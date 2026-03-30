Roberto De Zerbi Tottenham

Tottenham ne düşünüyor?! Kendine zarar veren Roberto De Zerbi, küme düşme mücadelesinde yanlış bir seçimdir VE bu, Spurs taraftarlarına bir ihanet olur

İşte yine buradayız, Tottenham Hotspur. Spurs’u küme düşmekten kurtarması beklenen Igor Tudor döneminin yedinci maçında, takım her zamankinden daha da çaresiz görünüyor. Premier Lig’in son üç sırasının bir puan gerisindeler ve 2026 yılında birinci ligde galibiyet alamayan tek takım konumundalar. Ne zaman bir dönüm noktasına ulaşmış gibi görünseler, hemen önlerinde yeni bir felaket bekliyor.

Tottenham, Pazar günü yaptığı açıklamada, Tudor'un 44 günlük görev süresinin ardından karşılıklı anlaşma ile yollarını ayırdıklarını doğruladı. Tudor, ligde oynadığı beş maçta bir beraberlik ve dört mağlubiyetle ayrılırken, tek galibiyetini ise Spurs'un 5-2 geride olduğu Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci ayağında Atlético Madrid karşısında almıştı.

Bir sonraki teknik direktör doğru kişi olmalı, aksi takdirde Tottenham 2026-27 sezonunda Championship'te yer alacak. Kulüp yönetimi İtalyan teknik direktör Roberto De Zerbi'yi göreve getirmekte kararlı görünüyor, ancak böyle bir transferin getireceği risklerin farkında olmalılar.

    De Zerbi'nin itirazı

    De Zerbi, futbol dünyasının aykırı teknik direktörlerinden biridir. Duran toplar ve ince farkların galibiyetin anahtarı haline geldiği bir dönemde, o hâlâ kendine özgü bir oyun anlayışıyla sahadan galip çıkmayı tercih ediyor.

    Teorik olarak bu, Tottenham ve taraftarlarının istediği şeyle örtüşmelidir. Şubat ayında, taraftarları kendisine düşman ettikten birkaç ay sonra kovulan Thomas Frank'e yöneltilen en büyük eleştirilerden biri, uyguladığı oyun tarzıydı. Spurs'u izlemek bir işkence haline gelmişti ve takım, saldırgan oyun ilkeleriyle tanınan Danimarkalı teknik direktörün selefi Ange Postecoglou'ya kıyasla sonuçlar açısından pek bir gelişme kaydetmemişti.

    "Keyif almak istiyorum. Bir rüya yaşıyorum ve bir rüyayı yaşamak için keyif almalısın," dedi De Zerbi, 2023'te Brighton'ın teknik direktörüyken The Athletic'e futbol felsefesini anlatırken. "Her şeyden önce keyif almak. İkincisi, oyuncu olduğum zamanki zihniyeti korumak. Sahada başrol oyuncusu olmak istedim. Başrol oyuncusu olmak için topu tutmalısın, topun sende olması gerekir.

    "Topa sahip olmak buradan başlar. Ben 10 numaraydım. Maçı 10, 11, 9 ve 7 numaralarla kazanırsınız, çünkü onlar daha kaliteli oyunculardır. Ve kalitelerini gösterebilmeleri için doğru pozisyonlarda oynamaları gerekir. Böylece oyun kurma başlar, çünkü topu iyi bir pozisyonda 7, 9, 10 ve 11 numaralara ulaştırmamız gerekir."

    De Zerbi ile çalışmış çoğu oyuncu, onun futbola bakış açılarını değiştirdiğini doğrulayabilir. Son dönemdeki başarıları da, Spurs'un normalde arayacağı türden bir teknik direktör olduğunu gösteriyor. Brighton'ı 2022-23 sezonunda Premier Lig'de tarihindeki en iyi derece olan altıncı sıraya taşıdı, bir sezon sonra onları Avrupa Ligi son 16'sına çıkardı ve ardından Marsilya ile Fransa'da ses getirdi.

    Önemli kusurlar

    De Zerbi'nin takımlarını nasıl kurmayı sevdiği konusunda hâlâ büyük bir ilgi var. İşte bu nedenlerden ötürü, Manchester United'ın önümüzdeki yaz için hazırladığı aday listesinde hâlâ üst sıralarda yer alıyor; tabii kulüp, Michael Carrick'e uzun vadeli bir sözleşmeyle teknik direktörlük görevini vermeme kararı alırsa.

    Sonuçta, bugüne kadar hiçbir "büyük kulüp" onu işe almaya cesaret edemedi. De Zerbi, takımları oyuncularının toplamından çok daha iyi hale getirebilirken, aynı şekilde takımlar baskı altında olmadan da çökebilir ve dağılabilir.

