Tottenham, Mauricio Pochettino planını hazırladı. Kulüp, yaz aylarına kadar geçici teknik direktör olarak popüler eski oyuncuyu işe almayı planlıyor.
Spurs'un Pochettino'yu geri getirme planı
Telegraph'a göre, Spurs, Frank'ın kovulmasının ardından Pochettino'yu yeniden atamak istiyor, ancak 2026 Dünya Kupası'nın sona ermesini beklemek zorunda kalabilir. Arjantinli teknik adamın adı, 2014-2019 yılları arasında beş yıl görevde kaldıktan sonra, Newcastle'a yenildikleri maçta Spurs taraftarları tarafından söylendi. O, kulübü Şampiyonlar Ligi finaline taşıdı ve birden fazla şampiyonluk mücadelesine öncülük etti. White Hart Lane'deki son sezonunda, modern dönemin en iyi Spurs takımlarından birini evinde yenilmez bir sezon geçirmesine öncülük etti.
Habere göre, kuzey Londra'daki yönetim kurulu, eski Chelsea ve Paris Saint-Germain teknik direktörüne duyulan güçlü duyguların farkında, ancak Spurs'un Championship'e düşme kabusunu yaşaması durumunda Pochettino'nun bu transferi kabul edip etmeyeceği belirsiz. Kaynaklar gazeteye, Pochettino'nun teklif edilmesi halinde "kulübe geri döneceğini" söyledi.
Yaza kadar geçici bir çözüm mü?
Spurs, Manchester United'ın Ruben Amorim'i kovduktan sonra Michael Carrick'i işe aldığı gibi, önce geçici bir teknik direktör atamayı düşünebilir. Kulübün eski forveti Robbie Keane'in transferi düşünülse de, kendisi şu anda Macar kulübü Ferencvaros ile sözleşmesi devam ediyor. Keane, "Carrick adayı" olarak görülüyor ve tek iç seçenek, geçen ay Frank'ın ekibine atanan John Heitinga. Kulübün dışarıdan bir aday arayacağı tahmin ediliyor ve bu durum Heitinga'nın geleceğini belirsizliğe sürüklerken, Keane'nin şansını artırabilir.
Ayrıca, kısa süre önce Marsilya'dan ayrılan eski Brighton teknik direktörü Roberto De Zerbi'ye de ilgi olduğu bildiriliyor. Ancak De Zerbi, Fransız kulübünden bu hafta ayrıldı ve bu kadar kısa sürede tekrar teknik direktörlük görevine dönmeye istekli olup olmadığı veya kendisine teklif yapılıp yapılmadığı belli değil. Daha önce Oliver Glasner, Andoni Iraola ve Marco Silva'ya da ilgi gösterilmişti.
Spurs hayatta kalabilir mi?
Spurs, Frank'ın ayrılışıyla ilgili bir açıklama yayınlayarak, karşılıklı anlaşma veya kovulma iddiası yerine, onun "bugün ayrılacağını" vurguladı.
Kulüp, "Kulüp, erkekler baş antrenör pozisyonunda bir değişiklik yapma kararı aldı ve Thomas Frank bugün ayrılacak.
Thomas, Haziran 2025'te göreve atanmıştı ve biz de ona birlikte geleceği inşa etmek için gereken zamanı ve desteği vermeye kararlıydık. Ancak, sonuçlar ve performanslar, yönetim kurulunu sezonun bu noktasında bir değişikliğin gerekli olduğu sonucuna varmaya itti.
Thomas, kulüpte geçirdiği süre boyunca sarsılmaz bir bağlılıkla davranmış ve kulübü ileriye taşımak için elinden gelen her şeyi yapmıştır. Katkıları için kendisine teşekkür eder, gelecekte başarılar dileriz."
Spurs'un formu, Frank'in rolünün sürdürülemez hale geldiğini açıkça ortaya koydu; 2026'da ligde hiç galibiyet alamadılar, en son galibiyetleri 28 Aralık'ta Selhurst Park'ta Crystal Palace'ı 1-0 yenerek elde ettiler. Sezonun geri kalan 12 maçı var ve bir sonraki maçları, yeni geçici teknik direktörün ilk maçı olabilecek Arsenal ile.
Sırada ne var?
Spurs, kanat oyuncusu Wilson Odobert'in Newcastle maçında ön çapraz bağını yırttığı için sezonun geri kalanında forma giyemeyeceğini açıkladı. Ardından Arsenal ile hayati bir maç var. Bir galibiyet Spurs'a çok iyi gelecektir ve aynı zamanda Arsenal'in şampiyonluk yarışına da çomak sokabilir. Arsenal elbette ligin zirvesinde ve Frank'in kovulmadan önce kulübün kuzey Londra'daki rakibine biraz takıntılı olduğu söyleniyor.
