Tottenham, Sandro Tonali için transfer rekorunu kırmaya hazırlanıyor! Spurs’un Newcastle’ın orta saha oyuncusu için ödemeye hazır olduğu ücret açıklandı

De Zerbi kadrosunu baştan aşağı yenilemeyi planlarken, Tottenham bu yaz Tonali’yi kadrosuna katmak için elinden geleni yapmaya hazır. İtalyan teknik direktör, vatandaşı Tonali’yi orta sahasının ideal lokomotifi olarak belirlemiş durumda; kuzey Londra kulübü ise son iki sezonda Premier Lig tablosunun alt sıralarında dolaştığı zorlu bir dönemi geride bırakmak istiyor.

Bu transfer çabası, kulüp yönetiminin yeni projeyi destekleyeceğine dair verdiği kesin sözün ardından geliyor. Spurs'un üç farklı teknik direktör değiştirdiği bu kötü sezonun sonunda taraftarlara yapılan açıklamada, kulübün sahibi Lewis ailesi, transfer piyasasında yeni teknik direktör De Zerbi'ye destek vereceğine söz verdi. Taraftarlara yönelik mesajda şöyle denildi: "Spurs'u yeniden inşa etmenin sorumluluğunu üstleniyoruz. Hedefimiz, kulübün ruhunu yeniden yakalamak ve bizi her zaman tanımlayan heyecan, korkusuzluk ve cesur futbolu geri getirmektir. Bu, futbolun her şeyden önce geldiği anlamına gelir. Yönetim kurulu ve yönetici ekip, bu hedefe ulaşmak için planlarını ortaya koydu."



