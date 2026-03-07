Taraftarlar, bu pazarlama hamlesini Tottenham Hotspur Stadyumu'nda liderlik boşluğu olduğunu gösteren bir işaret olarak değerlendirerek, eleştirilerinden geri durmadılar. Daily Mail gazetesine konuşan, hayal kırıklığına uğramış bir taraftar olan James, sözlerini sakınmadı: "Görünüşe göre kulübün sahipleri ve yönetimi kulübü gerçekten saygı duymuyorlar. Arsenal'in üzerinde 'bottlers' yazan bir forma ürettiğini hayal edin. Oyun bitti."

The Sun'a konuşan başka bir taraftar da bu görüşe katılarak, bu kararı "kendi kendini sabote etme" olarak nitelendirdi. Taraftar, "Çok öfkeliyim. Bu, Arsenal'in mağazasında görebileceğiniz türden bir şey" diye ekledi. Başka bir hoşnutsuz taraftar da kulübün imajına verilen zarara dikkat çekerek, "Bu, taraftarları, kulübü ve takımı alay konusu yapıyor ve bu doğru değil" dedi.

Ürün, kulübün web sitesinden kaldırıldı.