Tottenham oyuncularının Crystal Palace maçındaki performans değerlendirmeleri: Micky van de Ven, ne yapıyorsun?! Kaptanın kırmızı kart görmesi ve bir başka felaket performansın ardından Spurs küme düşmeye bir adım daha yaklaştı

Yarım saatlik süre dolduğunda, Palace topu ağlara gönderdi. Evan Guessand'ın arka tarafa yaptığı alçak ortada Ismaila Sarr'ı buldu ve onun şutu Pedro Porro'dan sekti, Guglielmo Vicario'nun üzerinden geçerek ağlara gitti. Ancak, uzun bir VAR kontrolünün ardından, Sarr'ın milimetre farkla ofsayt olduğu tespit edildi ve gol iptal edildi, böylece Spurs kurtuldu.

Bu kararın ardından birkaç dakika içinde Tottenham golü buldu. Archie Gray, penaltı alanının uzak köşesindeki bir köşe vuruşundan seken topu aldı ve Adam Wharton ile Chris Richards'ı geçerek geriye doğru koşarken Dominic Solanke'ye pasını verdi ve Solanke yakın mesafeden şutunu gönderdi.

Ancak bu sevinç kısa sürdü. Palace'ın ilk hücumunda, Sarr penaltı alanı içinde Micky van de Ven tarafından kolundan çekildi, penaltı kazandı ve Hollandalı savunma oyuncusu kırmızı kart gördü. Senegalli forvet 12 metreden golü atarak Eagles'ı eşitliğe taşıdı.

İlk yarının sonunda eklenen sekiz dakikalık uzatmanın ilk dakikasında Palace öne geçti. Bu noktada sol bek olarak oynayan Mathys Tel'in Pape Matar Sarr'a attığı pas Guessand tarafından kesildi, Wharton topu aldı ve Jorgen Strand Larsen'e pasını verdi, o da Vicario'yu geçerek golü attı.

Devre arasına kadar Palace'ın üçüncü golü atması için hala zaman vardı. Wharton'ın pası Spurs'un geçici savunmasını parçaladı ve Sarr sprint yaparak Vicario'yu geçip topu ağlara gönderdi.

Palace ikinci yarıda temposunu düşürdü, Solanke ve Kevin Danso, Dean Henderson'ı kurtarmaya zorlarken, Tottenham ise en olası olmayan bir geri dönüşe imza atmaya çalıştı.

Ne yazık ki Spurs, kendilerini toparlayamadı ve 28 Aralık'ta Selhurst Park'ta oynanan maçta galip geldiklerinden beri Premier League'de galibiyet alamadılar.

GOAL, Tottenham Hotspur Stadyumu'ndaki Spurs oyuncularını değerlendiriyor...