Getty Images Sport
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Tottenham, orta saha oyuncusu Joao Palhinha’nın Bayern’e geri dönmesi beklenirken, oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmayı reddediyor
Spurs, Palhinha’yı transfer etme girişimlerini sonlandırdı
Tottenham, Palhinha’nın kiralama sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kullanmamaya karar vererek, oyuncunun Kuzey Londra’ya kalıcı olarak transfer olma ihtimalini ortadan kaldırdı. Sky Sport’a göre, tam transfer seçeneği artık kesin olarak gündemden çıkarıldı. Dolayısıyla Portekiz milli takım oyuncusunun, Premier Lig’de kiralık olarak geçirdiği sezonun ardından Bayern’e geri dönmesi bekleniyor. Spurs ise yeni sezona hazırlanırken orta saha için başka seçenekleri değerlendirmeyi tercih etti.
- Getty Images Sport
Transfer kararı onaylandı
Sky Sport, Tottenham’ın ilgili taraflara Palhinha’nın kiralama sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonunu kullanmayacağını bildirdiğini aktarıyor. Haberde, kalıcı bir transferin kesin olarak gündemden kaldırıldığı da belirtiliyor.
Bu karar, Tottenham'ın orta sahasına yaptığı önemli yatırımların ardından geldi. Spurs'un Sandro Tonali'yi transfer etmek için yaklaşık 117 milyon avro, Mateus Fernandes için ise yaklaşık 98 milyon avro harcadığı bildiriliyor; bu da Palhinha'yı kalıcı olarak kadroda tutma ihtiyacını azalttı.
Bayern, bir başka transfer kararıyla karşı karşıya
Palhinha şimdi Bayern’e geri dönecek, ancak Allianz Arena’daki uzun vadeli geleceği hâlâ belirsizliğini koruyor. 30 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2028’e kadar devam ediyor, ancak mevcut transfer dönemi boyunca uygun bir teklif gelmesi halinde Die Roten yine de satışa izin verebilir.
Sporting CP'ye geri dönüşü gündeme gelmişti, ancak Bayern'in belirlediği bedel, görüşmeleri zorlaştırdığı bildiriliyor. Sonuç olarak, orta saha oyuncusunun geleceği, sezon öncesi hazırlık dönemi öncesinde hâlâ belirsizliğini koruyor.
- Getty Images Sport
Transfer görüşmelerinin devam etmesi bekleniyor
Transfer dönemi kapanmadan önce başka bir transfer anlaşması yapılmazsa, Palhinha’nın Bayern’e geri dönmesi bekleniyor. Görüşmeler devam ederken, Avrupa’nın çeşitli yerlerindeki birçok kulübün durumunu takip ettiği söyleniyor.
Bayern, hem kulüp hem de oyuncu için uygun bir çözüm bulmaya çalışacak. Palhinha, A takımda düzenli olarak forma giymeyi hedeflerken, Die Roten ise en iyi mali sonucu elde etmenin yollarını arıyor.
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