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Tottenham, Napoli ile kaleci takasını değerlendiriyor; Serie A ekibi ise Guglielmo Vicario’yu gözüne kestirmiş durumda
Allegri’nin gelişi Napoli’de kadro değişikliğine yol açtı
Antonio Conte’nin ayrılışı ve ardından Massimiliano Allegri’nin göreve getirilmesiyle birlikte Stadio Diego Armando Maradona’daki durum hızla değişiyor. Yeni teknik direktör, şimdiden kaleci kadrosundaki seçeneklerini değerlendiriyor; bu karar, kulübün mevcut kadrosu üzerinde önemli etkiler yaratabilir. Allegri’nin yeni yönetiminde, kaleci hiyerarşisinde taktiksel bir revizyon yapılması bekleniyor ve Alex Meret’in ilk on birde yeniden merkezi bir role dönmesi muhtemel görünüyor.
Bu felsefe değişikliği, Vanja Milinkovic-Savic’in geleceğini hemen belirsizliğe sürükledi. Sadece bir yıl önce yaklaşık 22 milyon avroya transfer edilen Sırp milli oyuncu, artık kulübün planlarının kenarında kalmış gibi görünüyor.
- Getty Images Sport
Vicario, Partenopei’nin bir numaralı hedefi
Rai’ye göre, Napoli ile Tottenham arasında doğrudan bir oyuncu takası şeklinde ilgi çekici yeni bir olasılık ortaya çıktı. İtalyan kulübü, bir süredir Kuzey Londra’dan ayrılacağı söylenen Vicario’yu kadrosuna katmak istiyor; iki kulüp arasındaki görüşmelerin devam etmesiyle birlikte bu transferin gerçekleştirilebilirliği önümüzdeki günlerde daha netleşecek.
Anlaşma gerçekleşirse, Milinkovic-Savic, Roberto De Zerbi'nin yönetiminde çalışmak üzere Londra'ya giderken, Vicario ise Allegri'nin yeniden yapılanma projesine katılmak üzere Napoli'ye doğru ters yönde bir yolculuğa çıkacak. Bu takas, iki ayrı kaleci sorununu tek seferde çözecek.
Vicario’nun Tottenham’daki İstatistikleri
Vicario, kulübe katıldığından bu yana tüm turnuvalarda Tottenham formasıyla 117 maça çıktı; bu süre zarfında 29 kez kalesini gole kapatırken, 170 gol yedi. İtalyan kaleci, kulüpte kilit bir isim haline geldi ve geçen yıl Spurs’un Avrupa Ligi zaferinde önemli bir rol oynadı; ancak son aylarda Kuzey Londra’daki uzun vadeli geleceğine dair spekülasyonlar giderek artmaya devam ediyor.
- AFP
Spurs’ta büyük yatırımların yapıldığı bir yaz
Tottenham, geçen sezon küme düşmeyi kıl payı atlattı; küme düşme mücadelesinde nefes kesen bir mücadele vererek hayatta kalmayı başardı ve üst üste ikinci sezonunda Premier Lig’i 17. sırada tamamladı. Bu sonuçlar, nihayetinde De Zerbi yönetiminde şu anda şekillenmekte olan iddialı yeniden yapılanma sürecinin önünü açtı. O zamandan beri kulüp, Premier Lig transfer piyasasının en aktif takımlarından biri oldu ve ligin zirvedeki takımlarıyla arasındaki farkı kapatmak amacıyla sahadaki tüm pozisyonları güçlendirmek için hızlı adımlar attı.
Spurs, Brighton'dan Jan Paul van Hecke'yi kadrosuna kattı; ayrıca Bournemouth'tan Marcos Senesi ve Liverpool'dan Andy Robertson'ı bedelsiz transfer etti. Kaleci Martin Dubravka ise Antonin Kinsky'ye rekabet yaratmak üzere Burnley'den takıma katıldı. Yeniden yapılanma orta sahada da devam etti: Mateus Fernandes, West Ham’dan 85 milyon sterline transfer edildi; ancak bu rakam, Newcastle United’dan Sandro Tonali’nin kulüp rekoru olan 100 milyon sterline transfer edilmesiyle tamamen geride kaldı. Bu transferler, De Zerbi’nin önümüzdeki sezon için ne kadar büyük hedefleri olduğunu ortaya koydu.
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