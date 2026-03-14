Tottenham Igor Tudor

Tottenham neden Igor Tudor'u kovmadı? Spurs kritik kararları almakta zorlanıyor – ve bu durum küme düşmeye yol açacak

Bu atama, Tottenham Hotspur'un sezonunu kurtaracak bir adım olarak görülüyordu. Igor Tudor, Thomas Frank'ın yerine 2025-26 sezonunun sonuna kadar görevi devraldığında, dış dünya taraftarların küme düşme endişelerini pek ciddiye almamıştı. Bir ay ve dört maçın ardından, Spurs'un yeniden radikal önlemler almadığı takdirde Premier Lig'deki yerini kaybetmesi neredeyse kaçınılmaz görünüyor.

Tudor'un tanıtıldığı ve şüphe uyandıracak şekilde yapay zeka tarafından üretilmiş bir metnin tüm özelliklerini taşıyan açıklamada Tottenham şunları söyledi: "Igor, performansları iyileştirmek, sonuçlar elde etmek ve Premier Lig sıralamasında yukarı tırmanmak gibi net bir hedefle aramıza katılıyor. Görevi çok net: Sezonun kritik bir aşamasında takıma düzen, yoğunluk ve rekabet gücü kazandırmak." Tudor, bu hedeflerin hiçbirinde en ufak bir ilerleme bile kaydedemedi; aksine, Hırvat teknik adam Spurs'u her açıdan daha da kötü bir duruma düşürdü.

Tudor gelmeden önce Tottenham tarihindeki hiçbir teknik direktör ilk dört maçını kaybetmemişti. Devraldığı durum tam bir karmaşaydı, ancak koşullardan bağımsız olarak Spurs'u daha iyi hale getirmek onun göreviydi. Bu atama tam bir felaketti, ancak yakın zamana kadar kulüp, tüm işaretler onun durumu asla tersine çeviremeyeceğini gösterirken, eski Juventus ve Marsilya teknik direktörünün yanında durmakta kararlı görünüyordu.

    Frank'i çok uzun süre bekledim

    Tottenham taraftarları bu sezon küçümsendi. Frank’in göreve uygunluğuna dair endişeleri paranoya olarak bir kenara itildi. Danimarkalı teknik adam, Brentford’da geçirdiği yedi yıllık süre boyunca tarafsız taraftarlar nezdinde büyük bir itibar kazanmıştı; Spurs’taki ilk ayında Paris Saint-Germain ve Manchester City gibi önemli rakiplere karşı sergilediği iyi performanslar ise onun güvenilir bir teknik direktör olacağına dair görüşü pekiştirmişti.

    Ancak Ağustos, Eylül ve Ekim aylarının geri kalanında, Frank'in Tottenham'ı 90 dakika boyunca tutarlı bir futbol sergilemek bir yana, 45 dakikalık tutarlı bir futbol bile zorlukla ortaya koyabildi. Kasım ayında takımın rakipleri Chelsea ve Arsenal'e karşı fiilen teslim olmasıyla taraftarların şüpheleri öfkeye dönüştü.

    2024-25 sezonunu 17. sırada bitirmesinin ardından Spurs'un dertlerine bir gecede çözüm bulunamazdı ve taraftarlar da bunu biliyordu, ancak onların gözünü boyayamazsınız; geleceği olmayan kötü futbolun neye benzediğini bilirler. Tottenham'ın sırasıyla Fulham ve Nottingham Forest'a yenildiği Kasım sonu veya Aralık başında Frank'in eski başkan Daniel Levy tarafından kovulmuş olabileceğini iddia edebilirsiniz.

    Sezonun ilk yarısında kimse Spurs'u izlemiş miydi, bunu gösteren en belirgin işaret Frank hakkındaki görüşleriydi. Ona zaman tanınması gerektiğini ısrarla savunanlar, Tottenham'ı izlememiş olmalıydı; çünkü izlemiş olsalardı, bunun asla işe yaramayacağını hemen anlarlardı. İnsanlara inanacakları bir şey vermelisiniz, ama Frank bu oyunu oynamayı reddetti.

