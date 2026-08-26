City, 2024-25 sezonunun açılış aylarında 26 maçta 20 gol atan hücum oyuncusunu Frankfurt'tan kadrosuna katmak için başlangıçta 75 milyon €'ya (£63 milyon) kadar taahhütte bulundu. Cesaret verici bir başlangıç yapıp 16 maçta yedi gol atmasına rağmen, düzenli forma yarışında giderek geri planda kaldı ve son resmi maçına 16 Ağustos'ta Arsenal'e karşı Community Shield'da 3-0 kaybedilen maçta Erling Haaland'ın yerine yedekten girerek çıktı.

Bu transfer, Savinho, Sandro Tonali, Mateus Fernandes ve Jan Paul van Hecke için yapılan anlaşmalara, ayrıca Andy Robertson, Marcos Senesi ve Martin Dubravka'nın bonservissiz transferlerine ek olarak, Spurs'ün yaz harcamasını rahat şekilde 300 milyon £'un üzerine taşıyor.