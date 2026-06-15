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Tottenham, Roberto De Zerbi’nin kaç transfer yapmasına izin vermesi gerektiğini açıkladı; Brad Friedel ise küme düşme mücadelesinin ardından Spurs’un “hızlı bir şekilde ilk altı sıraya geri döneceğini” öngörüyor
Transfer işlerini spor direktörleri ve transfer komiteleri belirler
Spor direktörleri ve transfer komitelerinin hakim olduğu bu dönemde, menajerlerin veya baş antrenörlerin transferler üzerinde kontrol sahibi olması giderek daha nadir hale gelmiştir. Takıma yeni oyuncuların katılması, genellikle olumlu sonuçlar elde etmekle görevli kişilere dayatılmaktadır.
Önümüzdeki birkaç hafta içinde Spurs'ta da bu durumun bir parçası yaşanabilir. Transfer piyasası yeniden açılmış durumda ve küresel scouting ağları, takıma uygun olduğu düşünülen hedefleri belirliyor.
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De Zerbi, Tottenham’daki transferler konusunda son sözü söyleme hakkına sahip olmalı
Ancak, söz konusu oyuncularla çalışıp onlardan en iyi performansı ortaya çıkarmak zorunda olan kişi, saha kenarındaki teknik direktördür. Bu düşünceyle hareket edildiğinde, transferler ve satışlar konusunda teknik direktörün söz hakkı olması – hatta belki de son sözü söylemesi – kaçınılmazdır.
De Zerbi, boş boş durup başkalarının kendisine işini nasıl yapması gerektiğini söylemesine izin verecek türden bir karakter değildir; gizemli İtalyan, düşüncelerini söylemekten asla çekinmez. Etrafındakilerin de kendi çizgisini takip etmesini bekler. Tottenham, arka arkaya 17. sırada bitirdiği sezonlar ve sinirleri yıpratan küme düşme mücadelelerinin ardından kulübü tekrar rayına oturtma görevini ona emanet etmiştir.
Tottenham, 2026 yaz transfer döneminde kaç oyuncu transfer etmelidir?
Eski Tottenham kalecisi Friedel, uykusundan uyandırılan bir devin kaderini tersine çevirebileceğine inanıyor. Ancak herhangi bir başarı, De Zerbi’nin kuzey Londra’daki kadroya kendi damgasını vurmasına izin verilip verilmeyeceğine bağlı olacak.
MrQ ile bir röportajda GOAL'a konuşan Friedel, 2026-27 sezonunda üçüncü kez küme düşme mücadelesi yaşanıp yaşanmayacağı sorusuna şu yanıtı verdi: "Hayır, artık senaryoyu tersine çevirecekler. De Zerbi ile doğru adamı buldular. Umarım yaz aylarında istediği oyuncuları almasına izin verirler. Finansal açıdan ihtiyatlı davranmaları gerektiğini biliyorum. Çok fazla gelir elde ettiklerini biliyorum, ama en azından bir noktaya kadar De Zerbi'nin istediğini almasına izin versinler.
“Diyelim ki altı oyuncu alacaklar. Bunların en az üçü De Zerbi’nin adamları olsun, sadece De Zerbi’nin adamları. O ne istediğini biliyor. Takımlarının nasıl oynamasını istediğini biliyor.
“Premier Lig’deki takımlar arasında en fazla sakatlık yaşayan ve en düşük özgüvene sahip kadrolardan birini devraldı ve onları ligde tutmayı başardı. Ve bilirsiniz, belki de Aston Villa’nın o günkü kadro seçiminde biraz şans da vardı – kıl payı ligde kalmayı başardılar.
“İşleri fazla karmaşıklaştırmayın. De Zerbi iyi bir teknik direktör ve kendi sisteminde nasıl oynamak istediğini biliyor. Umarım onun stiline uygun transferler yaparlar, o zaman bence çok kısa sürede yeniden ilk altı takım arasına gireceklerini görebilirsiniz.”
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Altı büyükle küme düşme mücadelesi: Kilit oyuncular Tottenham’ı Premier Lig sıralamasında yukarı taşıyabilir
Tottenham’ın üzerine inşa edebileceği birkaç temel taşı var; umulan ise James Maddison ve Dejan Kulusevski gibi takımın belkesi niteliğindeki oyun kurucuların daha ciddi sakatlık sorunlarından uzak kalması. Ayrıca Dominic Solanke ve Mohammed Kudus’u formda tutarken, defansından forvetine kadar kadroyu güçlendirmeleri gerekiyor.
Hollanda'lı savunma oyuncusu Micky van de Ven'in ilgiyi üzerine çekmesi nedeniyle onu kadroda tutmak çok önemli olacak. De Zerbi, Spurs'un Premier League sıralamasında yeniden yükselişe geçmesi için 31 Ağustos'taki bir sonraki transfer dönemi bitmeden önce birçok transferin gerçekleştirilmesi gerektiğini biliyor.