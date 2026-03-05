Goal.com
Çeviri:

Tottenham oyuncularının Crystal Palace maçındaki performans değerlendirmeleri: Micky van de Ven, ne yapıyorsun?! Kaptanın kırmızı kart görmesi ve bir başka felaket performansın ardından Spurs küme düşmeye bir adım daha yaklaştı

Tottenham Hotspur, Perşembe akşamı Crystal Palace'a evinde 3-1 yenilerek Premier Lig'de küme düşme hattından sadece bir puan uzaklıkta kaldı. Çarşamba günü West Ham United ve Nottingham Forest'ın aldığı olumlu sonuçlar, Spurs'un sezonun sonlarında kazanması daha kolay görünen maçlardan biri olan Eagles maçını kazanması için üzerindeki baskıyı artırdı, ancak bir başka korkunç performans, onları küme düşme hattının üzerinde sallantıda bıraktı ve üç maçın ardından baş antrenör Igor Tudor'un geleceği şimdiden belirsiz hale geldi.

Yarım saatlik süre dolduğunda, Palace topu ağlara gönderdi. Evan Guessand'ın arka tarafa yaptığı alçak ortada Ismaila Sarr'ı buldu ve onun şutu Pedro Porro'dan sekti, Guglielmo Vicario'nun üzerinden geçerek ağlara gitti. Ancak, uzun bir VAR kontrolünün ardından, Sarr'ın milimetre farkla ofsayt olduğu tespit edildi ve gol iptal edildi, böylece Spurs kurtuldu.

Bu kararın ardından birkaç dakika içinde Tottenham golü buldu. Archie Gray, penaltı alanının uzak köşesindeki bir köşe vuruşundan seken topu aldı ve Adam Wharton ile Chris Richards'ı geçerek geriye doğru koşarken Dominic Solanke'ye pasını verdi ve Solanke yakın mesafeden şutunu gönderdi.

Ancak bu sevinç kısa sürdü. Palace'ın ilk hücumunda, Sarr penaltı alanı içinde Micky van de Ven tarafından kolundan çekildi, penaltı kazandı ve Hollandalı savunma oyuncusu kırmızı kart gördü. Senegalli forvet 12 metreden golü atarak Eagles'ı eşitliğe taşıdı.

İlk yarının sonunda eklenen sekiz dakikalık uzatmanın ilk dakikasında Palace öne geçti. Bu noktada sol bek olarak oynayan Mathys Tel'in Pape Matar Sarr'a attığı pas Guessand tarafından kesildi, Wharton topu aldı ve Jorgen Strand Larsen'e pasını verdi, o da Vicario'yu geçerek golü attı.

Devre arasına kadar Palace'ın üçüncü golü atması için hala zaman vardı. Wharton'ın pası Spurs'un geçici savunmasını parçaladı ve Sarr sprint yaparak Vicario'yu geçip topu ağlara gönderdi.

Palace ikinci yarıda temposunu düşürdü, Solanke ve Kevin Danso, Dean Henderson'ı kurtarmaya zorlarken, Tottenham ise en olası olmayan bir geri dönüşe imza atmaya çalıştı.

Ne yazık ki Spurs, kendilerini toparlayamadı ve 28 Aralık'ta Selhurst Park'ta oynanan maçta galip geldiklerinden beri Premier League'de galibiyet alamadılar.

GOAL, Tottenham Hotspur Stadyumu'ndaki Spurs oyuncularını değerlendiriyor...

    Kaleci ve Savunma

    Guglielmo Vicario (2/10):

    Bu sezon eleştirilere maruz kaldı ve yedek Antonin Kinsky'ye yerini kaptıracağı konuşuldu, ancak İtalya milli takım oyuncusu ilk 11'deki yerini korudu. Hiçbir golde kendini gösteremedi ve bu nedenle gelecekte yerini kaybetme riski var.