    Ekim ayında Spurs'a spor direktör yardımcısı olarak geri dönen ve Ocak transfer döneminin sonuna kadar görevde kalan Fabio Paratici, Noel'den önce Tudor'u Frank'in geçici yedeği olarak önerdi, ancak yalvarışları ve endişeleri kulak ardı edildi. Kulübün, Paratici'nin ayrılmasından sadece iki hafta sonra Frank'i kovup Tudor'u getirmiş olması, yönetim kurulu düzeyindeki liderliğin gücü hakkında bilmeniz gereken her şeyi anlatıyor.

    Yanlış yaklaşım

    Paratici, çılgın planlarını ortaya koymaktan hiçbir zaman çekinmedi. Örneğin, 2021'de Spurs'a ilk katıldığında, teknik direktör aday listesinde Gennaro Gattuso da vardı. Gattuso'nun daha önceki ayrımcı yorumları, taraftarların bu atamaya karşı çıkmasına ve kulübün kararını yeniden gözden geçirmesine neden olmuştu. Mart 2023'te Juventus'ta işlediği suçlar nedeniyle 30 ay boyunca tam zamanlı bir futbol pozisyonunda görev almaktan men edilmesi, İtalya'da pek de sürpriz olarak karşılanmadı.

    Paratici'nin Tudor'a duyduğu hayranlık ise bir gizem olarak kalıyor. Hırvat teknik adam, ikilinin ortak eski meslektaşı Antonio Conte ile birçok benzerlik taşıyor; kadroya bakmaksızın üçlü savunma düzeni uyguluyor ve oyuncu yönetimine sert ve militan bir yaklaşım sergiliyor. Spurs'un, tıpkı Juve'nin yaptığı gibi, fark ettiği en büyük fark ise Conte'nin Tudor'dan çok daha başarılı ve saygın bir isim olmasıydı.

    Tudor, bu sezonun başlarında Juventus'ta oynadığı son sekiz maçtan bu yana 12 maçtır galibiyet alamıyor. Spurs'un moralini yükseltecek bir yeni teknik direktör etkisi olmadı, ayrıca bu sezonun öncesindeki iki sezonda sürekli hücumdan başka bir şey yapmayan takıma hücum kalitesini geri getiremedi. Tottenham yanlış bir karar verdi ve Frank'in muhafazakar ideallerini koruyan, ancak farklı bir diziliş tercih eden bir teknik direktör yerine, daha ilerici bir geçici teknik direktör hedeflemeliydi.

    Sabırlı olmaya vaktim yok

    Salı günü Atlético Madrid'e karşı alınan 5-2'lik yenilgiden önce – merak etmeyin, birazdan ona da değineceğiz – Tudor'a, üst üste üç mağlubiyetin ardından, özellikle antrenmanlarda oyuncularından en azından ‘daha fazlasını’ alıp almadığı soruldu.

    "Zaman geçtikçe antrenmanların her zaman daha iyi hale geldiğini, her şeyin kalitesinin arttığını gördüm. Özellikle de önemli oyuncular takıma geri dönüyor. Tabii ki anahtar nokta bu. Daha önce de söylediğim gibi, birçok eski alışkanlığı değiştirmek bazen beklediğinizden daha fazla zaman alıyor," diye yanıtladı.

    Ancak bu, Tottenham için endişe verici. Tudor, hemen etki yaratması için işe alındı ve kendisi de göreve başladıktan sonraki ilk basın toplantısında, "acil bir durum" için göreve getirildiğini kabul etmişti. Eğer bu oyunculardan verim almak için "daha fazla zamana" ihtiyacı olduğunu söylüyorsa, o zaman başarısız olduğunu açıkça itiraf ediyor demektir. Unutmayın, bu, Spurs'un Atletico'ya yenik düşmesinden 24 saat önceydi.

    Soyunma odasını kaybetti

    Tottenham ile dibe vurduğunu sanırsın, ama sonra onlar bir şekilde, halihazırda saplandıkları uçurumun altında yeni bir uçurum yaratmanın yolunu bulurlar. 22. dakikada 4-0 geriye düştükleri Atlético maçındaki hezimet, pek çok yeni nedenden ötürü açıklanamazdı. Estadio Metropolitano’nun şüpheli saha durumu işleri kolaylaştırmadı, ama Spurs’un kaleci sorunu da öyle.

    Guglielmo Vicario'nun formu, geçen sezon ayak bileği kırığından döndükten sonra düşüşe geçmişti ve bu yıl performansları tüm zamanların en düşük seviyesine ulaştı. Atletico maçında ilk 11'de adı geçmemesi çok da şaşırtıcı değildi; yerine yedek Antonin Kinsky tercih edildi. Ancak Çek oyuncu, etkileyici bir performans sergileme fırsatını kaçırdı, hatta daha da fazlasını yaptı.

