Tottenham ne düşünüyor?! Kendine zarar veren Roberto De Zerbi, küme düşme mücadelesinde yanlış bir seçimdir VE bu, Spurs taraftarlarına bir ihanet olur

De Zerbi, futbol dünyasının aykırı teknik direktörlerinden biridir. Duran toplar ve ince farkların galibiyetin anahtarı haline geldiği bir dönemde, o hâlâ kendine özgü bir oyun anlayışıyla sahadan galip çıkmayı tercih ediyor.

Teorik olarak bu, Tottenham ve taraftarlarının istediği şeyle örtüşmelidir. Şubat ayında, taraftarları kendisine düşman ettikten birkaç ay sonra kovulan Thomas Frank'e yöneltilen en büyük eleştirilerden biri, uyguladığı oyun tarzıydı. Spurs'u izlemek bir işkence haline gelmişti ve takım, saldırgan oyun ilkeleriyle tanınan Danimarkalı teknik direktörün selefi Ange Postecoglou'ya kıyasla sonuçlar açısından pek bir gelişme kaydetmemişti.

"Keyif almak istiyorum. Bir rüya yaşıyorum ve bir rüyayı yaşamak için keyif almalısın," dedi De Zerbi, 2023'te Brighton'ın teknik direktörüyken The Athletic'e futbol felsefesini anlatırken. "Her şeyden önce keyif almak. İkincisi, oyuncu olduğum zamanki zihniyeti korumak. Sahada başrol oyuncusu olmak istedim. Başrol oyuncusu olmak için topu tutmalısın, topun sende olması gerekir.

"Topa sahip olmak buradan başlar. Ben 10 numaraydım. Maçı 10, 11, 9 ve 7 numaralarla kazanırsınız, çünkü onlar daha kaliteli oyunculardır. Ve kalitelerini gösterebilmeleri için doğru pozisyonlarda oynamaları gerekir. Böylece oyun kurma başlar, çünkü topu iyi bir pozisyonda 7, 9, 10 ve 11 numaralara ulaştırmamız gerekir."

De Zerbi ile çalışmış çoğu oyuncu, onun futbola bakış açılarını değiştirdiğini doğrulayabilir. Son dönemdeki başarıları da, Spurs'un normalde arayacağı türden bir teknik direktör olduğunu gösteriyor. Brighton'ı 2022-23 sezonunda Premier Lig'de tarihindeki en iyi derece olan altıncı sıraya taşıdı, bir sezon sonra onları Avrupa Ligi son 16'sına çıkardı ve ardından Marsilya ile Fransa'da ses getirdi.