    İtalyan teknik adamın kişisel düzeyde gösterdiği değişkenlik, yani görevine uygun olmadığını hissettiğinde sık sık ve alenen o işten ayrılmakla tehdit etmesi, takımlarının oyun tarzına da yansıyor. Takımları rakiplerini ezip geçebilecekleri kadar, kendileri de ezilip geçilebilecekler. Bu, Avrupa'nın elit kulüplerini uzak tutan bir durumdur; birçok kulüp De Zerbi'ye hayran olsa da, ona bir sonraki göz alıcı projesinin anahtarlarını vermek istemez.

    Spurs'un durumu

    Tottenham hâlâ Premier Lig’de istikrarlı bir şekilde ilk altı içinde yer alan bir takım olsaydı, De Zerbi ile bir şans denemek en azından bir parça mantıklı olurdu. Spurs, 2022-23 sezonunun sonunda bu İtalyan teknik adamı incelemişti; o sezon sekizinci sırada bitirmişlerdi, yani De Zerbi’nin Brighton’ı iki sıra üstlerindeydi, ancak o dönemde onu teknik direktör olarak göreve getirmek için bir anlaşma hiçbir zaman gündeme gelmemişti. Yine de geriye dönüp bakıldığında uzun süredir devam eden bir ilgi var.

    Ancak şu anki Tottenham çok zor durumda. Kulüp, şu anda içinde bulunduğu gibi bir krizi daha önce hiç yaşamadı. Spurs henüz küme düşme hattının altına inip son üç takım arasına girmemiş olsa da, performanslarının, sonuçlarının ve saha dışı davranışlarının pervasızlığı göz önüne alındığında, her geçen hafta küme düşme kaçınılmaz görünüyor.

    Spurs'un Premier Lig'de 13 maçtır galibiyet alamaması, düşüşe geçtiklerinin neredeyse kesin bir işaretidir. Lig tarihinde takvim yılına daha kötü bir başlangıç yapan sadece üç takım vardır ve bu üç takım da sezon sonunda küme düşmüştür.

    Son dönem Spurs tarihinin en ateşli teknik direktörlerinden bile daha ateşli olan De Zerbi, kendi idil ve evanjelik oyun stiline son derece uygun olmayan bir takımı devralacak. Alışma süreci için çok az zamanı olacak - Brighton'da ilk beş Premier Lig maçının hiçbirini kazanamamıştı - ve kadro, onun ihtiyaçlarına hiç uygun değil. Tottenham, mücadeleci, koşucu ve ikinci topu kazanan oyunculardan oluşan bir takım kurdu, ancak baskı altında pas atabilen veya topu ilerletebilen oyuncular konusunda belirgin bir eksiklik var.

    Greenwood sorunu

    Bu transferin karşı çıkılmasının arkasında insani bir boyut da var. Cuma günü, birkaç Tottenham taraftar grubu, De Zerbi’nin Mason Greenwood ile olan ilişkisini gerekçe göstererek kulübün De Zerbi’yi transfer etme girişimine karşı çıkan açıklamalar yayınladı.

    De Zerbi, 2024 yazında Marsilya'daki ilk transfer döneminde Greenwood'u kadroya katmıştı. Forvet, hassas içerikli materyallerin internette yayınlanmasının ardından Ocak 2022'de ilk kez tutuklanmasının ardından iki buçuk yıldır Manchester United forması giymediği için kulüp tarafından satışa çıkarılmıştı. Greenwood, tecavüz girişimi, saldırı ve zorlayıcı kontrol suçlamalarıyla yargılandı, ancak Kraliyet Savcılık Servisi'nin "kilit tanıkların geri çekilmesi ve yeni delillerin ortaya çıkması" olarak tanımladığı gelişmelerin ardından bu suçlamalar daha sonra düşürüldü. Bu nedenle Greenwood mahkemeye sevk edilmedi, ancak tutuklanmasına yol açan yayınlar geniş kitlelerce izlendi ve hafızalarda yer etti.

    Marsilya'nın Greenwood'u transfer etme kararı Fransa'da tartışmalara yol açtı, ancak De Zerbi bu fırtınanın önüne kendini attı. De Zerbi, oyuncu hakkında "Geçmişini bilmiyorum" diyerek, onu ve takımın geri kalanını "oğulları" gibi göreceğini ekledi. De Zerbi, her fırsatta Greenwood'un karakterine yönelik eleştirileri hafifletmeye çalıştı ve ilk golünün ardından bunun "tartışmaların odağı olmaktan çıkmasını" umduğunu belirtti. Daha sonra Greenwood'un "iyi bir insan" olduğunu ve "İngiltere'de tasvir edilenden çok farklı" olduğunu söyledi.

    Spurs'un çeşitli taraftar derneklerinden gelen mesajlar, De Zerbi gibi bir karakterden kaçınma arzusunu dile getirdi. Tottenham'ın resmi LGBTQ+ grubu "Proud Lilywhites", "O pozisyondaki birinin Mason Greenwood gibi bir oyuncuyu kamuoyu önünde savunması ve olanların ciddiyetini küçümseyen bir şekilde sunması, sadece tek başına değil, bunun işaret ettiği şey açısından da önemlidir.

