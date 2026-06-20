AFP
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Tottenham, Mateus Fernandes ile anlaşmaya çok yakın; Londra ekibi, transferde Manchester United’ı geride bırakmak için harekete geçti
Tottenham, Portekizli yıldız için yarışta başı çekiyor
Spurs, Roberto De Zerbi yönetiminde transfer piyasasında önemli adımlar atıyor ve zorlu bir sezonun ardından kadrosunu baştan aşağı yenilemeyi hedefliyor. Transfer uzmanı Matteo Moretto’ya göre kulüp, West Ham’ın son dönemdeki sıkıntılarına rağmen Premier Lig’in en parlak genç yeteneklerinden biri olarak görülen 21 yaşındaki orta saha oyuncusuyla kişisel şartlarda anlaşmaya “çok yakın”.
Manchester United, Fernandes'i uzun süredir öncelikli hedefi olarak belirlemiş olsa da, Tottenham rakiplerinden bir adım önde olmak için agresif bir hamle yaptı. Oyuncunun, üst ligde kalmak ve Championship'te bir sezon geçirmekten kaçınmak istediği için kuzey Londra'ya transfer olmaya açık olduğu bildiriliyor. Ancak, oyuncu tarafında görüşmeler devam ederken, Spurs ile West Ham arasında resmi bir kulüpler arası temas henüz gerçekleşmedi.
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De Zerbi’nin orta saha kadrosunu yeniden şekillendirme konusundaki iddialı planı
Fernandes’in transferi, Tottenham Hotspur Stadyumu’ndaki orta saha kadrosunu yeniden şekillendirmeyi amaçlayan daha geniş kapsamlı bir stratejinin parçasıdır. Kulüp, transfer piyasasında başka alanlarda da aktif hareket ediyor; haberlere göre Newcastle United’dan Sandro Tonali’yi de kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ediyor. Her iki oyuncuyu da kadroya katmak, özellikle Tonali’nin transferi için diğer ilk altı takımın da rekabet halinde olduğu göz önüne alındığında, kulübün niyetini gösteren çok güçlü bir mesaj olacaktır.
Londralı kulüp, transfer döneminde şimdiden oldukça hareketli bir dönem geçiriyor ve Andy Robertson, Jan Paul van Hecke ve Marcos Senesi'yi kadrosuna kattı. Fernandes ve Tonali'yi hedefleyen De Zerbi, orta sahasına hem teknik kalite hem de defansif enerji katmayı açıkça hedefliyor. Fernandes, West Ham ile verimli bir sezon geçirdi; geçen sezon tüm turnuvalarda 39 maça çıktı, beş gol attı ve beş asist yaptı.
Manchester United’dan gelen rekabet
Tottenham’ın ilerlemesine rağmen, United, Fernandes için yapılan yarışta hâlâ ciddi bir tehdit oluşturuyor. Old Trafford yönetimi, Nottingham Forest’tan Elliot Anderson ve Real Madrid’den Aurelien Tchouameni ile anlaşma sağlamanın çok zor olduğunu gördükten sonra dikkatlerini Portekizli genç oyuncuya çevirdi. Fernandes’in United’a hayran olduğu ve milli takım arkadaşı Bruno Fernandes ile birlikte oynama olasılığından heyecan duyacağı yönünde yaygın bir görüş var.
Kırmızı Şeytanlar’ın ilgisi, Spurs’un son dönemde kaydettiği ilerlemeyi daha da kritik hale getiriyor. Tottenham, 2025 yazında Southampton’dan 40 milyon sterlinin üzerinde bir transfer ücreti karşılığında West Ham’a katılan ve 2030’a kadar geçerli bir sözleşme imzalayan bu “süperstar” orta saha oyuncusuyla kişisel şartlar üzerinde bir anlaşmaya varabilirse, top tamamen West Ham’ın sahasına geçecek. United şimdi, ya Spurs’un hızına ayak uydurmayı ya da yaz transfer dönemindeki başlıca hedeflerinden birini doğrudan bir Premier Lig rakibine kaptırma riskini göze almayı seçmek zorunda kalacak.
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80 milyon sterlinlik engel
Kişisel şartlar konusunda bir çözüme yaklaşılsa da, anlaşmanın mali boyutu hâlâ önemli bir engel teşkil ediyor. West Ham’ın, değerli oyuncusu için 80-85 milyon sterlin civarında bir transfer ücreti talep ettiği bildiriliyor. The Hammers, orta saha oyuncusunun yüksek potansiyelinin tam olarak farkında ve İngiliz futbolunun ikinci ligine düşmelerine rağmen bir “küme düşme indirimi” yapmaya yanaşmıyor.
Hem Tottenham hem de Manchester United’ın önümüzdeki haftalarda bu bedeli düşürmek için pazarlık yapmaya çalışması bekleniyor. Bu yaz yedi transferi tamamlamayı hedefleyen Spurs’un bütçesini dikkatli bir şekilde dengelemesi gerekecek. Bununla birlikte, ülkedeki en çok aranan orta saha oyuncularından biriyle anlaşmayı sonuçlandırmaya çalışan kuzey Londralılar şu anda avantajlı konumda bulunuyor.