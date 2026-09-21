AFP
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Tottenham, Roberto De Zerbi yaratıcı kıvılcım ararken İngiltere yıldızı Morgan Gibbs-White için şaşırtıcı 125 milyon sterlinlik hamleyi değerlendiriyor
Tottenham, ocak ayında iddialı bir hamle planlıyor
Football Insider'ın haberine göre Tottenham, ocak transfer dönemi öncesinde Forest orta saha oyuncusu Gibbs-White için yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor. Spurs, daha önce 2025'te İngiltere milli oyuncusunu 60 milyon sterlinlik serbest kalma maddesini devreye sokarak transfer etmeye çalışmıştı.
Ancak bu transfer girişimi, Forest'ın bu hamleye itiraz etmesi ve yasal işlem tehdidinde bulunmasının ardından dramatik şekilde çökmüştü. Gibbs-White daha sonra yeni bir sözleşme imzalayarak geleceğini City Ground'a bağladı, ancak Tottenham'ın uzun süredir devam eden ilgisi hiç azalmadı.
Habere göre yaratıcı orta saha oyuncusu, kuzey Londra kulübünün uzun vadeli öncelikleri arasında üst sıralarda yer almaya devam ediyor. Tottenham artık, oyuncuyu sonunda kadrosuna katmak için gelecek transfer dönemlerinden birinde bir kez daha girişimde bulunmayı değerlendiriyor.
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Nefes kesen 125 milyon sterlinlik değerleme
Gibbs-White için yapılacak herhangi bir başarılı teklif, devasa bir mali taahhüt gerektirecek. Football Insider, orta saha oyuncusunun mevcut değerinin yaklaşık 125 milyon sterlin olduğunun düşünüldüğünü belirtiyor.
Bu dudak uçuklatan bonservis bedeli, onun müthiş formunu ve Forest için taşıdığı kritik önemi doğrudan yansıtıyor. Geçen sezon Premier League'de 15 gol attı ve 2026 takvim yılında şu ana kadar kaydettiği 13 golle ligin en skorer oyuncusu oldu.
Ayrıca Forest'ın bir satışa onay vermesi için mali açıdan çok az teşviki var. Kulüp, kısa süre önce Manchester City'ye transfer olan Elliot Anderson'dan ciddi gelir elde ederek acil ekonomik baskıyı zaten hafifletti.
De Zerbi yaratıcılığa çaresizce ihtiyaç duyuyor
Taktik açıdan bakıldığında Gibbs-White, Tottenham için ideal bir hedefi temsil ediyor. Kanıtlanmış Premier League tecrübesi, gol sezgisi ve hem klasik bir 10 numara hem de ofansif orta saha olarak etkili şekilde oynayabilme çok yönlülüğü sunuyor.
Spurs, bu sezonun ilk bölümünde hücum ritmini bulmakta ciddi şekilde zorlanırken, De Zerbi bu yaratıcı kıvılcımdan kesinlikle faydalanabilir. Kuzey Londra ekibi yaz boyunca £400 milyondan fazla harcadı, ancak sezona kötü başladı.
Tottenham şu anda, ilk beş maçının hiçbirini kazanamayarak Premier League tablosunun son sırasında yer alıyor. Üç yenilgi ve iki beraberlik aldılar, sadece iki gol atabildiler ve bu gollerin ikisi de Aston Villa'ya sahasında 3-2 kaybettiği maçta geldi.
- Getty
Dokuz haneli bir bonservis bedelinin baskısı
Taktik açıdan bakıldığında bu hamle Tottenham için kusursuz anlam ifade etse de, önerilen bonservis bedeli hâlâ önemli bir engel olmaya devam ediyor. 125 milyon sterlin harcamak, kulübün 2025'te sonuçsuz kalan 60 milyon sterlinlik girişimine kıyasla çok daha farklı bir karar anlamına geliyor.
Sezon ortasında yeniden dokuz haneli bir meblağı gözden çıkarmak, hem oyuncu hem de kulübün transfer departmanı üzerinde anında sonuç alma konusunda büyük baskı yaratacaktır. Ayrıca Forest'ın masaya oturacağının da hiçbir garantisi yok.
Gibbs-White'ın sözleşmesi devam ederken ve takımın en önemli değerlerinden biri olarak parlamayı sürdürürken, kozların tamamı Forest'ın elinde. Spurs, bu ocak ayında birincil hedefini sonunda kadrosuna katmak için kesenin ağzını açmaya hazır olup olmadığına karar vermek zorunda kalacak.
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