Tottenham küme düşerse, transfer pazarı açılır. Vicario, Udogie, Kolo Muani: İşte ayrılabilecek isimler ve transfer piyasasında ne kadar fırsat var

Daha önce de belirtildiği gibi, Spurs kadrosunda çok sayıda değerli futbolcuya sahip ve mali durumu oldukça sağlam. Ancak sahada beklenen sonuçlar alınamıyor ve kulüp, küme düşmesi durumunda, beklentilerin çok altında kalan bu kadroya son vermek için transfer piyasasında birçok oyuncuyu satabilir. Transfermarkt verilerine göre Tottenham'ın kadrosunun değeri 800 milyon avronun üzerindedir ve sadece son transfer döneminde gelir ve giderlerin toplamı 182 milyon avro gibi önemli bir rakama ulaşmıştır. Küme düşme, ekonomik açıdan olduğu kadar sportif açıdan da çok büyük sonuçlar doğuracaktır. Ancak kulüp, ekonomik açıdan kendini zaten güvence altına aldı: The Athletic'in haberine göre, birinci takımdaki çoğu oyuncunun sözleşmesinde, Championship'e düşme durumunda maaşlarında otomatik olarak (hatta %50'ye varan) bir kesinti öngören maddeler bulunuyor.

Tottenham küme düşerse, transfer piyasasında takım nasıl değişecek? Elbette bunlar varsayımlar ve erken tahminler; Premier Lig'de kalınması durumunda durum tamamen değişecek ve kulüp yaz aylarında nefes alıp kadroda değişiklik yapabilecek, ancak kadroyu kökten değiştirmeyecek. Aksi takdirde herkes serbest kalacak.Spurs'un yıldızlarının, Premier League'in spot ışıkları olmadan ve maaşlarında kesintiye uğrayarak daha alt bir ligde kalmayı kabul etmesi pek olası değildir. Bu nedenle, pek çoğunun ayrılmak isteyeceğini düşünmek mantıklıdır. Palhinha gibi kiralık oyuncuların durumu bir yana, bir sonraki transfer döneminde kimlerin ayrılabileceğine bir göz atalım.