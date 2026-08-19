Bu ayın başlarında De Zerbi, Tottenham'ın sürpriz bir "bomba" transferi için harekete geçtiğini açıkladı. Tottenham'ın hücum hattına acilen takviye yapması gerekiyor, çünkü Richarlison'ın sözleşmesinin bitmesine yalnızca bir yıl kaldı ve Dominic Solanke sakatlıklarla mücadele etti.

Marmoush, City'ye katılmadan önce Eintracht Frankfurt'taki son yarım sezonunda 17 maçta 15 gol attı ve Tottenham, onun bu formunu kuzey Londra'da da tekrarlamasını umacak. Her iki hücum oyuncusunun da takıma katılması, De Zerbi'ye ihtiyaç duyduğu hücum gücünü sağlayarak onları ilk dört yarışında sağlamlaştıracak ve teknik adamın taraftarlara verdiği iddialı sözü yerine getirecek.