Tudor'un tanıtıldığı ve şüphe uyandıracak şekilde yapay zeka tarafından üretilmiş bir metnin tüm özelliklerini taşıyan açıklamada Tottenham şunları söyledi: "Igor, performansları iyileştirmek, sonuçlar elde etmek ve Premier Lig sıralamasında yukarı tırmanmak gibi net bir hedefle aramıza katılıyor. Görevi çok net: Sezonun kritik bir aşamasında takıma düzen, yoğunluk ve rekabet gücü kazandırmak." Tudor, bu hedeflerin hiçbirinde en ufak bir ilerleme bile kaydedemedi; aksine, Hırvat teknik adam Spurs'u her açıdan daha da kötü bir duruma düşürdü.
Tudor gelmeden önce Tottenham tarihindeki hiçbir teknik direktör ilk dört maçını kaybetmemişti. Devraldığı durum tam bir karmaşaydı, ancak koşullardan bağımsız olarak Spurs'u daha iyi hale getirmek onun göreviydi. Bu atama tam bir felaketti, ancak yakın zamana kadar kulüp, tüm işaretler onun durumu asla tersine çeviremeyeceğini gösterirken, eski Juventus ve Marsilya teknik direktörünün yanında durmakta kararlı görünüyordu.