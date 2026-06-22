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Tottenham, “ortalama” oyunculara para harcadığı yönünde eleştiriliyor; ancak Harry Redknapp, Roberto De Zerbi yönetiminde takımın “ilk altı”ya hemen geri döneceğini cesurca öngörüyor
De Zerbi, küme düşme tehlikesiyle ilgili acil çağrıya yanıt verdikten sonra takımın ligde kalmasını sağladı
Eski Brighton teknik direktörü De Zerbi, Mart ayı sonlarında gelen acil yardım çağrısına yanıt vererek Spurs’u birinci ligde kalmayı başardı. Thomas Frank ve Igor Tudor’un elinden kayıp giden teknik direktörlük bayrağını devraldı.
Gizemli İtalyan teknik adam, takımında gurur duygusunu yeniden tesis etmeye hemen koyuldu ve %100 çaba göstermeyi asgari şart olarak belirledi. Sezonun son gününe kadar gerginlik devam etse de, takım olarak ayakta kalmayı başardılar.
Yaz transfer dönemi için planlar şu anda hazırlanıyor. Spurs, 2026-27 sezonunun açılış haftasında Brentford’a kısa bir deplasmana çıkacağını öğrendi. O zamana kadar kadroda ciddi bir yenilenme yaşanmış olabilir.
- Getty/GOAL
Spurs, yaz transfer döneminde yine büyük harcamalar yapmak zorunda mı?
Takımda çok sayıda oyuncu giriş ve çıkışının yaşanması bekleniyor; satışlardan elde edilecek gelirler ise standartları yükseltmeye ve beklentileri karşılamaya yardımcı olacak takviyelere yeniden yatırılacak. Son yıllarda çok sayıda yüksek bedelli transfer, beklenen getiriyi sağlayamadı; bu da takımın üst üste 17. sırada bitirmesine yol açtı.
Önümüzdeki haftalarda daha fazla para harcanması gerekip gerekmediği sorulduğunda, eski Tottenham teknik direktörü Redknapp — BuzzBallz ile yaptığı röportajda — GOAL’a şunları söyledi: “Büyük bir değişime ihtiyaçları var. Kadroyu değiştirmeleri gerekiyor.
“Teknik direktörü tanımıyorum ama gördüklerim hoşuma gidiyor. Bence göreve geldiğinde, son iki yılda yapılanlara göz yummayacaktır. Bunu kabul etmeyecek, takımı zorlayacak ve değiştirecektir. Yeterince iyi olmayanlar takımdan ayrılacaktır. Kesinlikle yeni oyuncular transfer edecektir ama transfer politikasına güveniyor. Son birkaç yıldır transferlerden sorumlu olan kişi, bu işi pek iyi yapamamış.”
'Şanslı' Tottenham'ın Premier Lig'de ilk altıya yükseleceği öngörülüyor
Spurs’ta çok sayıda oyuncunun, kendi yüksek profilli transferlerini gerçekleştirdikten sonra “rahatına kapılıp” kalıp kalmadıkları ve De Zerbi’nin bu eğilimi değiştirmek için neler yapabileceği konusunda daha fazla sorgulanınca Redknapp şunları ekledi: “Yeni oyuncular aldılar ve dürüst olmak gerekirse bunların yarısının kim olduğunu bile bilmiyorum – buraya 60 milyon, oraya 50 milyon, şuraya 70 milyon. Performans gösteremeyen vasat oyuncular.
“İki yıl üst üste Premier Lig’i 17. sırada bitirdiler. Bu yıl küme düşmemeleri büyük şans oldu. En büyük şansı Villa deplasmanında yakaladılar; Villa çok sıradan bir kadroyla, çoğunlukla yedek oyuncularla sahaya çıktı ve o gün bir Premier Lig takımından gördüğüm en kötü performans muhtemelen Aston Villa’nın Tottenham’a karşı sergilediği performanstı. Yani Villa’yı tam da doğru günde yakaladılar; Avrupa kupası yarı finalinde Forest ile oynamak üzereyken. O galibiyet, ligde kalmalarını sağladı.
“Ancak genel olarak bu yıl Tottenham şok edici bir performans sergiledi, kesinlikle şok ediciydi ve paçayı kurtardılar. Ama bu adamın takımı daha da ileriye taşıyacağını düşünüyorum ve gelecek yıl ilk altı arasında yer alacaklarına inanıyorum.”
- BuzzBallz
Sadık Spurs taraftarlarının heyecanlanacak bir şeye ihtiyacı var
Spurs taraftarları son zamanlarda pek sevinecek bir şey bulamadı, ancak gelecek sezon Dejan Kulusevski ve James Maddison gibi oyuncuların formda ve golcü bir performans sergilemesini umuyorlar; şu anda ise Djed Spence ve Pedro Porro gibi yıldız oyuncularını sırasıyla İngiltere ve İspanya milli takımlarıyla Dünya Kupası’nda izliyorlar.
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