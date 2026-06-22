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Tottenham, Marcus Rashford için transfer teklifi sunmaya hazırlanırken, Manchester United forvetinin yaz transferi tercihleri ortaya çıktı
Spurs, Rashford’u bir numaralı transfer hedefi olarak belirledi
The i Paper’a göre, şu anda Dünya Kupası’nda İngiltere milli takımında forma giyen Rashford için resmi bir teklif üzerinde iç görüşmeler sürüyor; Spurs, yurtdışından gelecek ve kendini henüz kanıtlamamış yetenekler yerine, birinci ligde kanıtlanmış deneyime öncelik veriyor. Kulüp, Brighton’dan Jan Paul van Hecke’yi 52 milyon sterline kadrosuna kattı; ayrıca Andrew Robertson ve Marcos Senesi’yi bedelsiz transfer etti ve Newcastle’dan Sandro Tonali için 80 milyon sterlinlik dev bir teklifle başka transfer fırsatlarını da değerlendiriyor.
Manchester United ve Rashford bu yaz 40 milyon sterlinlik bir serbest kalma bedeli üzerinde anlaşmış olsa da, Tottenham’ın bu rakamı karşılamaya istekli olmadığı bildiriliyor. Bunun yerine, Spurs yönetimi, “Kırmızı Şeytanlar”ın pazarlığa açık olup olmadığını görmek için daha düşük bir başlangıç teklifi sunmayı değerlendiriyor.
- AFP
Oyuncuların tercihleri ve piyasa gerçekleri
Raporda, Rashford’un tercihi yine yurtdışına gitmek ya da United’a dönüp A takım kadrosuna yeniden dahil olmak olduğu belirtiliyor. Şu anda başka bir Premier Lig kulübüne transfer olmak gündeminde değil; bu da Spurs için aşılması gereken önemli bir engel teşkil ediyor.
Ancak forvet, tutumunu yeniden gözden geçirmek zorunda kalabilir. iPaper, United’ın, bilançosundaki astronomik maaş yükünü hafifletmek için İngiltere milli takım oyuncusunu transfer etmek istediğini ekliyor. Rashford, Camp Nou’daki kiralık dönem sırasında yeniden canlanmayı başarsa da, United kaynakları kulübün Barcelona ile yeni bir kiralık anlaşma için görüşmeyeceği konusunda ısrarcı. Bu karar, Katalan devinin Rashford’un İspanya’daki kalışını kalıcı hale getirmek için 26 milyon sterlinlik opsiyonu kullanmamayı tercih etmesinin ardından geldi.
De Zerbi faktörü ve maaş talepleri
Spurs teknik direktörü Roberto De Zerbi’nin Rashford’un büyük bir hayranı olduğu biliniyor. İtalyan teknik adamın, bu forveti kulübe kazandıracak bir çözüm bulunması için Tottenham yönetimine baskı yapması bekleniyor. Rashford’un, bu transferin maddi bir fedakârlık gerektireceğinin farkında olduğu ve kariyerinin bu kritik dönüm noktasında maaşında önemli bir kesintiye razı olmaya son derece istekli olduğu söyleniyor.
Spurs için asıl zorluk, rekabetçi bir transfer ücreti ile sürdürülebilir bir maaş yapısı arasında denge kurmakta yatıyor; ancak bir uzlaşma sağlanması halinde Rashford’un kulüp için paranın karşılığını fazlasıyla vereceği yönündeki inanç giderek güçleniyor.
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United’ın yaz planları
Manchester United, kadrosunu güçlendirmeyi planlıyor ve Rashford’dan elde edilebilecek olası gelirle yeni transferleri finanse edebilir. Kulüp, orta saha için şimdiden hamleler yapıyor; Atalanta’dan Ederson’un transferi konusunda anlaşmaya varıldığı düşünülüyor. Ayrıca, Mateus Fernandes için West Ham ile görüşmelerin sürdüğü bildiriliyor, ancak West Ham’ın şu anki fiyat talebi süreci tıkamış durumda. Bunun yanı sıra, Manchester United, Hollanda milli takımında muhteşem bir performans sergileyen Crysencio Summerville’i de takip ediyor.