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Tottenham, Jose Mourinho’nun planlarında yer almayan bir oyuncunun olası transferi konusunda Real Madrid ile temasa geçti
Tottenham, Mastantuono için yarışa katıldı
Tottenham, yaratıcı seçeneklerini güçlendirmek amacıyla Real Madrid’in genç oyuncusu Mastantuono’yu yakından takip ediyor. Güney Amerika’nın en heyecan verici genç yeteneklerinden biri olarak İspanya’nın başkentine gelen 18 yaşındaki oyuncunun, gelişimini Santiago Bernabéu’nun dışında sürdürebilmesi için kiralık olarak transfer edilmesine izin verilmesi bekleniyor.
Sport gazetesine göre, Spurs bu genç oyuncuyu kadrosuna katmak için Avrupa’nın dört bir yanından gelen yoğun ilgiyle mücadele etmek zorunda kalacak. Haberlere göre, İtalyan devleri Inter ve Juventus’un yanı sıra Portekiz takımları Porto, Benfica ve Sporting CP de dahil olmak üzere toplam dokuz kulüp bu oyun kurucuyu takip ediyor. Villarreal, Rennes ve River Plate’e olası bir dönüş de, yüksek potansiyelli bu genç yıldızın olası transfer hedefleri arasında gösteriliyor.
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Mourinho’nun kadro değişikliği Arjantinli genç yıldızı etkiliyor
Mastantuono’nun geçici olarak ayrılmasına ilişkin karar, Real Madrid’in mevcut taktiksel yöneliminden kaynaklanıyor. Madrid’de kadro yenileme sürecini yöneten Mourinho’nun, 18 yaşındaki oyuncuyu önümüzdeki sezon için yaptığı planların merkezi bir parçası olarak görmediği bildiriliyor. Kulüp, oyuncunun A takımda düzenli olarak forma giymesini istiyor; ancak yıldızlarla dolu Madrid orta sahasında bunu garanti etmek zor olabilir.
Mastantuono, Premier Lig’de başarılı olmak için gerekli teknik beceriye ve oyun görüşüne sahip olsa da, Roberto De Zerbi’nin mevcut kadrosuna uyum sağlayıp sağlayamayacağı konusunda soru işaretleri var. Tottenham’ın yaratıcı pozisyonlarda kadrosu zaten oldukça zengin; Xavi Simons, James Maddison ve Dejan Kulusevski, hücum hattında benzer roller için rekabet halinde. Bu kalabalık durum, Spurs’un oyuncunun menajerlerinin muhtemelen aradığı “düzenli forma şansı” vaadini vermesini zorlaştırabilir.
Takviye birliklerine saldırmaya odaklanın
Mastantuono’nun teknik profiline gösterilen ilgiye rağmen, bazı gözlemciler Tottenham’ın önceliklerinin başka yerlerde olması gerektiği görüşündedir. Kulüp, De Zerbi’nin devrimini desteklemek için transfer piyasasında aktif bir şekilde hareket etmekte ve önceki sezonlarda zorluklar yaşayan savunma hattını güçlendirmek amacıyla Jan Paul van Hecke ve Andy Robertson gibi savunma takviyelerini şimdiden kadrosuna kattı.
Kuzey Londra'da odak noktası artık golcü bir oyuncu bulmaya kaymış durumda. Mastantuono takıma yaratıcılık katacak olsa da, birçok taraftar ve yorumcu, as golcü ve kaliteli kanat oyuncularının transferini istiyor. Kulübün mevcut hücum kadrosu göz önüne alındığında, kulübün Şampiyonlar Ligi sıralamasına geri dönmeyi hedeflediği bir dönemde, henüz ham ve gelişmekte olan bir oyun kurucuyu transfer etmek bir ihtiyaçtan ziyade lüks olarak görülebilir.
- Getty Images Sport
Gerçek bir 9 numara arayışı
Tottenham, Harry Kane’in ayrılmasıyla oluşan boşluğu doldurmak için hâlâ uzun vadeli bir çözüm arıyor. Dominic Solanke ve Richarlison hâlâ seçenekler arasında yer alsa da, kulübün daha patlayıcı alternatiflerle adı anılıyor. Eski Spurs orta saha oyuncusu Darren Anderton, geçtiğimiz günlerde kulübün hücumun öncülüğünü üstlenecek Brentford forveti Igor Thiago gibi bir oyuncuya şans vermesi gerektiğini öne sürdü.
Transfer dönemi ilerledikçe, Tottenham’ın transfer stratejisi gündemde kalmaya devam ediyor. Mastantuono gibi genç yetenekleri kadroya katma çabasıyla, anında etki yaratabilecek ve golcü kimliğini kanıtlamış oyunculara duyulan ihtiyacı dengelemek, Spurs yönetimi için en önemli zorluk olacak.