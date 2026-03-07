Getty/Tottenham Hotspur store
Tottenham, küme düşme mücadelesi sürerken resmi kulüp mağazasından 30 sterlinlik "Spursy" tişörtü sattığı için kendi taraftarları tarafından paramparça edildi
Küme düşme mücadelesi sertleşiyor
"Spursy" terimi, rakip taraftarlar tarafından uzun süredir Tottenham'ın baskı altında çökme veya muhteşem bir şekilde başarısız olma eğilimini alay etmek için kullanılmaktadır. Tarihsel olarak, bu terim, Şampiyonlar Ligi finalinde yenilgi gibi yüksek profilli hayal kırıklıklarının ardından kulübü eleştirmek için kullanılan bir sopa olmuştur. Kulüp, Avrupa Ligi zaferinin ardından bu anlatıyı geri kazanmak amacıyla bu ürün yelpazesini piyasaya sürmüş olsa da, kulübün Premier Lig tablosunda küme düşme bölgesinin sadece bir puan üzerinde olduğu mevcut durumu göz önüne alındığında, bu ürünlerin satışının devam etmesi duyarsızlık olarak eleştirilmiştir.
Taraftarlar hiyerarşiye öfkelerini patlatıyor
Taraftarlar, bu pazarlama hamlesini Tottenham Hotspur Stadyumu'nda liderlik boşluğu olduğunu gösteren bir işaret olarak değerlendirerek, eleştirilerinden geri durmadılar. Daily Mail gazetesine konuşan, hayal kırıklığına uğramış bir taraftar olan James, sözlerini sakınmadı: "Görünüşe göre kulübün sahipleri ve yönetimi kulübü gerçekten saygı duymuyorlar. Arsenal'in üzerinde 'bottlers' yazan bir forma ürettiğini hayal edin. Oyun bitti."
The Sun'a konuşan başka bir taraftar da bu görüşe katılarak, bu kararı "kendi kendini sabote etme" olarak nitelendirdi. Taraftar, "Çok öfkeliyim. Bu, Arsenal'in mağazasında görebileceğiniz türden bir şey" diye ekledi. Başka bir hoşnutsuz taraftar da kulübün imajına verilen zarara dikkat çekerek, "Bu, taraftarları, kulübü ve takımı alay konusu yapıyor ve bu doğru değil" dedi.
Ürün, kulübün web sitesinden kaldırıldı.
Kulübü hedef alan uluslararası alay konusu
Kulübün itibarı, büyük çaplı bir başarısızlığın ölçütü olarak ilk kez kullanılmıyor. Şubat ayında, İsveçli milletvekili Mikael Damberg, parlamentoda yaptığı konuşmada bu terimi kullanarak hükümetinin ekonomi yönetimini eleştirdi. "Doğal olarak aklıma Tottenham Hotspur, namı diğer Spurs geliyor. Bu kulüp, İngiltere'nin en seçkin ve zengin kulüplerinden biri, devasa bir stadyumu, sadık ve geniş bir taraftar kitlesi var - bir üst düzey takım olarak kabul edilebilecek her şeye sahip," dedi İsveç parlamentosunda. "Buna rağmen Tottenham bir krizin içinde. Ligin alt sıralarında, küme düşme bölgesinin sadece birkaç puan üzerinde mücadele ediyorlar. Bunun nedeni kaynak veya avantaj eksikliği değil, fırsatları boşa harcamış olmaları.
"Kulübe 'Spursy' adı verildi, [bu] fırsatlarınız varken sonuç alamadığınızda kullanılan bir terimdir. Sayın Başkan, Maliye Bakanı İsveç ekonomisini tam da bu şekilde yönetiyor. İsveç'in gücü, yeteneği ve kaynakları var. Şirketlerimiz, iş gücümüz ve inovasyon kabiliyetimiz var. İsveç ekonomisinin gelişmesi için gerekli koşullar mevcut," dedi Damberg meclise.
Tottenham için bundan sonra ne olacak?
Tottenham, sezonunu kurtarmak için dokuz maça çıkacak. Önce Anfield'a gidip ligde Liverpool ile karşılaşacak, ardından 22 Mart'ta Nottingham Forest ile kritik bir maça çıkacak. Ancak bu iki maçtan önce, Igor Tudor'un takımı Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile karşılaşacak.
