterlerine uymayan bir tökezleme olarak görülmüş, Avrupa’daki başarı da çatlakların üzerini örtmüştü, ancak çürüme başlamış durumda.
De Zerbi, kuzey Londra üzerinde uzun zamandır asılı duran sorulara henüz uzun vadeli çözümler sunabilmiş değil; cumartesi günü sahalarında Aston Villa ile oynayacakları maç onları bir başka milli araya taşıyacak ve bu da topluca düşüncelerini toparlama fırsatı verecek.
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