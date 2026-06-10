Tottenham, Marcos Senesi transferini tamamladı! Spurs'un yeniden yapılanma süreci devam ederken Roberto De Zerbi, yeni stoperin "çok yönlülüğünü" övdü

Mart ayı sonlarında göreve gelen ve yedi maçta üç galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet alarak son haftada kulübü Premier Lig'de kalmayı başaran baş antrenör De Zerbi, eski Feyenoord yıldızını kadroya katma konusunda heyecan duyuyor.

De Zerbi, bedelsiz transferi değerlendirirken şunları söyledi: "Marcos'un tecrübesi, top kontrolü ve rekabet gücü, savunmamızı güçlendirecek ve bize diziliş konusunda esneklik kazandıracak. Topa sahip olmaya dayalı bir takımda rahat oynuyor, oyunu çok iyi okuyor ve zorlu bir ortamda başarılı olabilecek bir kişiliğe sahip."

Geçen sezon, stoper Bournemouth formasıyla tüm turnuvalarda 39 maça çıktı ve ligde 37 maçta forma giyerek büyük değerini kanıtladı.