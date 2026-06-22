Tottenham, “ortalama” oyunculara para harcadığı yönünde eleştiriliyor; ancak Harry Redknapp, Roberto De Zerbi yönetiminde takımın “ilk altı”ya hemen geri döneceğini cesurca öngörüyor

Takımda çok sayıda oyuncu giriş ve çıkışının yaşanması bekleniyor; satışlardan elde edilecek gelirler ise standartları yükseltmeye ve beklentileri karşılamaya yardımcı olacak takviyelere yeniden yatırılacak. Son yıllarda çok sayıda yüksek bedelli transfer, beklenen getiriyi sağlayamadı; bu da takımın üst üste 17. sırada bitirmesine yol açtı.

Önümüzdeki haftalarda daha fazla para harcanması gerekip gerekmediği sorulduğunda, eski Tottenham teknik direktörü Redknapp — BuzzBallz ile yaptığı röportajda — GOAL’a şunları söyledi: “Büyük bir değişime ihtiyaçları var. Kadroyu değiştirmeleri gerekiyor.

“Teknik direktörü tanımıyorum ama gördüklerim hoşuma gidiyor. Bence göreve geldiğinde, son iki yılda yapılanlara göz yummayacaktır. Bunu kabul etmeyecek, takımı zorlayacak ve değiştirecektir. Yeterince iyi olmayanlar takımdan ayrılacaktır. Kesinlikle yeni oyuncular transfer edecektir ama transfer politikasına güveniyor. Son birkaç yıldır transferlerden sorumlu olan kişi, bu işi pek iyi yapamamış.”