Tottenham ne düşünüyor?! Kendine zarar veren Roberto De Zerbi, küme düşme mücadelesinde yanlış bir seçimdir VE bu, Spurs taraftarlarına bir ihanet olur

Bu transferin karşı çıkılmasının arkasında insani bir boyut da var. Cuma günü, birkaç Tottenham taraftar grubu, De Zerbi’nin Mason Greenwood ile olan ilişkisini gerekçe göstererek kulübün De Zerbi’yi transfer etme girişimine karşı çıkan açıklamalar yayınladı.
De Zerbi, 2024 yazında Marsilya'daki ilk transfer döneminde Greenwood'u kadroya katmıştı. Forvet, hassas içerikli materyallerin internette yayınlanmasının ardından Ocak 2022'de ilk kez tutuklanmasının ardından iki buçuk yıldır Manchester United forması giymediği için kulüp tarafından satışa çıkarılmıştı. Greenwood, tecavüz girişimi, saldırı ve zorlayıcı kontrol suçlamalarıyla yargılandı, ancak Kraliyet Savcılık Servisi'nin "kilit tanıkların geri çekilmesi ve yeni delillerin ortaya çıkması" olarak tanımladığı gelişmelerin ardından bu suçlamalar daha sonra düşürüldü. Bu nedenle Greenwood mahkemeye sevk edilmedi, ancak tutuklanmasına yol açan yayınlar geniş kitlelerce izlendi ve hafızalarda yer etti.
Marsilya'nın Greenwood'u transfer etme kararı Fransa'da tartışmalara yol açtı, ancak De Zerbi bu fırtınanın önüne kendini attı. De Zerbi, oyuncu hakkında "Geçmişini bilmiyorum" diyerek, onu ve takımın geri kalanını "oğulları" gibi göreceğini ekledi. De Zerbi, her fırsatta Greenwood'un karakterine yönelik eleştirileri hafifletmeye çalıştı ve ilk golünün ardından bunun "tartışmaların odağı olmaktan çıkmasını" umduğunu belirtti. Daha sonra Greenwood'un "iyi bir insan" olduğunu ve "İngiltere'de tasvir edilenden çok farklı" olduğunu söyledi.
Spurs'un çeşitli taraftar derneklerinden gelen mesajlar, De Zerbi gibi bir karakterden kaçınma arzusunu dile getirdi. Tottenham'ın resmi LGBTQ+ grubu "Proud Lilywhites", "O pozisyondaki birinin Mason Greenwood gibi bir oyuncuyu kamuoyu önünde savunması ve olanların ciddiyetini küçümseyen bir şekilde sunması, sadece tek başına değil, bunun işaret ettiği şey açısından da önemlidir.
"Futbolu daha kapsayıcı ve misafirperver hale getirme konusunda kaydedilen ilerlemeden gurur duyuyoruz. Bu ilerleme önemlidir ve taviz verilemez ya da ikincil bir mesele olarak ele alınamaz. Mükemmellik istemiyoruz. Bu kulübün savunduğunu iddia ettiği değerleri yansıtan hesap verebilirlik, şeffaflık ve liderlik istiyoruz. Hep birlikte, her zaman. Bunun bir anlamı olmalı. De Zerbi'ye hayır."
Kadın taraftarlar derneği "Women of the Lane" ve ırk, etnik köken ve kültürel miras taraftarları derneği "Spurs REACH" de benzer duyguları dile getirerek tek ve net bir mesaj verdi: "De Zerbi'ye hayır". Futbol kulübünüzün bu şekilde davranan bir menajere sahip olmasını istememek, zayıflık veya muhalefet olarak görülmemelidir.