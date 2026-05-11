Krishan Davis

Çeviri:

Tottenham-Leeds maçı oyuncu değerlendirmeleri: Mathys Tel, ne düşünüyordun ki?! Spurs'un golcüsü, beraberliğin Premier Lig'de kalma umutlarını zedelemesiyle bir anda kahramandan sıfıra düştü

Tottenham, Pazartesi gecesi ligde kalma mücadelesinde, küme düşme tehlikesi yaşamayan Leeds ile 1-1 berabere kalarak iki çok önemli puanı kaçırdı. Spurs, Mathys Tel'in ikinci yarı başlarında durdurulamaz bir vuruşla golü bulmasıyla kritik bir galibiyete doğru ilerliyor gibi görünüyordu, ancak Fransız oyuncu, maçın bitimine 20 dakika kala gereksiz bir penaltıya neden olarak konuk takıma maça geri dönme şansı verdi ve Roberto De Zerbi'nin takımı galibiyet golünü bulamadı.

Tottenham, sezon boyunca kendi sahasında sadece iki kez galip gelmişti ve yine gergin bir atmosferde oyuna ısınması biraz zaman aldı. Antonin Kinsky, Joe Rodon’un kafa vuruşunu çizgiden çıkarmak zorunda kaldığında neredeyse geriye düşüyorlardı, ancak bu olay Spurs’u canlandırmış gibi görünüyordu. Tel ceza sahasına girdi ve şutu üstten dışarıya saptı, ardından Pedro Porro'nun kaleye giden şutu gol çizgisinin hemen önünde engellendi ve birkaç saniye sonra Joao Palhinha ceza sahasındaki kalabalığın arasından sıyrıldı ancak şutu üstten dışarıya gitti.

Ev sahibi takım, ikinci yarının 6. dakikasında nihayet umutsuzca aradıkları kaliteli anı yakaladı. Tel, Leeds ceza sahası kenarında bir topu kontrol etti ve uzak köşeye güçlü ve isabetli bir vuruşla golü attı. Kısa süre sonra skor 2-0 olabilirdi, ancak Richarlison boş alanda topu aldıktan sonra voleyi üstten dışarı attı.

Ancak, Tottenham'ın, pek bir şeyi kalmayan bir rakibe karşı hayati bir galibiyet elde etme umutları suya düştü. Maçın bitmesine 20 dakika kala, Tel ceza sahasında düşen topun önünde tereddüt etti ve akrobatik bir top uzaklaştırma girişiminde bulunmak gibi anlaşılmaz bir karar verdi; ancak topa değil, üzerine gelen Ethan Ampadu'ya çarptı. VAR kontrolü ve saha kenarındaki monitörde uzun bir incelemenin ardından hakem Jarred Gillett penaltı noktasını gösterdi ve Dominic Calvert-Lewin penaltıyı soğukkanlılıkla gole çevirdi.

13 dakikalık uzatma süresinde Spurs için işler neredeyse daha da kötüye gidecekti, ancak Kinsky, Sean Longstaff'ın sert şutunu mucizevi bir şekilde üst direğe çelerek takımına bir puanı kurtardı. Uzatma süresinin sonlarında Leeds, Lukas Nmecha'nın James Maddison ile girdiği mücadelede topa yeterince dokunduğu gerekçesiyle büyük bir penaltı itirazından kurtuldu.

Bu sonuçla Tottenham, son iki maç öncesinde 18. sıradaki West Ham'ın sadece iki puan önünde yer alıyor ve bir sonraki maçta Londra derbisinde rakibi Chelsea ile Stamford Bridge'de zorlu bir deplasmana çıkacak.

GOAL, Tottenham Hotspur Stadyumu'ndaki Spurs oyuncularını değerlendiriyor...

    Kaleci ve Savunma

    Antonin Kinsky (7/10):

    Rodon'un aşağıya doğru vurduğu kafa vuruşunu iyi bir refleksle kurtardı. Calvert-Lewin'in penaltı vuruşunda hiçbir şansı yoktu ancak son anda yaptığı muhteşem kurtarışla takımına bir puanı kazandırdı.

    Pedro Porro (7/10):

    Mümkün olduğunca sık ileriye çıkmaya veya ters pozisyondan oyun kurmaya çalıştı ve kaleye giden keskin bir şutu çizginin hemen önünde engellendi.

    Kevin Danso (5/10):

    Mathys Tel'in kendi ceza sahasına yaptığı tehlikeli ortayı kesmek için çok önemli bir müdahale yaptı, ancak Leeds'in kontratakını kasten durdurduğu için sarı kart gördü ve bire bir mücadelelerde etkileyici bir performans sergilemedi.

    Micky van de Ven (6/10):

    Sakin bir oyun sergiledi ve zaman zaman takımının arka alandan iyi bir şekilde oyun kurmasına yardımcı oldu. Maçın sonlarında Nmecha'yı durdurmak için büyük bir müdahale yaptı.

    Destiny Udogie (6/10):

    Dan James ile mücadelesinden keyif aldı ve çoğu zaman üstünlük sağladı. Penaltı vermemekle şanslıydı belki de.

    Orta saha

    Joao Palhinha (6/10):

    Her zamankinden daha fazla atağa katılmış ve gerçekten gol atmalıydı. Sert bir faul nedeniyle sarı kart gördü.

    Rodrigo Bentancur (7/10):

    Ağır işleri üstlendi ve takımına ataklar kurmak için bir temel sağladı.

    Conor Gallagher (6/10):

    Her zamanki gibi sıkı pres yaptı ancak bir önceki maçtaki kadar etkili olamadı.

    Saldırı

    Randal Kolo Muani (6/10):

    Bir kez daha parlak bir performans sergiledi ve her zamanki gibi koşmaya istekliydi, ancak son vuruşlarında biraz kalite eksikliği vardı. Richarlison, yarattığı en iyi fırsatı kaçırdı.

    Richarlison (5/10):

    Çoğunlukla artıklardan beslendi ve nihayet önüne net bir fırsat çıktığında en iyi fırsatını kaçırdı. Birkaç önemli sprintte hızı yetersiz kaldı.

    Mathys Tel (6/10):

    Kendi ceza sahası içindeki isabetsiz pasıyla takımını büyük bir tehlikeye soktu. Muhteşem bir vuruşla bunu telafi etti, ancak Ampadu'ya çarpan tuhaf bir top uzaklaştırma girişimiyle iyi performansını mahvetti.

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Lucas Bergvall (5/10):

    Maça tam olarak giremedi ve kayda değer bir şey yaratamadı.

    James Maddison (6/10):

    Hoş bir dönüş yaptı ancak yedek kulübesinden çıkıp Leeds'in savunmasını aşamadı.

    Djed Spence (N/A):

    Arka alanda taze kan sağlamak için maçın sonlarında oyuna girdi.

    Roberto De Zerbi (5/10):

    Spurs bir kez daha kendi sahasında çöktüğü için, bu onun umduğu türden yüksek tempolu bir performans değildi. Yine de, takımı büyük bir galibiyete doğru ilerlerken yaşanan bireysel hata onun kontrolü dışındaydı.

Leeds United
