De Zerbi, birincil hücum hedefini kadroya katmanın eşiğinde. Football365'in haberine göre Tottenham, City'nin Savinho'su için tam anlaşmaya yaklaşmış durumda. 60 milyon sterlin değer biçilen Brezilyalı oyuncu, Kuzey Londra ekibinin uzun süredir odaklandığı isimlerden biri.

Tottenham, bu transfer döneminde zaten büyük bir mali destek ortaya koydu. Sandro Tonali, Matheus Fernandes ve Jan Paul van Hecke'nin yüksek profilli transferlerinin ardından Savinho'nun da eklenmesi, tarihi bir yatırım dönemini perçinleyecek. Kulüp yönetimi şu ana kadar yaklaşık 230 milyon sterlinlik harcamaya onay verdi.

Liverpool'un Cody Gakpo'su gibi alternatif hücum seçeneklerini değerlendirmesine rağmen Savinho, De Zerbi'nin tercih ettiği aday olarak sürekli öne çıktı. Ancak City, ayrılması beklenen kanat oyuncusu için yeterli bir alternatif bulana kadar son onayı geciktirerek görüşmelerde temkinli davrandı.