The Athletic'e göre Tottenham, 22 yaşındaki oyuncu için başlangıçta 75 milyon sterlin ödemeye hazırlanıyor. Performansa bağlı bonuslarla birlikte 10 milyon sterlin daha eklenmesiyle toplam paketin dudak uçuklatan 85 milyon sterline çıkması bekleniyor. Bu, Manchester City için tarihi bir anlaşma anlamına geliyor; çünkü Savinho transferi, Etihad ekibinin rekor satışına dönüşecek.

22 yaşındaki kanat oyuncusu uzun süredir Tottenham Hotspur Stadyumu'nun radarındaydı ve ilgi geçen yaza kadar uzanıyor. O dönemde Spurs, yaklaşık 50 milyon euro (43,3 milyon sterlin) değerinde bir paketi görüşmüştü, ancak City satışa yanaşmadı ve bunun yerine oyuncuyu ekim ayında 2031'e kadar sürmesi planlanan yeni uzun vadeli bir sözleşmeye bağladı.