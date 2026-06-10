Getty Images Sport
Çeviri:
Tottenham, Marcos Senesi transferini tamamladı! Spurs'un yeniden yapılanma süreci devam ederken Roberto De Zerbi, yeni stoperin "çok yönlülüğünü" övdü
Kuzey Londra'da yeni bir sayfa
Tottenham, Senesi'nin uluslararası transfer onayının alınmasının ardından 1 Temmuz'da resmi olarak kadroya katılacağını doğruladı. Tecrübeli savunma oyuncusu, 2022 yılında Feyenoord'dan 15 milyon avroya transfer olduğu Bournemouth'ta geçirdiği dört etkileyici sezonun ardından takıma katılıyor.
Transferle ilgili heyecanını dile getiren Arjantinli oyuncu, "Tottenham Hotspur oyuncusu olmak çok özel bir duygu. Kulüp, ilk andan itibaren beni neden istediğini ve inşa ettikleri yapının bir parçası olmamı ne kadar çok istediğini gösterdi. Bu heyecan verici ve bir an önce bu sürecin bir parçası olmak için sabırsızlanıyorum." dedi.
- Getty Images
Etkileyici başarı geçmişi ve liderlik nitelikleri
Bu stoper, Bournemouth'ta geçirdiği süre boyunca 128 maça çıkıp 6 gol atarak başkentte kendini kanıtlamış bir geçmişe sahip. Bu, Hollanda'da Feyenoord formasıyla 116 maça çıkıp 9 gol attığı son derece başarılı bir dönemin ardından geldi. Hedefleri hakkında ise şunları ekledi: "Sahaya her çıktığımda, taraftarları gururlandırmak ve kulübü ait olduğu yere geri götürmek için elimden geleni yapacağım. Tottenham ile başarılar kazanmak istiyorum ve bunun gerçekleşmesi için elimden gelen her şeyi yapacağım." Spor Direktörü Johan Lange, bu transferi överek şunları söyledi: "Marcos, kadromuza kalite, zeka ve liderlik özelliklerini bir arada getiren bir stoper. En üst seviyedeki tecrübesi, top hakimiyetindeki soğukkanlılığı ve her top için mücadele etme arzusu, onu oynamak istediğimiz futbol tarzına mükemmel bir şekilde uyduruyor."
De Zerbi yönetiminde taktiksel esneklik
Mart ayı sonlarında göreve gelen ve yedi maçta üç galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet alarak son haftada kulübü Premier Lig'de kalmayı başaran baş antrenör De Zerbi, eski Feyenoord yıldızını kadroya katma konusunda heyecan duyuyor.
De Zerbi, bedelsiz transferi değerlendirirken şunları söyledi: "Marcos'un tecrübesi, top kontrolü ve rekabet gücü, savunmamızı güçlendirecek ve bize diziliş konusunda esneklik kazandıracak. Topa sahip olmaya dayalı bir takımda rahat oynuyor, oyunu çok iyi okuyor ve zorlu bir ortamda başarılı olabilecek bir kişiliğe sahip."
Geçen sezon, stoper Bournemouth formasıyla tüm turnuvalarda 39 maça çıktı ve ligde 37 maçta forma giyerek büyük değerini kanıtladı.
- Getty Images Sport
Bu defans oyuncusunun geleceği ne olacak?
Önümüzdeki dönemde Senesi, 1 Temmuz'da yeni takım arkadaşlarıyla resmi olarak bir araya gelerek kritik öneme sahip sezon öncesi hazırlıklara başlayacak. Tottenham'ın yoğun bir yaz programı var ve De Zerbi, savunma hattını sağlamlaştırmak için yeni transferinin defansif sağlamlığına büyük ölçüde güvenecek. Taraftarlar, yaklaşan Premier Lig sezonu nihayet başladığında Arjantinli oyuncuyu sahada izlemeyi sabırsızlıkla bekliyor olacak.