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manchester-city-savinho(C)Getty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Tottenham, Savinho Manchester City'den geliyor. De Zerbi'nin Tottenham'ı için 100 milyonluk anlaşma

Tottenham Hotspur
Transfers
M.City
Savinho

Brezilyalı kanat oyuncusu, Citizens'tan Spurs'e geçmeye hazırlanıyor; iki kulüp anlaşmaya vardı

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Tottenham Hotspur, 2004 doğumlu Brezilyalı hücum kanat oyuncusu Savinho'nun transferi için Manchester City ile anlaşmaya vardı. Toplam değeri 85 milyon sterlin (yaklaşık 99 milyon euro) olan önemli bir operasyon.


Ayrıntılara göre, Roberto De Zerbi'nin Tottenham'ı 75 milyon sterlinlik sabit bir bedel ödeyecek, buna performansa ve belirli hedeflerin gerçekleşmesine bağlı olarak 10 milyon sterline kadar bonus eklenebilecek. Haberi Sky Sports duyurdu; kuruma göre iki kulüp arasındaki anlaşma bu rakamlar üzerinden sağlandı.



  • KARİYER

    2024’te Manchester City’ye katılan Savinho, şu ana kadar Citizens formasıyla 83 maça çıkıp 7 gol attı. Brezilyalı oyuncu, İngiltere’deki deneyiminden önce Atlético Mineiro, PSV Eindhoven ve Girona formalarını giydi ve özellikle Katalan kulübündeki kiralık döneminde adından söz ettirdi. Savinho ayrıca Brezilya Milli Takımı ile 13 maça çıkıp 1 gol attı.




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