    Kinsky, topu doğrudan Atletico oyuncularına vererek ilk üç golün ikisine yol açtıktan sonra 17. dakikada oyundan alındı. Dinleyin, burada onun ilk 11'de başlaması gerekip gerekmediğini ya da onu oyundan almanın doğru bir karar olup olmadığını tartışmak için bulunmuyoruz, ancak bu karar Kinsky'nin takım arkadaşları arasında açıkça hoş karşılanmadı.

    Daily Telegraph Çarşamba günü, Tudor'a soyunma odasında "hiç güvenilmediğini" bildirdi. Tudor, önceki gece kaleciyi sahadan ayrılırken selamlamayı bile reddedip doğrudan tünele girmişti. Bir kaynak, "O soyunma odasında ona güvenen kimse yok, varsa da çok azdır" dedi.

    Aslında Tudor'un görevi o anda sona ermiş olmalıydı. Atletico ile oynanacak ikinci maç öncesinde Liverpool deplasmanında oynanacak iki maçta bir mucize olmazsa, kimseyi kendi tarafına çekemeyecek. Kulübün artık tereddüt edecek zamanı yok.

    Planlar yürürlükte mi?

    The Athletic, Cuma akşamı Spurs'un, daha fazla değişiklik yapmaya karar vermeleri halinde Tudor'un yerine kimin geçebileceğini şu anda 'aktif olarak' araştırdığını bildirdi. Ancak kulübün yine kısa vadeli bir 'yangın söndürücü' seçeneğine yöneleceği mi, yoksa yaz aylarında planladığı gibi daha uzun süreli bir sözleşmeyle bir teknik direktör atayacağı mı henüz bilinmiyor.

    Bu, çoğu Tottenham taraftarının bu hafta duymayı umduğu haberdi, ancak Tudor'un son maç öncesi basın toplantısından birkaç saat sonra gelmesi, Tudor'un bu hafta sonu Liverpool'da oynanacak maçtan sonraya kadar cevap verme hakkına sahip olmayacağı anlamına geliyordu. Kulüp, Frank'in kaderi çoktan belirlenmiş olmasına rağmen birkaç hafta boyunca onu medyanın insafına terk ettiği gibi, Tudor ve oyuncuları da daha fazla ıstırap çekmek zorunda kaldı ve bu Pazar günkü maç, Hırvat teknik adam için şimdiden önemsiz bir maç haline gelmiş olabilir.

    Spurs, önümüzdeki günlerde Tudor'u görevinden gerçekten alırsa, bu "geç olması hiç olmamasından iyidir" durumu olacaktır, ancak bu kadar uzun süre beklemenin gerçek zararı ancak sezon sonunda anlaşılacaktır.

    Halkla bağlantısı kopmuş bir yönetim kurulu

    Tottenham'daki işler Tudor'dan önce de yolunda gitmiyordu; eğer Tudor yakında kovulursa, kulübün kaderi bu şekilde sonuçlanırsa, onu Spurs'u küme düşüren adam olarak pek kimse hatırlamayacaktır.

    Suç, kulübü bu karmaşaya sürükleyen üst yönetimde. Frank'i kovmak için çok uzun süre beklediler ve Tudor'da da aynısını yapıyorlar. Levy'nin tüm kusurlarına rağmen, genellikle ne zaman harekete geçmesi gerektiğini bilirdi (Jose Mourinho hariç, çünkü o konuyu sürekli gündeme getiriyor).

    Levy'nin sorumluluklarını devralan CEO Vinai Venkatesham ve sportif direktör Johan Lange, panik yapmaktansa kararlı kalmanın daha akıllıca bir yaklaşım olduğunu düşünüyor gibi görünüyor. Pekala, sizler küme düşme mücadelesinin ortasındasınız beyler, panik yapmak isterseniz sorun değil. Kulübün Premier Lig'deki konumu ile karşılaştırıldığında itibarınızın pek önemi yok.

