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Tottenham, Roberto De Zerbi'nin Etihad'dan çifte transfer hamlesi planları yaparken Savinho'yu Manchester City'den transfer etmek için rekor kıran 85 milyon sterlinlik anlaşmaya vardı
Brezilyalı kanat oyuncusu için rekor kıran paket üzerinde anlaşma sağlandı
The Athletic'e göre Tottenham, 22 yaşındaki oyuncu için başlangıçta 75 milyon sterlin ödemeye hazırlanıyor. Performansa bağlı bonuslarla birlikte 10 milyon sterlin daha eklenmesiyle toplam paketin dudak uçuklatan 85 milyon sterline çıkması bekleniyor. Bu, Manchester City için tarihi bir anlaşma anlamına geliyor; çünkü Savinho transferi, Etihad ekibinin rekor satışına dönüşecek.
22 yaşındaki kanat oyuncusu uzun süredir Tottenham Hotspur Stadyumu'nun radarındaydı ve ilgi geçen yaza kadar uzanıyor. O dönemde Spurs, yaklaşık 50 milyon euro (43,3 milyon sterlin) değerinde bir paketi görüşmüştü, ancak City satışa yanaşmadı ve bunun yerine oyuncuyu ekim ayında 2031'e kadar sürmesi planlanan yeni uzun vadeli bir sözleşmeye bağladı.
- Getty Images Sport
Savinho'nun Kuzey Londra'ya yolculuğu
Savinho'nun kariyer yolu, City Football Group'un çok kulüplü modelini öne çıkarıyor. Brezilya'da Atletico Mineiro altyapısından yetiştikten sonra 2022'de Fransa ekibi Troyes'a katıldı. Ardından PSV Eindhoven ve Girona'da başarılı kiralık dönemler geçirdi ve sonunda 2024'te 40 milyon avro değerindeki bir anlaşmayla City'nin A takımına dahil oldu.
Toplamda kanat oyuncusu, City formasıyla 53 maça çıktı, iki gol atıp 12 asist yaptı. Enzo Maresca'nın 16 Ağustos'ta Arsenal'a karşı Community Shield yenilgisindeki kadrosunda yer almaması, transferin yakın olduğunun en açık işaretiydi. Kişisel şartlarda yaz başında zaten anlaşmaya varılmışken, oyuncunun artık uzun vadeli bir sözleşmeye imza atmadan önce sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor; bu sözleşme onu öngörülebilir gelecekte Tottenham Hotspur'a bağlayacak.
De Zerbi, Manchester City'den iki transfer planlıyor
Savinho, De Zerbi'nin radarındaki tek City oyuncusu değil; İtalyan teknik adam hücum seçeneklerini tamamen yenilemek istiyor. Haberler, Tottenham'ın da Manchester devinden forvet Omar Marmoush'u transfer etmek için görüşmelerde ilerleme kaydettiğini gösteriyor. Mısır Milli Takımı oyuncusunun, Etihad'da Erling Haaland'ın gölgesinden çıkabileceği merkezi bir rol istediği için bu transfere sıcak baktığı belirtiliyor.
Hem Savinho hem de Marmoush için yürütülen girişimler, Tottenham'ın transfer stratejisinde radikal bir değişime işaret ediyor. De Zerbi'nin tamamen yeni bir hücum üçlüsü kurmayı hedeflediği, Cody Gakpo'nun da güçlü bir hedef olarak gündemde kalmaya devam ettiği ifade ediliyor.
- Getty
Tottenham, yazın büyük harcamalarına devam ediyor
Savinho'nun gelişi, Tottenham'ın yaz dönemindeki toplam harcamasını £300 milyon barajının üzerine taşıyor. Kulüp daha önce Sandro Tonali, Mateus Fernandes ve Jan Paul van Hecke'yi yüksek bonservis bedelleriyle kadrosuna katmış, ayrıca bonservissiz olarak Andy Robertson, Marcos Senesi ve Martin Dubravka ile de takımı güçlendirmişti.
Bu yatırım seviyesi, De Zerbi üzerinde hemen sonuç alma konusunda büyük bir baskı yaratıyor. Kulüp yönetimi hücum hattını yapbozun son parçası olarak net şekilde belirlemiş durumda ve City'ye yapılan bu çifte hamle, niyet beyanı olarak görülüyor.
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