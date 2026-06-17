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Tottenham, Sandro Tonali için transfer rekorunu kırmaya hazırlanıyor! Spurs’un Newcastle’ın orta saha oyuncusu için ödemeye hazır olduğu ücret açıklandı
Spurs, Tonali’yi en önemli transfer hedefi olarak belirledi
De Zerbi kadrosunu baştan aşağı yenilemeyi planlarken, Tottenham bu yaz Tonali’yi kadrosuna katmak için elinden geleni yapmaya hazır. İtalyan teknik direktör, vatandaşı Tonali’yi orta sahasının ideal lokomotifi olarak belirlemiş durumda; kuzey Londra kulübü ise son iki sezonda Premier Lig tablosunun alt sıralarında dolaştığı zorlu bir dönemi geride bırakmak istiyor.
Bu transfer çabası, kulüp yönetiminin yeni projeyi destekleyeceğine dair verdiği kesin sözün ardından geliyor. Spurs'un üç farklı teknik direktör değiştirdiği bu kötü sezonun sonunda taraftarlara yapılan açıklamada, kulübün sahibi Lewis ailesi, transfer piyasasında yeni teknik direktör De Zerbi'ye destek vereceğine söz verdi. Taraftarlara yönelik mesajda şöyle denildi: "Spurs'u yeniden inşa etmenin sorumluluğunu üstleniyoruz. Hedefimiz, kulübün ruhunu yeniden yakalamak ve bizi her zaman tanımlayan heyecan, korkusuzluk ve cesur futbolu geri getirmektir. Bu, futbolun her şeyden önce geldiği anlamına gelir. Yönetim kurulu ve yönetici ekip, bu hedefe ulaşmak için planlarını ortaya koydu."
- AFP
Masada rekor kıran bir ücret var
Tonali’yi kadrosuna katmak için Tottenham’ın mevcut transfer rekorunu kırmaya hazır olduğu bildiriliyor. GIVEMESPORT'a göre, kulüp içi görüşmeler, 80 milyon ile 85 milyon sterlin arasında bir meblağ ödemeye hazır olunduğunu gösteriyor; ayrıca resmi teklife performansa bağlı ek ödemeler de dahil edilecek gibi görünüyor. Bu rakam, 2019 yazında Tanguy Ndombele'yi Lyon'dan transfer etmek için ödenen 55 milyon sterlinlik önceki rekor harcamayı gölgede bırakacak ve Premier Lig'deki rakiplerine kesin bir niyet beyanı niteliğinde olacaktır.
Newcastle, 100 milyon sterline yakın bir rakamda ısrar etse de, Magpies, Finansal Fair Play kuralları ve Premier Lig’in yeni Kadro Maliyet Kuralları sınırları içinde kalmaya çalıştıkları için pazarlık yapmak zorunda kalabilir. Newcastle, mali dengesini sağlamak amacıyla Anthony Gordon’un Barcelona’ya transferine izin vererek, yüksek değerli oyuncularına ilişkin pragmatik bir tutum sergilemişti. Spurs, 26 yaşındaki oyuncu için henüz resmi bir teklif sunmamış olsa da, oyuncu tarafıyla yapıcı görüşmelerin sürdüğü bildiriliyor.
Spurs hız kazanırken Man Utd geride kalıyor
Tonali için yaşanan rekabet bir zamanlar oldukça kalabalıktı, ancak önemli bir rakibin ilgisini azaltmasının ardından Tottenham lider konuma yükseldi. Manchester United uzun süredir bu orta saha oyuncusuyla anılıyordu, ancak haberlere göre Kırmızı Şeytanlar, hızla yükselen transfer bedelini karşılamakta tereddüt ediyor. Bu takımın transfer savaşından çekilmesi, Spurs’un öncelikle Arsenal ve Manchester City ile rekabet etmesine yol açtı; her iki kulüp de oyuncunun transfer olasılığı hakkında bilgi aldı. Ancak kuzey Londra ekibi, De Zerbi yönetiminde takımın kilit oyuncusu olma cazibesinin, halihazırda şampiyonluk yarışında yer alan takımlara katılmanın cazibesinden daha ağır basacağını umuyor. İtalyan teknik direktör, kulübün son yıllarda yaşadığı 17. sıra sonuçlarının tekrarlanmaması için ses getirecek bir transfer yapmaya can atıyor.
- Getty
Kuzey Londra’da hareketli bir yaz
Tonali transferi sonuçlanırsa, oyuncu kulübe katılan yeni isimlerin giderek uzayan listesine katılacak. Spurs, transfer döneminin ilk aşamalarında proaktif bir tutum sergileyerek Andy Robertson ve Marcos Senesi’yi bedelsiz transferlerle kadrosuna kattı. Ayrıca, Seagulls yönetimi tarafından ilk iki teklifin reddedilmesine rağmen, şu anda Brighton ile savunma oyuncusu Jan Paul van Hecke için görüşmelerini sürdürüyor.
Tonali'nin takıma katılması, hem kalite hem de harcama açısından önemli bir adım anlamına gelecektir. Oyuncunun St James' Park'tan ayrılması durumunda Serie A'ya dönmeyi tercih edeceği söylense de, Premier League'in mali gücü, İngiltere içinde bir transferi daha gerçekçi hale getiriyor. Spurs için 85 milyon sterlinlik rakamı karşılamak, kulübü yeniden Avrupa kupalarına taşıma çabası içindeyken yönetim kurulunun nihayet sözlerini eyleme dökmeye hazır olduğunun kesin bir işareti olacaktır.