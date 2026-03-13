Londra'nın kuzeyinde, Tottenham'da haftalardır alarm zilleri çalıyor. Şu anda Tudor'un çalıştırdığı takım, ciddi bir küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya; bu ihtimal giderek daha somut hale geliyor ve sadece birkaç ay önce Avrupa Ligi'ni kazanan ve şampiyonlarla dolu bir kulüp için şok edici bir durum olurdu. Championship'e düşme tehlikesi gerçek ve sezonun son aylarında Spurs, son yılların en büyük olumsuz sürprizlerinden birini yaşamamak için elinden geleni yapmalı. Romero ve arkadaşlarının gerçekten Premier League'den ayrılması gibi talihsiz bir durumun yaşanması halinde, büyük değişikliklerin yaşanacağıbir yaz dönemi başlayacak. Takım, forma değiştirmek isteyen çok sayıda yıldız oyuncuyla transfer piyasasında parçalanabilir.
Çeviri:
Tottenham küme düşerse, transfer pazarı açılır. Vicario, Udogie, Kolo Muani: İşte ayrılabilecek isimler ve transfer piyasasında ne kadar fırsat var
TOTTENHAM'IN KÜME DÜŞMESİ DURUMUNDA TRANSFER PİYASASI
Daha önce de belirtildiği gibi, Spurs kadrosunda çok sayıda değerli futbolcuya sahip ve mali durumu oldukça sağlam. Ancak sahada beklenen sonuçlar alınamıyor ve kulüp, küme düşmesi durumunda, beklentilerin çok altında kalan bu kadroya son vermek için transfer piyasasında birçok oyuncuyu satabilir. Transfermarkt verilerine göre Tottenham'ın kadrosunun değeri 800 milyon avronun üzerindedir ve sadece son transfer döneminde gelir ve giderlerin toplamı 182 milyon avro gibi önemli bir rakama ulaşmıştır. Küme düşme, ekonomik açıdan olduğu kadar sportif açıdan da çok büyük sonuçlar doğuracaktır. Ancak kulüp, ekonomik açıdan kendini zaten güvence altına aldı: The Athletic'in haberine göre, birinci takımdaki çoğu oyuncunun sözleşmesinde, Championship'e düşme durumunda maaşlarında otomatik olarak (hatta %50'ye varan) bir kesinti öngören maddeler bulunuyor.
Tottenham küme düşerse, transfer piyasasında takım nasıl değişecek? Elbette bunlar varsayımlar ve erken tahminler; Premier Lig'de kalınması durumunda durum tamamen değişecek ve kulüp yaz aylarında nefes alıp kadroda değişiklik yapabilecek, ancak kadroyu kökten değiştirmeyecek. Aksi takdirde herkes serbest kalacak.Spurs'un yıldızlarının, Premier League'in spot ışıkları olmadan ve maaşlarında kesintiye uğrayarak daha alt bir ligde kalmayı kabul etmesi pek olası değildir. Bu nedenle, pek çoğunun ayrılmak isteyeceğini düşünmek mantıklıdır. Palhinha gibi kiralık oyuncuların durumu bir yana, bir sonraki transfer döneminde kimlerin ayrılabileceğine bir göz atalım.
KALECİLER VE SAVUNMA OYUNCULARI
Öncelikle, birkaç ay sonra Spurs’un kaleci kadrosu çok farklı bir yapıya bürünebilir. Kötü geçen bir sezonun ardından Vicario, Tudor tarafından kenara itildi; Tudor, Şampiyonlar Ligi’nde onun yerine Kinsky’yi tercih etti. İtalyan kaleci, İngiltere'den ayrılıp İtalya'ya dönmesi bekleniyor;burada Inter ve Juventus başta olmak üzere kendisine hayran olan birçok kulüp var. Öte yandan, kendini kanıtlamak isteyen Çek kaleci kalabilir ve Championship'te forma giyerek yeniden yükselişe geçebilir.
Savunmada birçok oyuncunun ayrılması bekleniyor ve büyük isimlerin hepsi takımdan ayrılabilir.Van de Ven'den Romero'ya, Pedro Porro ve Udogie'ye kadar, hepsi uluslararası alanda büyük prestije sahip, Avrupa'da çok rağbet gören oyuncular. Serie A'nın büyük kulüpleri, milli takımda da tam olarak geri dönebilmek için İtalya'ya dönmeyi düşünebilecek olan İtalyan oyuncuyu düşünüyor. Kaptan Romero da karakter açısından zor bir sezon geçirdi: Atletico Madrid uzun süredir onun için yoğun bir baskı uyguluyor. Hollandalı oyuncu için ise İngiltere'den teklifler geliyor, İspanyol bek ise Premier Lig ve La Liga'daki birçok büyük kulüple anılıyor. Önümüzdeki transfer döneminin başrol oyuncuları, Dragusin ve Spence gibi ligimizden tanıdık iki isim de olabilir. Her ikisi de Genoa'da forma giymiş olan bu oyuncular, Tottenham'da inişli çıkışlı bir performans sergilemiş olsa da, İtalya'da da dahil olmak üzere çok rağbet görüyor.
ORTA SAHA OYUNCULARI VE FORVETLER
Artık Spurs'un temel taşlarından biri haline gelen Bentancur'un durumu belirsiz; bir dönüm noktasında bulunup kalmak mı yoksa yeni bir sayfa açmak mı gerektiğine karar vermek zorunda kalabilir. Postecoglou, Sarr ve Bissouma'nın oluşturduğu orta saha üçlüsü şu anda zorlanıyor; onlar için küme düşmek bir fırsat olabilir. Birçok rakip kulüp, kariyerlerinin bu aşamasında en az bir yıl Championship'te oynamayı göze alamayacak olan Bergvall ve Gray başta olmak üzere, Londralıların genç yeteneklerini kadrolarına katmayı umuyor.
Ancak ayrılıkların en belirgin olacağı yer forvet hattı. Aşırı yüksek maaşlı ve hayal kırıklığı yaratan Xavi Simons, Kudus ve Kolo Muani, Avrupa'nın büyük kulüplerinde yeniden forma giymek için tekrar ayrılabilir. Küme düşme durumunda ise, zorlu sezonlar geçiren ve bir adım geriye atmak zorunda kalabilecek Solanke, Richarlison ve Tel gibi isimler kalabilir.
Son olarak, uzun süreli sakatlıklar nedeniyle unutulacak bir sezon geçiren Kulusevski, Maddison ve Odobert hakkında da birçok şüphe var ve bunların geleceği, tıpkı Tottenham'ın geleceği gibi, gizemini koruyor.