    Pedro Porro (3/10):

    Sağ bek olarak sürpriz bir şekilde ilk 11'de yer aldı. Daha çok hücumcu bir oyuncu olarak bilindiği için, bu pozisyonda oynamak için gerekli olan savunma içgüdüsünden yoksun olması şaşırtıcı değildi. Son 15 dakikada Simons ile değiştirildi ve yedek kulübesine dönerken öfkeliydi.

    Kevin Danso (3/10):

    Fulham'da sakatlığından döndükten sonra Radu Dragusin'in yerine ilk 11'e geri döndü. Sık sık çok ileri çıkarak yakalandı.

    Micky van de Ven (1/10):

    Ceza alan Cristian Romero'nun yokluğunda tekrar kaptan olarak seçilen Hollandalı oyuncu, Sarr'ın kolunu saçma bir şekilde çekerek kırmızı kart gördü. Spurs'un soyunma odasında ciddi liderlerin eksikliği daha önce açıkça görülmüyorsa, artık açıkça görülüyor.

    Orta saha

    Archie Gray (6/10):

    Yine, çok yönlü genç oyuncu, Solanke'nin açılış golünde muhteşem bir asist yaparak Spurs'un çöküşünden sorumlu tutulamaz.

    Joao Palhinha (3/10):

    Orta sahada başladığında da, savunmaya geri çekildiğinde de, Bayern Münih'ten kiralık olarak gelen bu oyuncu, etrafındaki tüm Palace oyuncularından bir adım daha yavaştı.

    Pape Matar Sarr (4/10):

    Guessand'a topu kaptırmadan önce hakeme hayali bir kart göstererek aptalca bir sarı kart gördü ve bu da Palace'ın ikinci golüne yol açtı.

    Souza (5/10):

    Manchester United ve Fulham maçlarında yedek kulübesinden parlak performanslar sergiledikten sonra, sol kanat bekinde ilk kez İngiliz futbolunda ilk on birde yer aldı. Daniel Munoz'a geç yaptığı müdahale nedeniyle maçın yedinci dakikasında sarı kart gördü. Van de Ven'in kırmızı kart görmesinin ardından 43. dakikada Gallagher ile değiştirildi, ancak bu iki olay arasında oldukça canlı bir performans sergiledi.

    Saldırı

    Randal Kolo Muani (4/10):

    Spurs bir oyuncuyu kaybettiği için 43. dakikada Bissouma ile değiştirilmeden önce çok az katkı sağladı.

    Dominic Solanke (6/10):

    Ocak ayında sakatlığından döndükten sonra beşinci golünü atarak tekrar gol listesine adını yazdırdı. Richards'a karşı birçok hava topu mücadelesini kaybetti. Richarlison ile değiştirildiğinde sıcak bir alkış aldı.

    Mathys Tel (5/10):

    Palace'ın ikinci golünde Sarr'ı biraz kısa sattı, ancak cesurca hareket eden birkaç Spurs oyuncusundan biriydi.

    Yedekler ve Menajer

    Yves Bissouma (4/10):

    Van de Ven'in kırmızı kart görmesinin ardından Kolo Muani'nin yerine oyuna girdi. İtiraz ettiği için sarı kart gördü.

    Conor Gallagher (4/10):

    Bissouma ile aynı anda Souza'nın yerine oyuna girdi.

    Richarlison (4/10):

    Solanke'nin yerine oyuna girdi.

    Xavi Simons (5/10):

    Porro'nun yerine oyuna girdi. Spurs, maçın sonlarında sistemi değiştirdi ve Porro yedek kulübesine çekildi. Topu ilerletmek için biraz istek gösterdi.

    Igor Tudor (1/10):

    Üç maçta gösterdiği korkunç performansın ardından artık kovulma tehlikesiyle karşı karşıya. Tottenham, Premier Lig'den düşme tehlikesiyle her zamankinden daha fazla karşı karşıya.

