Tottenham, Savinho Manchester City'den geliyor. De Zerbi'nin Tottenham'ı için 100 milyonluk anlaşma

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Tottenham Hotspur, 2004 doğumlu Brezilyalı hücum kanat oyuncusu Savinho'nun transferi için Manchester City ile anlaşmaya vardı. Toplam değeri 85 milyon sterlin (yaklaşık 99 milyon euro) olan önemli bir operasyon.





Ayrıntılara göre, Roberto De Zerbi'nin Tottenham'ı 75 milyon sterlinlik sabit bir bedel ödeyecek, buna performansa ve belirli hedeflerin gerçekleşmesine bağlı olarak 10 milyon sterline kadar bonus eklenebilecek. Haberi Sky Sports duyurdu; kuruma göre iki kulüp arasındaki anlaşma bu rakamlar üzerinden sağlandı.







