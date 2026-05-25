Tottenham, Premier Lig'de kalmak için verdiği küme düşme mücadelesini kazandıktan sonra, transfer kararlarının sportif başarıdan kaynaklanmadığını kabul etti

BBC Sport'un öne çıkardığı açık mektupta, icracı olmayan yönetim kurulu başkanı, kulübün yolunu kaybettiğini ve bunun da modern tarihinin en zorlu sezonlarından birine yol açtığını kabul etti. Everton'a karşı alınan galibiyet, Spurs'u 1977'den bu yana ilk kez ikinci lige düşmekten kurtardı ve Londra'daki rakibi West Ham'ı onun yerine küme düşürdü.

Uzun süredir başkanlık görevini yürüten Oman Daniel Levy'nin ayrılmasının ardından Mart 2025'te yönetim kuruluna katılan Charrington, kulübün idari başarısızlıklarına ilişkin değerlendirmesinde sözünü sakınmadı. "Spurs'u farklı kılan nitelikler – futbolumuz, hırsımız, takım ile taraftarlar arasındaki bağ – zamanla kaybolmasına izin verildi. Futbol alanındaki başarılar kararlarımızı yönlendirmiyordu. Kilit pozisyonlarda doğru uzmanlığa sahip değildik. Dünyanın en zorlu liginde rekabet edebilecek kadar iyi kadrolar kurmadık," diye yazdı.