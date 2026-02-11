Tottenham, Mauricio Pochettino planını hazırladı. Kulüp, yaz aylarına kadar geçici teknik direktör olarak popüler eski oyuncuyu işe almayı planlıyor.

Telegraph'a göre, Spurs, Frank'ın kovulmasının ardından Pochettino'yu yeniden atamak istiyor, ancak 2026 Dünya Kupası'nın sona ermesini beklemek zorunda kalabilir. Arjantinli teknik adamın adı, 2014-2019 yılları arasında beş yıl görevde kaldıktan sonra, Newcastle'a yenildikleri maçta Spurs taraftarları tarafından söylendi. O, kulübü Şampiyonlar Ligi finaline taşıdı ve birden fazla şampiyonluk mücadelesine öncülük etti. White Hart Lane'deki son sezonunda, modern dönemin en iyi Spurs takımlarından birini evinde yenilmez bir sezon geçirmesine öncülük etti.

Habere göre, kuzey Londra'daki yönetim kurulu, eski Chelsea ve Paris Saint-Germain teknik direktörüne duyulan güçlü duyguların farkında, ancak Spurs'un Championship'e düşme kabusunu yaşaması durumunda Pochettino'nun bu transferi kabul edip etmeyeceği belirsiz. Kaynaklar gazeteye, Pochettino'nun teklif edilmesi halinde "kulübe geri döneceğini" söyledi.