Football Insider'ın haberine göre Tottenham, ocak transfer dönemi öncesinde Forest orta saha oyuncusu Gibbs-White için yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor. Spurs, daha önce 2025'te İngiltere milli oyuncusunu 60 milyon sterlinlik serbest kalma maddesini devreye sokarak transfer etmeye çalışmıştı.

Ancak bu transfer girişimi, Forest'ın bu hamleye itiraz etmesi ve yasal işlem tehdidinde bulunmasının ardından dramatik şekilde çökmüştü. Gibbs-White daha sonra yeni bir sözleşme imzalayarak geleceğini City Ground'a bağladı, ancak Tottenham'ın uzun süredir devam eden ilgisi hiç azalmadı.

Habere göre yaratıcı orta saha oyuncusu, kuzey Londra kulübünün uzun vadeli öncelikleri arasında üst sıralarda yer almaya devam ediyor. Tottenham artık, oyuncuyu sonunda kadrosuna katmak için gelecek transfer dönemlerinden birinde bir kez daha girişimde bulunmayı değerlendiriyor.