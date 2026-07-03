Tottenham, orta saha oyuncusu Joao Palhinha’nın Bayern’e geri dönmesi beklenirken, oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmayı reddediyor

Sky Sport, Tottenham’ın ilgili taraflara Palhinha’nın kiralama sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonunu kullanmayacağını bildirdiğini aktarıyor. Haberde, kalıcı bir transferin kesin olarak gündemden kaldırıldığı da belirtiliyor.

Bu karar, Tottenham'ın orta sahasına yaptığı önemli yatırımların ardından geldi. Spurs'un Sandro Tonali'yi transfer etmek için yaklaşık 117 milyon avro, Mateus Fernandes için ise yaklaşık 98 milyon avro harcadığı bildiriliyor; bu da Palhinha'yı kalıcı olarak kadroda tutma ihtiyacını azalttı.