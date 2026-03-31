Tottenham, küme düşmeyi önlemek için çaresiz bir hamle olarak Roberto De Zerbi'yi teknik direktör olarak atadı

Tottenham, eski Marsilya ve Brighton teknik direktörünün görevi devralmayı kabul ettiğini ve bu süreçte uzun vadeli bir sözleşme imzaladığını doğruladı.

De Zerbi şunları söyledi: “Dünyanın en büyük ve en prestijli kulüplerinden biri olan bu muhteşem futbol kulübüne katılmaktan büyük mutluluk duyuyorum.

Kulüp yönetimi ile yaptığım tüm görüşmelerde, gelecekle ilgili hedefleri çok netti: Büyük başarılara imza atabilecek bir takım kurmak ve bunu, taraftarlarımızı heyecanlandıran ve ilham veren bir futbol anlayışıyla gerçekleştirmek. Bu hedefe inanıyorum ve bunu gerçekleştirmek için elimden gelen her şeyi yapmak üzere uzun vadeli bir sözleşme imzaladım.

“Kısa vadeli önceliğimiz Premier Lig sıralamasında yükselmek ve sezonun son maçının son düdüğü çalana kadar tüm dikkatimizi buna vereceğiz. Bunu başarmak için antrenman sahasına çıkıp bu oyuncularla çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum.”

