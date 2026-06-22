Tottenham, Marcus Rashford için transfer teklifi sunmaya hazırlanırken, Manchester United forvetinin yaz transferi tercihleri ortaya çıktı

The i Paper’a göre, şu anda Dünya Kupası’nda İngiltere milli takımında forma giyen Rashford için resmi bir teklif üzerinde iç görüşmeler sürüyor; Spurs, yurtdışından gelecek ve kendini henüz kanıtlamamış yetenekler yerine, birinci ligde kanıtlanmış deneyime öncelik veriyor. Kulüp, Brighton’dan Jan Paul van Hecke’yi 52 milyon sterline kadrosuna kattı; ayrıca Andrew Robertson ve Marcos Senesi’yi bedelsiz transfer etti ve Newcastle’dan Sandro Tonali için 80 milyon sterlinlik dev bir teklifle başka transfer fırsatlarını da değerlendiriyor.

Manchester United ve Rashford bu yaz 40 milyon sterlinlik bir serbest kalma bedeli üzerinde anlaşmış olsa da, Tottenham’ın bu rakamı karşılamaya istekli olmadığı bildiriliyor. Bunun yerine, Spurs yönetimi, “Kırmızı Şeytanlar”ın pazarlığa açık olup olmadığını görmek için daha düşük bir başlangıç teklifi sunmayı değerlendiriyor.



