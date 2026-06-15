Tottenham, Roberto De Zerbi’nin kaç transfer yapmasına izin vermesi gerektiğini açıkladı; Brad Friedel ise küme düşme mücadelesinin ardından Spurs’un “hızlı bir şekilde ilk altı sıraya geri döneceğini” öngörüyor

Eski Tottenham kalecisi Friedel, uykusundan uyandırılan bir devin kaderini tersine çevirebileceğine inanıyor. Ancak herhangi bir başarı, De Zerbi’nin kuzey Londra’daki kadroya kendi damgasını vurmasına izin verilip verilmeyeceğine bağlı olacak.

MrQ ile bir röportajda GOAL'a konuşan Friedel, 2026-27 sezonunda üçüncü kez küme düşme mücadelesi yaşanıp yaşanmayacağı sorusuna şu yanıtı verdi: "Hayır, artık senaryoyu tersine çevirecekler. De Zerbi ile doğru adamı buldular. Umarım yaz aylarında istediği oyuncuları almasına izin verirler. Finansal açıdan ihtiyatlı davranmaları gerektiğini biliyorum. Çok fazla gelir elde ettiklerini biliyorum, ama en azından bir noktaya kadar De Zerbi'nin istediğini almasına izin versinler.

“Diyelim ki altı oyuncu alacaklar. Bunların en az üçü De Zerbi’nin adamları olsun, sadece De Zerbi’nin adamları. O ne istediğini biliyor. Takımlarının nasıl oynamasını istediğini biliyor.

“Premier Lig’deki takımlar arasında en fazla sakatlık yaşayan ve en düşük özgüvene sahip kadrolardan birini devraldı ve onları ligde tutmayı başardı. Ve bilirsiniz, belki de Aston Villa’nın o günkü kadro seçiminde biraz şans da vardı – kıl payı ligde kalmayı başardılar.

“İşleri fazla karmaşıklaştırmayın. De Zerbi iyi bir teknik direktör ve kendi sisteminde nasıl oynamak istediğini biliyor. Umarım onun stiline uygun transferler yaparlar, o zaman bence çok kısa sürede yeniden ilk altı takım arasına gireceklerini görebilirsiniz.”