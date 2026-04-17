Tottenham, Premier Lig'den düşme tehlikesinin eşiğindeyken Şampiyonlar Ligi'ne dönüş için 'asgari' bir zaman dilimi belirlendi
Avrupa'da kupa zaferi, ancak ulusal ligde gerileme yaşandı
Spurs, 2025 yılında Ange Postecoglou yönetiminde Avrupa Ligi zaferinin tadını çıkararak – kulübün 17 yıllık büyük kupa hasretine son vererek – bu sezon Şampiyonlar Ligi son 16 turuna yükseldi, ancak La Liga devi Atlético Madrid karşısında elendi.
Avrupa'daki başarılar, iç sahadaki zorluklardan kısa süreliğine de olsa uzaklaşmayı sağladı, ancak bu kaygan zeminden çıkmak zor oldu. Geçen sezon 17. sıraya düşmesi Tottenham'ın dibe vurduğu şeklinde yorumlandı, ancak 12 ay sonra durum daha da kötüye gidebilir.
Thomas Frank ve Igor Tudor'un ardından, teknik direktörlük görevi şu anda eski Brighton ve Marsilya teknik direktörü Roberto De Zerbi'nin elinde. Sadece altı maç kalan De Zerbi'nin, mesajını iletmek ve takımın kaderini tersine çevirmek için çok az zamanı var.
Tottenham'ın küme düşmenin etkisinden kurtulması ne kadar sürer?
Spurs, Premier Lig’de küme düşme hattına girdi ve küme düşmesi durumunda en iyi oyuncuların acil satışa çıkarılması muhtemel. Bunu göz önünde bulundurursak, bir zamanlar şampiyonluk mücadelesi vermeyi hedefleyen bir kulübün yeniden ilk dört yarışına girmesi ne kadar sürer?
Bu soru, eski ABD Milli Takımı kalecisi Friedel'e yöneltildiğinde, Tottenham taraftarları da son zamanlarda azalan Arsenal'in şampiyonluk şansını takip ederken, eski Spurs yıldızı GOAL'a şunları söyledi: "İsmini söylemeyeceğim, ama futbol dünyasında muhtemelen en çok saygı duyduğum birinin şöyle bir yorum yaptığını duydum: 'Bir futbol kulübünde bir şey inşa etmek on yıldan fazla sürer, ama onu yıkmak sadece iki yıl sürer.
"Paraşüt ödemeleri ve hızlı bir geri dönüşle ne olacağını asla bilemezsiniz, Villa'ya ne olduğuna bakın - Villa mücadele ediyor. Ama evet, muhtemelen en az üç sezon sürecektir çünkü küme düşerseniz, önce yeniden yükselmeniz, sonra da sağlamlaşmanız ve Premier Lig'de kalmanızı sağlamanız gerekir. Bu yüzden en az üç sezon derim. Ama Tottenham büyüklüğünde bir kulüp için bu yapılabilir, bu mümkün."
Premier Lig tarihinin en büyük sürprizi mi? Tottenham, Leicester'ı geride bırakabilir
Uyuyan bir devin yeniden uyanması “mümkün” olsa da, Spurs İngiliz ve Avrupa futbol camiasındaki saygın konumunu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Bir başka eski Tottenham yıldızı, eski forvet Bobby Zamora, GOAL’a “büyük altı” statüsünün kaybedilmesi konusunda şunları söyledi: “Spurs gibi bir takım için, bence ancak iki yıl boyunca gözden uzak kalabilirsiniz. Üçüncü yılda ise bir tür performans sergilemeniz gerekir. İlk altı içinde olmalı ve sürekli olarak orada olduğunuzu göstermelisiniz.
“Spurs taraftarı olan birçok arkadaşım var ve onlar saçlarını yoluyorlar, geçen bir yıldır da öyle. Neler olduğuna inanamıyorlar.”
Oyunculuk günlerinden beri Tottenham ile profesyonel bağları olan bir başka isim olan Gus Poyet, GOAL'a verdiği demeçte, Spurs'un küme düşmesinin, Leicester'ın şaşırtıcı şampiyonluğunu geride bırakarak Premier Lig tarihinin en büyük şoku olabileceğini söyledi.
O şöyle dedi: “İyi soru. Evet, daha büyük derim, ama Leicester'ın başarısını küçümsemek istemem. Bence Leicester'ın başarısı, ivmeyle ilgiliydi. Leicester, biz antrenörler arasında sıkça bahsettiğimiz tipik bir durumdu: İvme yakaladığınızda, oyuncularınız motive olduğunda, inandıklarında, bir araya geldiklerinde bir şeyler olur ve siz ‘kaybedecekler, kaybedecekler’ diye düşünürsünüz, ama onlar asla kaybetmez ve sonunda şampiyonluğu kazanmak isterler.
“Ve bu kötü bir durum çünkü bence Spurs belirli bir seviyede iyi bir kulüp olmak istiyor. Eski antrenman sahasındaydım ve eski stadyumdaydım ve altyapı açısından zirveye çıktılar. Antrenman sahası ve stadyum kesinlikle muhteşem. Ve bunu yaptıktan sonra, düşme ihtimali çok büyük. Yani, vay canına.”
Tottenham'ın 2025-26 sezonu fikstürü: Alt sıralarda yaşanacak heyecan verici maçlar
Spurs, küme düşme bölgesinden çıkmak için sadece 2 puanlık bir farkı kapatması gerekiyor, ancak takım Premier Lig'de 14 maçtır galibiyet alamıyor ve 2026 yılında henüz birinci ligde bir zaferin tadını çıkaramadı.
Önlerinde Wolves deplasmanı ve Leeds ile evinde oynayacakları maç gibi önemli karşılaşmalar var, ancak son üç maçında tam puan toplayan Brighton'ı Cumartesi günü evlerinde ağırlayacakları maçta, ligde kalma mücadelesine yeni bir soluk getirmeyi umuyorlar.