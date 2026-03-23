Tottenham, Nottingham Forest'a karşı aldığı ağır yenilginin ardından Igor Tudor'u kovmak için 'mükemmel fırsatı' değerlendirmeye hazır

Kulüp başlangıçta Tudor'un takımı sezon sonuna kadar idare etmesini umuyordu ancak küme düşme tehlikesi, bu konuyu yeniden gözden geçirmeyi zorunlu kıldı. 31 maçta toplanan 30 puan, Tottenham'ın birinci lig sezonunun bu aşamasında elde ettiği en düşük puan toplamına denk geliyor; bu rekor, 1914-15 sezonuna kadar uzanıyor. Football Insider kaynakları, yönetim kurulunun iki haftalık iç saha arası verilişini yeni bir teknik direktör atamak için kullanmayı planladığı için kulüp içindeki görüşmelerin şimdiden "hızlandığını" belirtiyor. Eski Everton CEO'su Keith Wyness, Roberto De Zerbi'nin Premier Lig'deki kanıtlanmış başarısı nedeniyle en güçlü aday olduğunu öne sürmüş olsa da, Harry Redknapp ve Glenn Hoddle dahil olmak üzere kulübün geçmişteki teknik direktörleri de kısa vadeli bir kurtarma görevi için gündeme getirilmiştir.