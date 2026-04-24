Tottenham, Premier Lig'den düşmekten kurtulsa bile Manchester United, Micky van de Ven'in transferi için Liverpool ile rekabet etmeye hazır
Kuzeybatı'nın dev kulübü, Spurs'un savunma yıldızına teklifte bulundu
The Athletic’in haberine göre, Manchester United ve Liverpool, yaz transfer dönemi öncesinde Tottenham’dan Van de Ven’i savunma hattı için birincil hedef olarak belirledi. Kırmızı Şeytanlar, sakatlıkların United’ın savunma istikrarını ciddi şekilde bozduğu bir sezonun ardından, Lisandro Martinez’e rekabet yaratacak kaliteli bir sol ayaklı stoperi öncelikli olarak arıyor.
25 yaşındaki oyuncu, dünya klasında geri dönüş hızı ve teknik becerisiyle hem Old Trafford hem de Anfield'daki scoutların dikkatini çekti. United'ın, Tottenham'ın gelecek sezon Premier Lig'de kalıp kalmayacağına bakılmaksızın, Hollandalı oyuncuyu kadrosuna katmak için önemli bir finansal taahhütte bulunmaya hazır olduğu bildiriliyor.
Van Dijk faktörü, Anfield'a transferi etkileyebilir
Liverpool, Van de Ven'i Ibrahima Konate'nin ideal uzun vadeli halefi ve milli takım kaptanı Virgil van Dijk'ın potansiyel orta saha partneri olarak görüyor. Van Dijk ile birlikte oynama fırsatı, mevcut yönetim kadrosu altında yeni bir transfer dönemine giren Kırmızılar için önemli bir cazibe unsuru olarak değerlendiriliyor.
Oyuncunun fiziksel özellikleri, onu Avrupa'nın en çok aranan oyuncularından biri haline getirdi. Premier Lig'de rekor kıran sprint hızları, yüksek savunma hattı için uygunluğunu teyit etti; bu özellik, hem United hem de Liverpool teknik kadrosu tarafından ileriye dönük taktik düzenlemeleri için vazgeçilmez olarak görülüyor.
Tottenham, değerli oyuncusunu kadroda tutmakta zorlanıyor
Tottenham, Van de Ven'in satılık olmadığını ısrarla belirtse de, Avrupa kupalarına katılamamanın ve şu anda küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalmanın mali sonuçları, Spurs yönetimini harekete geçmeye zorlayabilir. Lilywhites, kendi futbol felsefesini oturtmak için can atıyor, ancak mali dengesini sağlaması gereken bir kulüp için Kuzey Batı'dan gelecek devasa bir teklif, görmezden gelinmesi zor bir teklif olabilir.
Haberlere göre, olası transfer bedeli, Tottenham'ın 2023'te Wolfsburg'a ödediği 40 milyon avro (35 milyon sterlin/47 milyon dolar) tutarını büyük ölçüde aşacak. Spurs ligde düşüşü önlese bile, Şampiyonlar Ligi'nde yer alamaması, savunma oyuncusunu büyük kupalar için mücadele eden bir kulüpte yeni bir maceraya atılmaya ikna etmesi bekleniyor.
Yaz transfer dönemi yaklaşırken transfer savaşı yaşanması bekleniyor
Yurtiçi sezonun sona ermesiyle birlikte, her iki kulübün de rakiplerine bir adım önde olmak istemesi nedeniyle görüşmelerin yoğunlaşması bekleniyor. Tottenham, yıldız oyuncusu için yüksek bir bedel talep edecek gibi görünüyor, ancak ligin dev kulüplerinden gelen ilginin artması, transferin giderek kaçınılmaz hale geldiğini gösteriyor.
Van de Ven şu anda Spurs'un küme düşmesini önlemeye odaklanmış durumda ve aynı zamanda yaklaşan Dünya Kupası'nda ülkesini temsil etmeyi umuyor. Ancak yaz transfer dönemi yaklaşırken, United ve Liverpool arasındaki doğrudan rekabet haberleri manşetleri domine edecek gibi görünüyor.