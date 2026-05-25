Getty Images Sport
Çeviri:
Tottenham, Premier Lig'de kalmak için verdiği küme düşme mücadelesini kazandıktan sonra, transfer kararlarının sportif başarıdan kaynaklanmadığını kabul etti
Başarısız bir stratejinin itirafı
BBC Sport'un öne çıkardığı açık mektupta, icracı olmayan yönetim kurulu başkanı, kulübün yolunu kaybettiğini ve bunun da modern tarihinin en zorlu sezonlarından birine yol açtığını kabul etti. Everton'a karşı alınan galibiyet, Spurs'u 1977'den bu yana ilk kez ikinci lige düşmekten kurtardı ve Londra'daki rakibi West Ham'ı onun yerine küme düşürdü.
Uzun süredir başkanlık görevini yürüten Oman Daniel Levy'nin ayrılmasının ardından Mart 2025'te yönetim kuruluna katılan Charrington, kulübün idari başarısızlıklarına ilişkin değerlendirmesinde sözünü sakınmadı. "Spurs'u farklı kılan nitelikler – futbolumuz, hırsımız, takım ile taraftarlar arasındaki bağ – zamanla kaybolmasına izin verildi. Futbol alanındaki başarılar kararlarımızı yönlendirmiyordu. Kilit pozisyonlarda doğru uzmanlığa sahip değildik. Dünyanın en zorlu liginde rekabet edebilecek kadar iyi kadrolar kurmadık," diye yazdı.
- Getty Images Entertainment
Levy döneminin sonu
Charrington'ın bahsettiği "sarsıcı" değişim, kulübün sahibi olan Lewis ailesinin geçen Eylül ayında spor departmanında topyekûn bir yeniden yapılanmaya izin vermesiyle başladı. Bu kapsamlı yeniden yapılanma, Levy'nin yaklaşık 25 yıllık yönetim döneminin ardından görevinden ayrılmasına yol açtı; bu hamle, kulübün sadece ticari büyümeden ziyade saha performansına yeniden odaklanmasını amaçlıyordu. Ancak Charrington, bu değişimin "gerektiğinden daha geç gerçekleştiğini" kabul ederek, takımın sezonun büyük bir bölümünde tehlikeli bir durumda kaldığını belirtti.
Charrington, "Geçen Eylül ayında, Spurs'ta sismik bir değişimin olması gerektiğini fark ettik" dedi. "Lewis ailesi devreye girdi ve tam bir yeniden yapılanma kararı aldı. Bu karar hafife alınarak verilmedi." Bu büyük değişime rağmen kulüp, Lewis ailesinin projeye "tamamen bağlı" olduğunu vurguluyor ve Amerikan teknoloji yatırımcılarına satılacağına dair haberleri yalanlıyor.
Yaz dönemi yatırımı vaadi
Premier Lig'de kalmayı garantiledikten sonra, dikkatler artık kulübün her şeyden önce sportif başarıya öncelik vereceğine söz verdiği kritik yaz transfer dönemine yöneliyor. Charrington, sağlık ve performans departmanlarının yanı sıra akademi ve Martin Ho'nun kadın takımını da kapsayan tüm futbol operasyonunu yeniden yapılandırma planlarını açıkladı. Kulüp başkanı, Brooklyn Earick liderliğindeki bir konsorsiyumun daha önce gösterdiği ilgiye rağmen kulübün satılık olmadığı konusunda kararlılığını sürdürüyor.
"Bu sezon, Tottenham'ın beklentilerinin çok gerisinde kaldı. Her sezon bu ligin en iyi takımlarıyla mücadele etmeliyiz ve bu standardı göz önünde bulundurarak kulübü yeniden inşa ediyoruz," diye konuştu Charrington, taraftarlara yaptığı konuşmanın sonunda. "En karanlık sezonlarda bile stadyuma geldiniz ve bu takımı sırtladınız. Bu sadakati hafife almıyoruz. Bu sadakate layık olmaya kararlıyız."
- Getty Images Sport
Yeniden yapılanma için doğru isim: De Zerbi
Thomas Frank ve Igor Tudor’un kısa süren görevlerinin ardından kulübün bu sezonki üçüncü teknik direktörü olan Roberto De Zerbi, sezonun sonlarında yaşanan toparlanmanın mimarı olarak gösteriliyor. İtalyan teknik adam Mart ayında beş yıllık bir sözleşme imzaladı ve önceki yönetim altında bölünmüş gibi görünen takımın kalbini kısa sürede kazandı. Hem James Maddison hem de Conor Gallagher, eski Brighton teknik direktörüne övgüler yağdırdı.
Maddison, "O atama olmasaydı, belki de bir felaket yaşanabilirdi, ama yaşanmadı ve bunun büyük bir kısmı, sahne arkasında ve antrenman sahasında yaptığı çalışmalar sayesinde ona ait" dedi. Gallagher da bu duyguları paylaşarak, "İlk bir iki günden itibaren herkesi kanatları altına aldı. Herkes ona ve yaptığı her şeye anında güvendi – sanki 'Tanrıya şükür, hemen geldi' gibi bir durumdu" diye ekledi.