Tottenham, Napoli ile kaleci takasını değerlendiriyor; Serie A ekibi ise Guglielmo Vicario’yu gözüne kestirmiş durumda

Antonio Conte’nin ayrılışı ve ardından Massimiliano Allegri’nin göreve getirilmesiyle birlikte Stadio Diego Armando Maradona’daki durum hızla değişiyor. Yeni teknik direktör, şimdiden kaleci kadrosundaki seçeneklerini değerlendiriyor; bu karar, kulübün mevcut kadrosu üzerinde önemli etkiler yaratabilir. Allegri’nin yeni yönetiminde, kaleci hiyerarşisinde taktiksel bir revizyon yapılması bekleniyor ve Alex Meret’in ilk on birde yeniden merkezi bir role dönmesi muhtemel görünüyor.

Bu felsefe değişikliği, Vanja Milinkovic-Savic’in geleceğini hemen belirsizliğe sürükledi. Sadece bir yıl önce yaklaşık 22 milyon avroya transfer edilen Sırp milli oyuncu, artık kulübün planlarının kenarında kalmış gibi görünüyor.



