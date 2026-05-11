Tottenham-Leeds maçı oyuncu değerlendirmeleri: Mathys Tel, ne düşünüyordun ki?! Spurs'un golcüsü, beraberliğin Premier Lig'de kalma umutlarını zedelemesiyle bir anda kahramandan sıfıra düştü

Tottenham, sezon boyunca kendi sahasında sadece iki kez galip gelmişti ve yine gergin bir atmosferde oyuna ısınması biraz zaman aldı. Antonin Kinsky, Joe Rodon’un kafa vuruşunu çizgiden çıkarmak zorunda kaldığında neredeyse geriye düşüyorlardı, ancak bu olay Spurs’u canlandırmış gibi görünüyordu. Tel ceza sahasına girdi ve şutu üstten dışarıya saptı, ardından Pedro Porro'nun kaleye giden şutu gol çizgisinin hemen önünde engellendi ve birkaç saniye sonra Joao Palhinha ceza sahasındaki kalabalığın arasından sıyrıldı ancak şutu üstten dışarıya gitti.

Ev sahibi takım, ikinci yarının 6. dakikasında nihayet umutsuzca aradıkları kaliteli anı yakaladı. Tel, Leeds ceza sahası kenarında bir topu kontrol etti ve uzak köşeye güçlü ve isabetli bir vuruşla golü attı. Kısa süre sonra skor 2-0 olabilirdi, ancak Richarlison boş alanda topu aldıktan sonra voleyi üstten dışarı attı.

Ancak, Tottenham'ın, pek bir şeyi kalmayan bir rakibe karşı hayati bir galibiyet elde etme umutları suya düştü. Maçın bitmesine 20 dakika kala, Tel ceza sahasında düşen topun önünde tereddüt etti ve akrobatik bir top uzaklaştırma girişiminde bulunmak gibi anlaşılmaz bir karar verdi; ancak topa değil, üzerine gelen Ethan Ampadu'ya çarptı. VAR kontrolü ve saha kenarındaki monitörde uzun bir incelemenin ardından hakem Jarred Gillett penaltı noktasını gösterdi ve Dominic Calvert-Lewin penaltıyı soğukkanlılıkla gole çevirdi.

13 dakikalık uzatma süresinde Spurs için işler neredeyse daha da kötüye gidecekti, ancak Kinsky, Sean Longstaff'ın sert şutunu mucizevi bir şekilde üst direğe çelerek takımına bir puanı kurtardı. Uzatma süresinin sonlarında Leeds, Lukas Nmecha'nın James Maddison ile girdiği mücadelede topa yeterince dokunduğu gerekçesiyle büyük bir penaltı itirazından kurtuldu.

Bu sonuçla Tottenham, son iki maç öncesinde 18. sıradaki West Ham'ın sadece iki puan önünde yer alıyor ve bir sonraki maçta Londra derbisinde rakibi Chelsea ile Stamford Bridge'de zorlu bir deplasmana çıkacak.

