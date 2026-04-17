Tottenham, Premier Lig'den düşme tehlikesinin eşiğindeyken Şampiyonlar Ligi'ne dönüş için 'asgari' bir zaman dilimi belirlendi

Uyuyan bir devin yeniden uyanması “mümkün” olsa da, Spurs İngiliz ve Avrupa futbol camiasındaki saygın konumunu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Bir başka eski Tottenham yıldızı, eski forvet Bobby Zamora, GOAL’a “büyük altı” statüsünün kaybedilmesi konusunda şunları söyledi: “Spurs gibi bir takım için, bence ancak iki yıl boyunca gözden uzak kalabilirsiniz. Üçüncü yılda ise bir tür performans sergilemeniz gerekir. İlk altı içinde olmalı ve sürekli olarak orada olduğunuzu göstermelisiniz.

“Spurs taraftarı olan birçok arkadaşım var ve onlar saçlarını yoluyorlar, geçen bir yıldır da öyle. Neler olduğuna inanamıyorlar.”

Oyunculuk günlerinden beri Tottenham ile profesyonel bağları olan bir başka isim olan Gus Poyet, GOAL'a verdiği demeçte, Spurs'un küme düşmesinin, Leicester'ın şaşırtıcı şampiyonluğunu geride bırakarak Premier Lig tarihinin en büyük şoku olabileceğini söyledi.

O şöyle dedi: “İyi soru. Evet, daha büyük derim, ama Leicester'ın başarısını küçümsemek istemem. Bence Leicester'ın başarısı, ivmeyle ilgiliydi. Leicester, biz antrenörler arasında sıkça bahsettiğimiz tipik bir durumdu: İvme yakaladığınızda, oyuncularınız motive olduğunda, inandıklarında, bir araya geldiklerinde bir şeyler olur ve siz ‘kaybedecekler, kaybedecekler’ diye düşünürsünüz, ama onlar asla kaybetmez ve sonunda şampiyonluğu kazanmak isterler.

“Ve bu kötü bir durum çünkü bence Spurs belirli bir seviyede iyi bir kulüp olmak istiyor. Eski antrenman sahasındaydım ve eski stadyumdaydım ve altyapı açısından zirveye çıktılar. Antrenman sahası ve stadyum kesinlikle muhteşem. Ve bunu yaptıktan sonra, düşme ihtimali çok büyük. Yani, vay canına.”