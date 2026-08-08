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Tottenham, Manchester City yıldızı Kuzey Londra'da sağlık kontrolüne giderken 60 milyon sterlinlik süperstarı çalmaya hazırlanıyor
Son parçaya yaklaşıyor
De Zerbi, birincil hücum hedefini kadroya katmanın eşiğinde. Football365'in haberine göre Tottenham, City'nin Savinho'su için tam anlaşmaya yaklaşmış durumda. 60 milyon sterlin değer biçilen Brezilyalı oyuncu, Kuzey Londra ekibinin uzun süredir odaklandığı isimlerden biri.
Tottenham, bu transfer döneminde zaten büyük bir mali destek ortaya koydu. Sandro Tonali, Matheus Fernandes ve Jan Paul van Hecke'nin yüksek profilli transferlerinin ardından Savinho'nun da eklenmesi, tarihi bir yatırım dönemini perçinleyecek. Kulüp yönetimi şu ana kadar yaklaşık 230 milyon sterlinlik harcamaya onay verdi.
Liverpool'un Cody Gakpo'su gibi alternatif hücum seçeneklerini değerlendirmesine rağmen Savinho, De Zerbi'nin tercih ettiği aday olarak sürekli öne çıktı. Ancak City, ayrılması beklenen kanat oyuncusu için yeterli bir alternatif bulana kadar son onayı geciktirerek görüşmelerde temkinli davrandı.
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Öncelikli hedef planlandığı gibi ilerliyor
Transfer uzmanı Fabrizio Romano, iki Premier League kulübü arasında süren görüşmelere ilişkin cesaret verici bir güncelleme paylaştı. Duruma dair bağlam sunan gazeteci, Brezilyalı oyuncunun Tottenham'ın kısa listesinin açık ara en üst sırasında yer aldığını doğruladı. Görüşmeler ilerlerken, anlaşmanın zamanında sağlanacağına dair yaygın bir inanç var. Romano, kulübün piyasadaki nihai önceliğine açıklık getirmek için görüşlerini paylaştı.
Başarılı bir transfer ihtimalini değerlendiren Romano şöyle dedi: "Öncelik, bir numaralı, iki numaralı ve üç numaralı hedef hâlâ Savinho ve bence yaz transfer döneminin sonunda Savinho'nun Tottenham'a katılma ihtimali çok ama çok yüksek. Bu yüzden burada herhangi bir sürpriz beklemiyorum."
Kuzey Londra'da güven artıyor
Transferle ilgili iyimserlik medya genelinde de yankı buluyor; haberlerde tüm tarafların £60 milyonluk bir anlaşmanın kısa süre içinde sonuçlandırılacağı konusunda güvenini koruduğu belirtiliyor. De Zerbi, son tarih öncesinde üst düzey hücum yeteneği transfer etme isteğini son derece açık şekilde dile getirdi. Raphinha ve Marcus Rashford gibi isimler değerlendirilmiş olsa da Savinho açık ara öne çıkan isim konumunda.
- Getty Images
Nihai kadroyu son hâline getirmek
Tottenham 60 milyon sterlinlik işlemi sonuçlandırabilirse, bu yeni sezon öncesinde çok güçlü bir niyet beyanı olacaktır. Yaz harcamasını dudak uçuklatan 300 milyon sterline yaklaştırması, De Zerbi üzerinde anında sonuç alma ve Premier League'in yerleşik elitine meydan okuma konusunda büyük bir baskı yaratacaktır.
Önlerindeki ilk engel hâlâ City'nin bir alternatif arayışı. City kendi transfer hedefini belirleyene kadar, Spurs taraftarlarına Brezilyalı kanat oyuncusunu resmen tanıtmadan önce beklemek zorunda kalacak.
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