Tottenham, Rafael Leao’ya transfer teklifi sundu; AC Milan’ın yeni teknik direktörü Ruben Amorim, Portekizli kanat oyuncusunu kadroda gereksiz buluyor

La Gazzetta dello Sport’a göre, AC Milan, Leao ile yollarını ayırmaya karar verdi ve Tottenham’a onu transfer etme fırsatı sundu. Milan’ın beşinci sırada tamamladığı çalkantılı bir sezonun ardından, kulüp satış yapmak zorunda kalacak kadar mali baskı altında bulunuyor.

Yeni teknik direktör Ruben Amorim, Leao'yu planlarının bir parçası olarak görmüyor. Forvet, 2025-26 sezonunda hayal kırıklığı dolu bir dönem geçirdi; İtalyan ekibi formasıyla toplam 291 maçta 80 gol atmış olmasına rağmen, ligde 31 maçta 10 gol kaydederken sık sık kendi taraftarlarının yuhalamalarına maruz kaldı. Milan, kalıcı transfer için en az 60 milyon avro talep ediyor ancak 70 milyon avroya satın alma zorunluluğu içeren bir kiralama seçeneğini de değerlendirebilir.



