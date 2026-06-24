Getty Images Sport
Çeviri:
Tottenham, Manchester United’ın yarıştan çekilme ihtimaline karşın 80 milyon sterlinlik Mateus Fernandes transfer yarışını kazanacağından emin
Spurs, United’ın hedeflediği oyuncuyu kapmak için harekete geçti
Tottenham, West Ham’ın Premier Lig’den küme düşmesinden yararlanmak amacıyla bu yaz Fernandes’i kadrosuna katma yarışında en önde gelen aday olarak öne çıktı. The Times’ın haberine göre, Tottenham transfer mücadelesinde Manchester United’ı geride bırakmayı umuyor; kulüp yetkilileri, istenen bedel çok yükselirse rakiplerinin bu transferden vazgeçeceğinden emin.
West Ham, geçen Ağustos ayında Southampton’dan 44 milyon avroya transfer ettiği Fernandes için 80 milyon sterlin civarında bir ücret talep ediyor. Manchester United, 21 yaşındaki oyuncuyu uzun süredir orta saha transferinde birincil hedefi olarak belirlemiş olsa da, Nottingham Forest’ın oyuncusu Elliot Anderson konusunda sergilediği tutumun aynısını izleyerek bir teklif savaşından kaçınmaya kararlı.
- Getty
De Zerbi yeni bir kadro oluşturuyor
Tottenham, yaklaşan sezon öncesinde teknik direktör Roberto De Zerbi’yi desteklemek amacıyla transfer piyasasında yoğun bir hamle yapıyor. Londra ekibi, Çarşamba günü takıma katılan kaleci Martin Dubravka’nın yanı sıra savunma üçlüsü Andy Robertson, Marcos Senesi ve Jan Paul van Hecke’yi de kadrosuna kattı. Fernandes’in transferi, De Zerbi’nin orta saha motoruna önemli bir teknik kalite ve enerji katacaktır.
Takımı zor günler geçirmesine rağmen Fernandes, Londra’daki ilk sezonunda etkileyici bir performans sergilemiş, tüm turnuvalarda 38 maça çıkmış ve West Ham formasıyla dört gol atmıştı. Transfer uzmanı Matteo Moretto, oyuncunun üst ligde kalmak için transferi kabul etmeye açık olduğunu belirterek, Tottenham’ın şu anda oyuncu ile kişisel şartlar üzerinde anlaşmaya çok yakın olduğunu iddia ediyor.
Carrick, orta sahada büyük bir ikilemle karşı karşıya
Tottenham ileriye doğru ilerlerken, United büyük bir ikilemle karşı karşıya. Casemiro önümüzdeki hafta sözleşmesinin sona ermesiyle takımdan ayrıldığında, Kobbie Mainoo ve Manuel Ugarte, kadroda yer alan tek deneyimli orta saha oyuncuları olacak. Kulüp en az iki yeni transfer istiyor ve Fernandes, 2024 yılında Sporting’den 15 milyon avroya ayrıldıktan sonra gösterdiği hızlı gelişimle bu profile mükemmel bir şekilde uyuyor.
Southampton formasıyla 46 maça çıkıp 4 gol attıktan sonra West Ham’a transfer oldu. Ancak United’ın büyük harcamalardan kaçınması, Michael Carrick’i yetersiz bir kadroyla baş başa bırakma riskini doğuruyor. Sezonun bitiminden sonra konuşan Carrick, “Elbette yapılacak işler var. Bunun oldukça açık olduğunu biliyorum; bazı oyuncular ayrılıyor ve biraz işimiz var. Bu iş, bir öncekinden daha önemli değil; ya da bir futbol kulübü olarak önümüzde duran ve en iyi şekilde değerlendirmeye çalışmamız gereken bir görev."
- Getty Images Sport
Fernandes için bundan sonra ne olacak?
Tottenham, artık transfer ücreti konusunda bir anlaşmaya varmak üzere West Ham ile kulüpler arası resmi görüşmeleri başlatmaya odaklanacak. Kişisel şartların neredeyse tamamlandığı bildirilirken, Spurs son anda transferi ele geçirme girişimlerini önlemek için hızlı hareket etmelidir. United ise sezon öncesi hazırlıklar başlamadan önce, rakibinin mali teklifini eşleştirip eşleştirmeyeceğine ya da daha ucuz alternatifler arayışına yönelip yönelmeyeceğine bir an önce karar vermelidir.