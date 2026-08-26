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Adhe Makayasa

Çeviri:

Tottenham, Manchester City'nin forveti Omar Marmoush'u 60 milyon sterlinlik satın alma zorunluluğuyla kiralamak için anlaşmaya vardı

Transfers
O. Marmoush
Tottenham Hotspur
M.City
Premier Lig

Tottenham Hotspur, forvet Omar Marmoush'u ilk etapta kiralık, ardından £60 milyon'a kadar çıkabilecek zorunlu satın alma maddesiyle kadrosuna katmak için Manchester City ile anlaşmaya vardı. Mısırlı milli oyuncunun, Etihad Stadyumu'nda gözden düşmesinin ve geçen sezon Premier League'de yalnızca sekiz maça ilk 11'de başlamasının ardından Kuzey Londra'da sağlık kontrolünden geçmesi planlanıyor.

  • Tottenham, Marmoush anlaşmasını tamamladı

    Tottenham, Marmoush'u ilk etapta kiralık olarak kadrosuna katmak için City ile tam anlaşmaya vardı, The Athletic bildirdi. Anlaşmada, sabit 50 milyon sterlinin yanı sıra 10 milyon sterline kadar çıkabilecek bonuslardan oluşan zorunlu satın alma maddesi bulunuyor; bu bonusların yarısına ulaşılması ise kolay görünüyor. 27 yaşındaki Mısırlı forvet, kuzey Londra ekibiyle 12 aylık uzatma opsiyonunu içeren dört yıllık bir sözleşmeye imza atacak ve Eintracht Frankfurt'a sonraki satıştan pay ödenmeyecek.

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  • Manchester City v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Etihad ayrılığı hız kazanıyor

    Etihad Stadyumu'ndan ayrılık, düzenli forma şansı bulmakta zorlanan Marmoush için gündemdeydi; oyuncu Manchester'a yalnızca Ocak 2025'te gelmişti. Yaklaşan gelişi, Spurs'un Brezilyalı kanat oyuncusu Savinho'yu 85 milyon sterlinlik bir anlaşmayla kadrosuna katmasının ardından gerçekleşiyor ve bir önceki yıldan süregelen takibi yeniden alevlendiriyor.

    Marmoush, geçen sezon tüm kulvarlarda çıktığı 36 maçta sekiz gol attı, ancak ligdeki katkısı sekiz ilk 11 başlangıcı ve 13 sonradan oyuna girişle sınırlı kaldı.

  • Rekor harcama çılgınlığı sürüyor

    City, 2024-25 sezonunun açılış aylarında 26 maçta 20 gol atan hücum oyuncusunu Frankfurt'tan kadrosuna katmak için başlangıçta 75 milyon €'ya (£63 milyon) kadar taahhütte bulundu. Cesaret verici bir başlangıç yapıp 16 maçta yedi gol atmasına rağmen, düzenli forma yarışında giderek geri planda kaldı ve son resmi maçına 16 Ağustos'ta Arsenal'e karşı Community Shield'da 3-0 kaybedilen maçta Erling Haaland'ın yerine yedekten girerek çıktı.

    Bu transfer, Savinho, Sandro Tonali, Mateus Fernandes ve Jan Paul van Hecke için yapılan anlaşmalara, ayrıca Andy Robertson, Marcos Senesi ve Martin Dubravka'nın bonservissiz transferlerine ek olarak, Spurs'ün yaz harcamasını rahat şekilde 300 milyon £'un üzerine taşıyor.

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    Londra'da sağlık kontrolü bekleniyor

    Marmoush, transfer son tarihinden önce şartları netleştirmeden evvel başkentte sağlık kontrollerini tamamlayacak. Roberto De Zerbi'nin teknik ekibi, çok yönlü hücum oyuncusunun sıkışık fikstürde kritik taktiksel esneklik sağlamak için hızlı şekilde uyum göstereceğine güveniyor. Spurs, Premier League'de üst üste gelen 17'nciliklerin ardından derhal yeniden çıkışa geçmeyi hedeflerken, hücum hattını yeniden canlandırmak aciliyetini koruyor.

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