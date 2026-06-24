Tottenham, Manchester United’ın yarıştan çekilme ihtimaline karşın 80 milyon sterlinlik Mateus Fernandes transfer yarışını kazanacağından emin

Tottenham, West Ham’ın Premier Lig’den küme düşmesinden yararlanmak amacıyla bu yaz Fernandes’i kadrosuna katma yarışında en önde gelen aday olarak öne çıktı. The Times’ın haberine göre, Tottenham transfer mücadelesinde Manchester United’ı geride bırakmayı umuyor; kulüp yetkilileri, istenen bedel çok yükselirse rakiplerinin bu transferden vazgeçeceğinden emin.

West Ham, geçen Ağustos ayında Southampton’dan 44 milyon avroya transfer ettiği Fernandes için 80 milyon sterlin civarında bir ücret talep ediyor. Manchester United, 21 yaşındaki oyuncuyu uzun süredir orta saha transferinde birincil hedefi olarak belirlemiş olsa da, Nottingham Forest’ın oyuncusu Elliot Anderson konusunda sergilediği tutumun aynısını izleyerek bir teklif savaşından kaçınmaya kararlı.



