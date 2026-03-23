Tottenham, Nottingham Forest'a karşı aldığı ağır yenilginin ardından Igor Tudor'u kovmak için 'mükemmel fırsatı' değerlendirmeye hazır
Geçici yönetim kırılma noktasına geldi
Football Insider’a göre, hafta sonu yaşanan ağır yenilginin ardından Tottenham Hotspur Stadyumu’ndaki hava, temkinli iyimserlikten çaresizliğe dönüştü. Hafta başında Liverpool’a karşı dirençli bir beraberlik ve Atlético Madrid’e karşı güveni artıran bir galibiyete rağmen, Forest’a karşı yaşanan hezimet Tudor’un konumunu savunulamaz hale getirmiş görünüyor. İstatistikler iç karartıcı: Tudor, göreve geldiğinden bu yana yedi maçta sadece bir galibiyet ve bir beraberlik elde ederken, beş mağlubiyet yaşadı ve takımı 20 gol yedi. Bu son mağlubiyet, Premier Lig tarihinde Spurs'un, günün başında ligin son dört sırasındaki bir takıma karşı kendi sahasında üç veya daha fazla gol farkla kaybettiği üçüncü maç oldu.
Tarihi düşük seviyeler yönetim kurulunda paniğe yol açıyor
Kulüp başlangıçta Tudor'un takımı sezon sonuna kadar idare etmesini umuyordu ancak küme düşme tehlikesi, bu konuyu yeniden gözden geçirmeyi zorunlu kıldı. 31 maçta toplanan 30 puan, Tottenham'ın birinci lig sezonunun bu aşamasında elde ettiği en düşük puan toplamına denk geliyor; bu rekor, 1914-15 sezonuna kadar uzanıyor. Football Insider kaynakları, yönetim kurulunun iki haftalık iç saha arası verilişini yeni bir teknik direktör atamak için kullanmayı planladığı için kulüp içindeki görüşmelerin şimdiden "hızlandığını" belirtiyor. Eski Everton CEO'su Keith Wyness, Roberto De Zerbi'nin Premier Lig'deki kanıtlanmış başarısı nedeniyle en güçlü aday olduğunu öne sürmüş olsa da, Harry Redknapp ve Glenn Hoddle dahil olmak üzere kulübün geçmişteki teknik direktörleri de kısa vadeli bir kurtarma görevi için gündeme getirilmiştir.
Kalıcı bir çözüm arayışı
Spurs yönetiminin karşı karşıya olduğu en büyük ikilem, De Zerbi gibi üst düzey bir adayın sezonun bu geç aşamasında, inişli çıkışlı bir küme düşme mücadelesine girmeye istekli olup olmayacağıdır. İlk planlar yaz aylarında bir atama yapılmasını öngörse de, 18. sıradaki West Ham’ın sadece bir puan önünde olmanın getirdiği gerçeklik, zaman çizelgesini değiştirmiştir. Kulübün birçok adayla aktif görüşmelerde bulunduğu düşünülüyor, ancak nihai uzun vadeli bir anlaşma, takımın Premier Lig'deki yerini koruma becerisine bağlı olabilir. Şu an için odak noktası, takımı son üç sıranın eşiğine getiren savunma çöküşünü durdurabilecek bir isim bulmak.
Küme düşme mücadelesi başlıyor
Uluslararası maç arası, yönetim kuruluna önümüzdeki ay Premier Lig'de son hamle başlamadan önce potansiyel bir halefi atama konusunda hayati bir fırsat sunuyor. Zor günler geçiren bu Kuzey Londra ekibini, 18 Nisan'da Brighton ile oynanacak kritik iç saha maçı ile başlayan ve Sunderland ile Wolves'a karşı oynanacak, her şeyin belirleneceği deplasman maçlarının yer aldığı zorlu bir fikstür bekliyor. Teknik direktör koltuğuna kim oturursa otursun, savunmadaki çöküşü durdurmak ve Championship'e felaket niteliğinde bir düşüşü önlemek için acil sonuçlar alması gerekiyor.
