Tottenham oyuncularının Atletico Madrid maçındaki performans değerlendirmeleri: Antonin Kinsky'nin tüm zamanların en kötü Şampiyonlar Ligi performansı, Igor Tudor'un berbat taktikleri bir kez daha ortaya çıkarken Spurs'a daha fazla acı yaşatıyor

Spurs, 14 dakika sonra 3-0 gerideydi. Şiddetli eleştirilere maruz kalan Guglielmo Vicario'nun yerine Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez forma giyen kaleci Antonin Kinsky, Madrid'deki kaygan zeminin kurbanı olan birçok oyuncudan biriydi. Arka alandan yaptığı pas denemesi sırasında kayarak topu doğrudan Julian Alvarez'e kaptırdı. Alvarez topu Marcos Llorente'ye geri gönderdi ve Llorente bu fırsatı iyi değerlendirerek skoru açan golü attı.

Micky van de Ven, 10 dakika sonra kalecisini taklit ederek, Pape Matar Sarr'ın basit pasının ardından dengesini kaybetti ve Antoine Griezmann'ın topa koşmasına izin verdi. Tecrübeli Fransız forvetin önünde hala çok iş vardı, ancak topu ağlara göndererek ev sahibi takımın ikinci golünü kolayca attı.

Ancak Spurs için felaket bununla bitmedi. İkinci yarı başladıktan hemen sonra Kinsky yine hata yaptı, kendisine geri gelen pası yanlış vurdu ve topu boş kaleye doğru koşan Alvarez'e verdi. Bu, 22 yaşındaki oyuncunun gecesinin sonu oldu, ancak ev sahibi taraftarlar onu ayakta alkışladı.

Guglielmo Vicario oyuna girdi, ancak kısa süre sonra kendisi de gol yedi. Atletico'nun hızlı bir serbest vuruşu Sarr tarafından kendi kalesine doğru yönlendirildi ve Vicario ilk anda iyi bir kurtarış yapsa da, Robin Le Normand topu ağlara gönderdi. Ancak Spurs, devre bitmeden bir gol geriye geldi. Pedro Porro, Richarlison ile iyi bir işbirliği yaptı ve düşük bir vuruşla topu ağlara göndererek deplasman takımına en ufak bir umut ışığı verdi.

İkinci yarıya iyi başlayan Atletico, kısa süre sonra beşinci golünü attı. Jan Oblak, Richarlison'un şutunu muhteşem bir kurtarışla önledikten 12 saniye sonra Alvarez golü attı. Griezmann'ın dünya klasmanında bir dokunuşuyla takım arkadaşına gol fırsatı yaratan, klinik bir kontra ataktı.

Dominic Solanke, Oblak'ın hatalı pasının ardından, maçın bitimine 10 dakika kala Spurs için bir gol daha attı ve Spurs'un önümüzdeki hafta Kuzey Londra'da aşması gereken engeli biraz daha azalttı.

GOAL, Metripolitano'daki Tottenham oyuncularını değerlendirdi...