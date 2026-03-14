Tottenham taraftarları bu sezon küçümsendi. Frank’in göreve uygunluğuna dair endişeleri paranoya olarak bir kenara itildi. Danimarkalı teknik adam, Brentford’da geçirdiği yedi yıllık süre boyunca tarafsız taraftarlar nezdinde büyük bir itibar kazanmıştı; Spurs’taki ilk ayında Paris Saint-Germain ve Manchester City gibi önemli rakiplere karşı sergilediği iyi performanslar ise onun güvenilir bir teknik direktör olacağına dair görüşü pekiştirmişti.

Ancak Ağustos, Eylül ve Ekim aylarının geri kalanında, Frank'in Tottenham'ı 90 dakika boyunca tutarlı bir futbol sergilemek bir yana, 45 dakikalık tutarlı bir futbol bile zorlukla ortaya koyabildi. Kasım ayında takımın rakipleri Chelsea ve Arsenal'e karşı fiilen teslim olmasıyla taraftarların şüpheleri öfkeye dönüştü.

2024-25 sezonunu 17. sırada bitirmesinin ardından Spurs'un dertlerine bir gecede çözüm bulunamazdı ve taraftarlar da bunu biliyordu, ancak onların gözünü boyayamazsınız; geleceği olmayan kötü futbolun neye benzediğini bilirler. Tottenham'ın sırasıyla Fulham ve Nottingham Forest'a yenildiği Kasım sonu veya Aralık başında Frank'in eski başkan Daniel Levy tarafından kovulmuş olabileceğini iddia edebilirsiniz.

Sezonun ilk yarısında kimse Spurs'u izlemiş miydi, bunu gösteren en belirgin işaret Frank hakkındaki görüşleriydi. Ona zaman tanınması gerektiğini ısrarla savunanlar, Tottenham'ı izlememiş olmalıydı; çünkü izlemiş olsalardı, bunun asla işe yaramayacağını hemen anlarlardı. İnsanlara inanacakları bir şey vermelisiniz, ama Frank bu oyunu oynamayı reddetti.

Ekim ayında Spurs'a spor direktör yardımcısı olarak geri dönen ve Ocak transfer döneminin sonuna kadar görevde kalan Fabio Paratici, Noel'den önce Tudor'u Frank'in geçici yedeği olarak önerdi, ancak yalvarışları ve endişeleri kulak ardı edildi. Kulübün, Paratici'nin ayrılmasından sadece iki hafta sonra Frank'i kovup Tudor'u getirmiş olması, yönetim kurulu düzeyindeki liderliğin gücü hakkında bilmeniz gereken her şeyi anlatıyor.