    "Futbolu daha kapsayıcı ve misafirperver hale getirme konusunda kaydedilen ilerlemeden gurur duyuyoruz. Bu ilerleme önemlidir ve taviz verilemez ya da ikincil bir mesele olarak ele alınamaz. Mükemmellik istemiyoruz. Bu kulübün savunduğunu iddia ettiği değerleri yansıtan hesap verebilirlik, şeffaflık ve liderlik istiyoruz. Hep birlikte, her zaman. Bunun bir anlamı olmalı. De Zerbi'ye hayır."

    Kadın taraftarlar derneği "Women of the Lane" ve ırk, etnik köken ve kültürel miras taraftarları derneği "Spurs REACH" de benzer duyguları dile getirerek tek ve net bir mesaj verdi: "De Zerbi'ye hayır". Futbol kulübünüzün bu şekilde davranan bir menajere sahip olmasını istememek, zayıflık veya muhalefet olarak görülmemelidir.

    Bir başka yanlış adım

    Spurs'ta iyi niyet, şu anda hiç olmadığı kadar az. Daniel Levy'nin Eylül 2025'te başkanlıktan ayrılması, kulübün "daha fazla galibiyet, daha sık" hedeflediğini duyurmasıyla birlikte yeni bir dönemin habercisi olacaktı.

    Bu açıklama, kulübün sahipleri olan ve Levy'nin görevde olduğu süre boyunca aslında Tottenham'ı kontrol eden, gizemli Lewis ailesi tarafından yayınlanmıştı. Levy'nin yetkileri, tek bir mutlak otoriteye devredilmek yerine birkaç kişiye dağıtıldı. Hiyerarşinin en tepesinde, rakip Arsenal'de 14 yıl görev yapmış olması nedeniyle taraftarlar arasında zaten sevimsiz olan yeni CEO Vinai Venkatesham yer alıyordu.

    Venkatesham'ın yanında sık sık görülen isim ise sportif direktör Johan Lange'dir. Kasım 2023'te Aston Villa'dan katıldığından bu yana geçen beş transfer döneminde kadro önemli ölçüde zayıfladı ve Lange'nin görevdeki ilk tam sezonunun ardından Spurs, Premier Lig'i 17. sırada tamamladı. En son Ocak transfer döneminin ardından Lange, küme düşme tehdidi baş göstermiş ve sakatlık sorunları Frank ve Tudor'un seçeneklerini ciddi şekilde kısıtlamış olmasına rağmen, "stresli" transferler yapmak istemediğini söyleyerek taraftarları kızdırdı.

    Bu da bizi, tabii ki, teknik direktörlerle olan ilişkilerine getiriyor. Frank'in geçen yaz Postecoglou'nun yerine geçecek isim ararken 30 kişilik aday listesinin en başında yer aldığı söyleniyordu, ancak Şubat ayında kovuldu. Tudor, kısmen eski sportif direktör Fabio Paratici'nin tavsiyesi üzerine işe alındı, ancak sadece beş lig maçı geçirdikten sonra kovuldu.

    Şimdi ise, açık sözlü De Zerbi'ye yöneliyorlar ve ona beş yıllık bir sözleşme teklif ediyorlar. Sözde kadronun yeniden yapılandırılmasına dair garantiler veriyorlar – Spurs taraftarları bu lafı daha önce kaç kez duymuşlardır ki? – ve görünüşe göre, bu adamın ilk sorun belirtisinde çekip gidip işini bırakabileceği, ancak itibarını zedelemeden ayrılabileceği konusunda hiçbir fikirleri yok. Ne ters gidebilir ki?

    Kriz ve kaos

    Tottenham için kolay bir çıkış yolu yok, ligde kalmayı garantileyecek sihirli bir formül de yok. De Zerbi’nin peşinde koşulması, ortada bariz bir aday olmadığı için bazı çevrelerde kabulleniliyor. Sean Dyche gibi başka bir kurtarma uzmanı kısa vadeli bir sözleşmeyi kabul etse bile – ki tüm işaretler bunu yapmayacağını gösteriyor – bu da küme düşmeyi önleyeceğinin garantisi olmaz.

    Ve böylece başa ve sona geri dönüyoruz; Tottenham, daha fazla para ve daha uzun süreli bir sözleşme teklif edilene kadar bu işi hiç düşünmemiş gibi görünen bir menajeri atamak için diz çökmüş durumda, ama bu teklif bile hızlı bir "evet" için yeterli değil.

    De Zerbi, Spurs'u küme düşmekten kurtarabilir. Bu, mevcut koşullar altında bir başarı olur, ancak aynı zamanda övünecek bir şey de değildir. Eğer seçtikleri kişi o olursa, heyecan verici bir gelişme olacağı garantisi bile yoktur, ancak her şeyin alevler içinde kalacağına emin olabilirsiniz.