    Spurs çevrelerinde artık kötü şöhretli olan Lange, sadece Conor Gallagher ve Souza'yı transfer ettikleri Ocak transfer dönemi hakkında şunları söyledi: "Transfer dönemi boyunca, tüm sakatlıklar nedeniyle son derece sinir bozucu olsa da, disiplinli kalmak çok önemlidir çünkü a) oyuncular geri dönüyor ve b) eğer o anda, diyelim ki, herhangi bir futbolcuyu 'stres altında' transfer ederseniz, evet, o an size verdiği his güzel olabilir. Ancak elbette kısa vadede, orta vadede ve hatta uzun vadede bize yardımcı olmayacak oyuncuları transfer etmenin bir anlamı yok."

    Bu arada Daily Telegraph'a göre Venkatesham, bu ayın başlarında Spurs Taraftar Danışma Kurulu ile yaptığı toplantıda, selefi Levy'yi etkili bir şekilde eleştirdi. Venkatesham'ı eleştirenler, bunun kulübü yönetme şeklinden dikkati başka yöne çekme girişimi olduğunu söyleyecektir.

    Alternatiflerin olmaması mı?

    Spurs yönetiminin şu ana kadar Tudor'u göreve getirmemesinin tek makul nedeni, hem kısa hem de uzun vadede onun yerine geçecek isimler için pazarın giderek daralmasıdır. Frank bir ay önce kovulduğunda, bu görevi üstlenmeye istekli ve uygun çok az seçenek vardı.

    Eski favori Harry Redknapp, bu hafta Levy'nin kendisiyle iletişime geçtiğini açıkladı ve eski başkanın, şu anda hala kulüpte olsaydı onu yeniden işe alacağını söylediğini iddia etti.

    Redknapp, talkSPORT'a "Komik bir şekilde, geçen hafta Daniel'dan bir telefon aldım" dedi. "Sanırım o kadar zaman önce ayrıldığımdan beri onunla bir kez konuşmuştum. Geçen hafta arabadaydım ve aniden telefon çaldı, arayan Daniel Levy'di.

    "Bu garip" diye düşündüm ve onunla yaklaşık yarım saat telefonda konuştum, sohbet ettik ve bana başına gelenleri, oradan nasıl kovulduğunu anlattı, ki bu gerçekten garipti. Ve bana şöyle dedi: 'Eğer şu anda orada olsaydım, ve bunu öylesine söylemiyorum, seni sezon sonuna kadar geri getirirdim, Harry' - yani ilginç olurdu."

    Ancak 79 yaşında olan ve 2017'den beri profesyonel olarak teknik direktörlük yapmayan Redknapp'tan bu şekilde bahsediyor olmamız bile durumun ne kadar çaresiz olduğunu gösteriyor. Spurs küme düşmekten kurtulursa, Mauricio Pochettino birçok taraftarın tercih ettiği isim olacak, ancak bu yaz ABD Milli Takımı'nı kendi evinde düzenlenecek Dünya Kupası'na hazırlamaya odaklandığı için şu anda kurtarma görevini üstlenemez. Ancak Tottenham için seçenekler bulmak, ister biz medya mensupları ister tribünlerdeki taraftarlar olsun, başka kimsenin işi değil.

    Orman çatışması ufukta görünüyor

    Tottenham'ın Pazar günü Liverpool deplasmanında yenileceği neredeyse kesin. Takım, 2011'de Redknapp yönetiminde 2-0 kazandığı maçtan bu yana Anfield'da galibiyet alamadı; Pochettino sonrası dönemde ise orada sadece bir kez berabere kalabildi. Çarşamba günü Atlético karşısında geri dönüş yapma şansı, Avrupa kupalarında 24 maçlık yenilmezlik serisine sahip olmalarına rağmen oldukça düşük.

    Bu nedenle, Spurs taraftarlarının çoğu, gelecek Pazar günü aynı küme düşme mücadelesi veren Nottingham Forest ile oynanacak karşılaşmaya odaklanmış durumda. Kuzey Londralılar, bu maça 2026'daki ilk Premier Lig galibiyetini hala arayış içinde girecek gibi görünüyor. Uluslararası ara öncesi oynayacakları son maç olan bu karşılaşma, galibiyetsiz üçüncü ayı geride bırakmak için son şansları olacak.

    Küme düşme tehdidi çok, çok gerçek. Ölüm, Tottenham'ın kapısını çalıyor ve onlar, durumun gerçekliğini iyileştirmek için kendileri bir şey yapmak yerine, bunun kendiliğinden geçip gitmesini umuyorlar.

