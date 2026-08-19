AFP
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Tottenham, Manchester City'nin hücum oyuncuları Savinho ve Omar Marmoush için cesur bir çifte transfer üzerinde çalışıyor
Manchester City ile görüşmeler ilerliyor
The Athletic'e göre, Tottenham, Savinho ve Marmoush'u Manchester City'den kadrosuna katmak için bir anlaşma üzerinde çalışıyor. Henüz kesinleşen bir şey yok, ancak iki Premier League kulübü arasındaki görüşmeler iyi ilerliyor. Tottenham geçen yaz Savinho'nun peşine düşmüştü, ancak City Brezilyalı oyuncuyu satmaya yanaşmamıştı. Buna karşın Savinho, pazar günü Arsenal'e karşı Community Shield'da alınan 3-0'lık yenilgide kadroya alınmadı. Öte yandan Marmoush'un da bu transfer döneminde, Erling Haaland'ın yedeği olarak görev yapmasının ardından City'den ayrılmasının muhtemel olduğu değerlendiriliyor.
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Spurs için dev yaz harcaması
Savinho ve Marmoush'un transfer edilmesi, Tottenham için son derece yoğun geçen bir yaza bir yenisini daha ekleyecek. Kulüp, Sandro Tonali, Mateus Fernandes ve Jan Paul van Hecke için toplam 229,5 milyon sterlin harcadı bile. Bu büyük satın almaların yanı sıra Spurs, Marcos Senesi, Andy Robertson ve Martin Dubravka'yı da bonservissiz olarak kadrosuna kattı. Bu tarihi harcamaya rağmen Tottenham, finansal düzenlemelere uymayı sürdürüyor. Bu harcama gücünün önemli bir kısmı, çoğunluk hissedarı ENIC'in artık kulübe kaynak aktarmaya başlamasıyla birlikte, Luka Vuskovic'in garanti 46 milyon sterlin karşılığında Brighton'a katılması gibi kârlı oyuncu satışlarından kaynaklanıyor.
Transfer sözünü yerine getiriyor
Bu ayın başlarında De Zerbi, Tottenham'ın sürpriz bir "bomba" transferi için harekete geçtiğini açıkladı. Tottenham'ın hücum hattına acilen takviye yapması gerekiyor, çünkü Richarlison'ın sözleşmesinin bitmesine yalnızca bir yıl kaldı ve Dominic Solanke sakatlıklarla mücadele etti.
Marmoush, City'ye katılmadan önce Eintracht Frankfurt'taki son yarım sezonunda 17 maçta 15 gol attı ve Tottenham, onun bu formunu kuzey Londra'da da tekrarlamasını umacak. Her iki hücum oyuncusunun da takıma katılması, De Zerbi'ye ihtiyaç duyduğu hücum gücünü sağlayarak onları ilk dört yarışında sağlamlaştıracak ve teknik adamın taraftarlara verdiği iddialı sözü yerine getirecek.
- Getty
Tottenham'ı sırada ne var?
Tottenham şimdi, transfer dönemi kapanmadan önce Manchester City ile anlaşmaları sonuçlandırmaya odaklanacak. Tottenham her iki hücum oyuncusunu da başarıyla kadrosuna katarsa, De Zerbi Premier League'in en zorlu hücum hatlarından birine sahip olacak. Taraftarlar, bu takviyelerin takımı bu sezon ilk dört sıra hedefine taşıyıp taşıyamayacağını merakla bekleyecek.
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