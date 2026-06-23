Tottenham, Jose Mourinho’nun planlarında yer almayan bir oyuncunun olası transferi konusunda Real Madrid ile temasa geçti

Tottenham, yaratıcı seçeneklerini güçlendirmek amacıyla Real Madrid’in genç oyuncusu Mastantuono’yu yakından takip ediyor. Güney Amerika’nın en heyecan verici genç yeteneklerinden biri olarak İspanya’nın başkentine gelen 18 yaşındaki oyuncunun, gelişimini Santiago Bernabéu’nun dışında sürdürebilmesi için kiralık olarak transfer edilmesine izin verilmesi bekleniyor.

Sport gazetesine göre, Spurs bu genç oyuncuyu kadrosuna katmak için Avrupa’nın dört bir yanından gelen yoğun ilgiyle mücadele etmek zorunda kalacak. Haberlere göre, İtalyan devleri Inter ve Juventus’un yanı sıra Portekiz takımları Porto, Benfica ve Sporting CP de dahil olmak üzere toplam dokuz kulüp bu oyun kurucuyu takip ediyor. Villarreal, Rennes ve River Plate’e olası bir dönüş de, yüksek potansiyelli bu genç yıldızın olası transfer hedefleri arasında gösteriliyor.



