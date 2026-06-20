Tottenham, Mateus Fernandes ile anlaşmaya çok yakın; Londra ekibi, transferde Manchester United’ı geride bırakmak için harekete geçti

Spurs, Roberto De Zerbi yönetiminde transfer piyasasında önemli adımlar atıyor ve zorlu bir sezonun ardından kadrosunu baştan aşağı yenilemeyi hedefliyor. Transfer uzmanı Matteo Moretto’ya göre kulüp, West Ham’ın son dönemdeki sıkıntılarına rağmen Premier Lig’in en parlak genç yeteneklerinden biri olarak görülen 21 yaşındaki orta saha oyuncusuyla kişisel şartlarda anlaşmaya “çok yakın”.

Manchester United, Fernandes'i uzun süredir öncelikli hedefi olarak belirlemiş olsa da, Tottenham rakiplerinden bir adım önde olmak için agresif bir hamle yaptı. Oyuncunun, üst ligde kalmak ve Championship'te bir sezon geçirmekten kaçınmak istediği için kuzey Londra'ya transfer olmaya açık olduğu bildiriliyor. Ancak, oyuncu tarafında görüşmeler devam ederken, Spurs ile West Ham arasında resmi bir kulüpler arası temas henüz gerçekleşmedi.