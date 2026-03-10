Goal.com
Tottenham UCL split

Çeviri:

Tottenham oyuncularının Atletico Madrid maçındaki performans değerlendirmeleri: Antonin Kinsky'nin tüm zamanların en kötü Şampiyonlar Ligi performansı, Igor Tudor'un berbat taktikleri bir kez daha ortaya çıkarken Spurs'a daha fazla acı yaşatıyor

Baş antrenör Igor Tudor, Tottenham'ın Premier Lig'de kalacağına her zamankinden daha fazla güvendiğini belirtti, ancak 2026'daki kötü formları, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Atletico Madrid'e 5-2 yenilerek devam etti. Bu, utanç verici bireysel hataların yanı sıra, İspanyol devlerine ilk maçta maçı bitirmek için ihtiyaç duydukları tüm inisiyatifi veren kafa karıştırıcı bir sistemle birleşen bir başka utanç verici geceydi.

Spurs, 14 dakika sonra 3-0 gerideydi. Şiddetli eleştirilere maruz kalan Guglielmo Vicario'nun yerine Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez forma giyen kaleci Antonin Kinsky, Madrid'deki kaygan zeminin kurbanı olan birçok oyuncudan biriydi. Arka alandan yaptığı pas denemesi sırasında kayarak topu doğrudan Julian Alvarez'e kaptırdı. Alvarez topu Marcos Llorente'ye geri gönderdi ve Llorente bu fırsatı iyi değerlendirerek skoru açan golü attı. 

Micky van de Ven, 10 dakika sonra kalecisini taklit ederek, Pape Matar Sarr'ın basit pasının ardından dengesini kaybetti ve Antoine Griezmann'ın topa koşmasına izin verdi. Tecrübeli Fransız forvetin önünde hala çok iş vardı, ancak topu ağlara göndererek ev sahibi takımın ikinci golünü kolayca attı. 

Ancak Spurs için felaket bununla bitmedi. İkinci yarı başladıktan hemen sonra Kinsky yine hata yaptı, kendisine geri gelen pası yanlış vurdu ve topu boş kaleye doğru koşan Alvarez'e verdi. Bu, 22 yaşındaki oyuncunun gecesinin sonu oldu, ancak ev sahibi taraftarlar onu ayakta alkışladı. 

Guglielmo Vicario oyuna girdi, ancak kısa süre sonra kendisi de gol yedi. Atletico'nun hızlı bir serbest vuruşu Sarr tarafından kendi kalesine doğru yönlendirildi ve Vicario ilk anda iyi bir kurtarış yapsa da, Robin Le Normand topu ağlara gönderdi. Ancak Spurs, devre bitmeden bir gol geriye geldi. Pedro Porro, Richarlison ile iyi bir işbirliği yaptı ve düşük bir vuruşla topu ağlara göndererek deplasman takımına en ufak bir umut ışığı verdi.

İkinci yarıya iyi başlayan Atletico, kısa süre sonra beşinci golünü attı. Jan Oblak, Richarlison'un şutunu muhteşem bir kurtarışla önledikten 12 saniye sonra Alvarez golü attı. Griezmann'ın dünya klasmanında bir dokunuşuyla takım arkadaşına gol fırsatı yaratan, klinik bir kontra ataktı. 

Dominic Solanke, Oblak'ın hatalı pasının ardından, maçın bitimine 10 dakika kala Spurs için bir gol daha attı ve Spurs'un önümüzdeki hafta Kuzey Londra'da aşması gereken engeli biraz daha azalttı.

GOAL, Metripolitano'daki Tottenham oyuncularını değerlendirdi...

  • Vicario Kinsky Atletico Madrid TottenhamGetty Images

    Kaleci ve Savunma

    Antonin Kinsky (0/10):

    Muhtemelen Şampiyonlar Ligi tarihindeki en kötü kaleci performansı. 14 dakika içinde iki büyük hata yaptı ve ardından oyundan alındı. Loris Karius'un 2018 finalindeki performansını kolayca geride bıraktı. 

    Kevin Danso (4/10)

    Her mücadelede savaştı ama Atletico Madrid'in hücum hattının hızına çoğu zaman yetişemedi.

    Cristian Romero (5/10)

    Başlangıç kadrosuna hoş bir dönüş yaptı, ancak bu mağlup Tottenham takımına çok ihtiyaç duyulan liderliği sağlayamadı.

    Micky van de Ven (3/10)

    Bazen buz üzerinde Bambi gibi görünüyordu, kayarak Atletico'ya gecenin ikinci golünü hediye etti.

  • Atletico de Madrid v Tottenham Hotspur FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Orta saha

    Pedro Porro (5/10):

    Spurs forması giyen az sayıdaki savaşçılardan biri, ancak topu presleme hevesi savunmada birkaç büyük boşluk bıraktı. 

    Pape Matar Sarr (3/10):

    Oyunun merkezinde oynayan bir oyuncu için ilk dokunuşu çok kötüydü. 

    Archie Gray (4/10):

    Crystal Palace maçında olduğu gibi, Tottenham'ın en parlak oyuncularından biriydi, ancak ev sahibi takımın çılgın baskısı karşısında büyük ölçüde ezildi.  

    Djed Spence (3/10):

    Birden fazla kez fazla zeki olmaya çalışarak topu kaybetti ve Atletico Madrid'in kontra atağına neden oldu.

  • Atletico de Madrid v Tottenham Hotspur FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Saldırı

    Mathys Tel (5/10):

    Spurs'un zayıf performansında en doğrudan ve hücumcu oyunculardan biriydi, ancak devre arasında oyundan alındı.

    Richarlison (4/10):

    Atletico beşinci golünü atmadan önce büyük bir gol fırsatını kaçırdı, ancak deplasman takımının ilk golünü Pedro Porro'ya hazırladı.

    Randal Kolo Muani (2/10):

    Topu hiçbir zaman kontrol altına alamadı ve birkaç kez topu doğrudan Atletico Madrid oyuncularına kaptırdı. İlk yarıda oyundan alındı.

  • Atletico de Madrid v Tottenham Hotspur FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Yedekler ve Menajer

    Guglielmo Vicario (4/10):

    Oyuna girdikten sonra birkaç gol yedi ve Tottenham, onun oyuna girmesiyle birlikte defansın pas kalitesini kaybetti.

    Conor Gallagher (5/10):

    Oyuna girdikten sonra eski takımı karşısında büyük çaba gösterdi ve orta sahada çok koştu.

    Dominic Solanke (6/10):

    Harika bir gol attı ve canlı görünüyordu, Tudor'a neden ilk 11'de başlamadığı soruldu.

    Xavi Simons (5/10):

    Son 20 dakikada çok fazla top gördü, ancak maçın sonucu belli olduğu için Atletico buna izin verdi.

    Joao Palhinha (3/10):

    Kaliteli bir oyun sergilemekte gerçekten zorlandı ve maçın sonunda kafasına ağır bir darbe aldı.

    Igor Tudor (3/10):

    Neden bu kadar zorlu bir maçta genç bir kaleciye Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez forma şansı verdiğine dair sorular sorulacaktır.

