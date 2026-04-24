Tottenham, Premier Lig'den düşmekten kurtulsa bile Manchester United, Micky van de Ven'in transferi için Liverpool ile rekabet etmeye hazır

The Athletic’in haberine göre, Manchester United ve Liverpool, yaz transfer dönemi öncesinde Tottenham’dan Van de Ven’i savunma hattı için birincil hedef olarak belirledi. Kırmızı Şeytanlar, sakatlıkların United’ın savunma istikrarını ciddi şekilde bozduğu bir sezonun ardından, Lisandro Martinez’e rekabet yaratacak kaliteli bir sol ayaklı stoperi öncelikli olarak arıyor.

25 yaşındaki oyuncu, dünya klasında geri dönüş hızı ve teknik becerisiyle hem Old Trafford hem de Anfield'daki scoutların dikkatini çekti. United'ın, Tottenham'ın gelecek sezon Premier Lig'de kalıp kalmayacağına bakılmaksızın, Hollandalı oyuncuyu kadrosuna katmak için önemli bir finansal taahhütte bulunmaya hazır olduğu bildiriliyor.