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Tottenham, Rafael Leao’ya transfer teklifi sundu; AC Milan’ın yeni teknik direktörü Ruben Amorim, Portekizli kanat oyuncusunu kadroda gereksiz buluyor
AC Milan, kanat oyuncusunu takımdan göndermek için hazır
La Gazzetta dello Sport’a göre, AC Milan, Leao ile yollarını ayırmaya karar verdi ve Tottenham’a onu transfer etme fırsatı sundu. Milan’ın beşinci sırada tamamladığı çalkantılı bir sezonun ardından, kulüp satış yapmak zorunda kalacak kadar mali baskı altında bulunuyor.
Yeni teknik direktör Ruben Amorim, Leao'yu planlarının bir parçası olarak görmüyor. Forvet, 2025-26 sezonunda hayal kırıklığı dolu bir dönem geçirdi; İtalyan ekibi formasıyla toplam 291 maçta 80 gol atmış olmasına rağmen, ligde 31 maçta 10 gol kaydederken sık sık kendi taraftarlarının yuhalamalarına maruz kaldı. Milan, kalıcı transfer için en az 60 milyon avro talep ediyor ancak 70 milyon avroya satın alma zorunluluğu içeren bir kiralama seçeneğini de değerlendirebilir.
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Premier Lig hayali hâlâ devam ediyor
Leao, İtalya'dan ayrılma isteğini daha önce dile getirmiş ve İngiliz futbolunun kendi oyun stiline daha uygun olduğunu açıkça itiraf etmişti. Leao, daha önce Sport TV'ye verdiği röportajda şunları söylemişti: "Fark yaratabileceğimi hissettim, ancak takımın oynama şekli bana bunu yapma imkânı vermedi. Yeni bir meydan okumaya ihtiyacım var. İtalya'da lig gelişiyor, ancak benim futbol stilim için Premier Lig ya da La Liga, yeteneğimi ve bir oyuncu olarak beni daha iyi sergileyecektir."
Kanat oyuncusu, kendisini sık sık doğal olmayan bir merkez rolüne zorlayan eski teknik direktörü Massimiliano Allegri yönetiminde zor anlar yaşadı. Leao ayrıca Manchester United ve Arsenal’e hayran olduğunu itiraf etse de, şu anda Tottenham en olası seçenek olarak görünüyor.
Tottenham’ın yeniden yapılanma süreci yeni bir başlangıç fırsatı sunuyor
Tottenham’a transfer olmak, Leao’nun kariyerini ve özgüvenini yeniden kazanması için ideal bir ortam sağlayabilir. Roberto De Zerbi, Londra’da forvetlerin açık alanları değerlendirmesine dayanan iddialı bir sistem uyguluyor ve bu sistem, Leao’nun güçlü yönleriyle mükemmel bir uyum içinde. Forvet, daha önce Sporting’den Fransa’ya transfer olduktan sonra 2019 yılında Lille’den Milan’a 49,50 milyon avroya transfer olmuştu.
- AFP
Dünya Kupası'na odaklanalım
Leao, kulüp geleceğini netleştirmeden önce, 2026 Dünya Kupası’nda Portekiz milli takımıyla olan görevlerine tam olarak odaklanmalıdır. Grup aşamasında üç kez yedek olarak sahaya çıkıp bir gol atan Leao, son 32 turunda Hırvatistan ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Bu maçın galibi, son 16 turunda İspanya ile karşılaşacak.